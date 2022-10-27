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Национальный рекламный альянс объявил о росте цен на размещение телерекламы в 2023 году

Автор: БК

27 октября 2022

Увеличение стоимости составит порядка 20–30%

Национальный рекламный альянс (НРА), который контролирует продажу более 90% рекламы на российском телевидении, анонсировал повышение базовых цен на размещения в 2023 году. Об этом сообщают «Ведомости». Рост стоимости составит порядка 20–30%. При этом прогнозируемая ЦБ потребительская инфляция составит 11–13% по итогам 2022 года.

Наибольший рост базовой ставки приходится на каналы ТНТ, «Матч ТВ», 2х2, СТС, «Че» и «Россия 24» – увеличение составлет 30%. На 26% подорожает размещение рекламы на каналах «Россия 1», Первый канал, РЕН ТВ, ТВЦ и «Суббота», на 23% – на НТВ, ТВ-3, «Пятница!» и Пятый канал. 

На 20% увеличатся расценки на телеканалах «Домашний», «Карусель», «Спас» и других. Базовая стоимость на тематических спутниковых и кабельных каналах вырастет на 20%, а цена орбитального размещения (показ рекламы в свободных региональных блоках по всей России) увеличится на 25–30%.

Представитель НРА отметил, что низкая заполняемость рекламой на ТВ и пониженная конкуренция привлекут больше внимания к размещению: «Важно помнить, что у сейлера нет задачи продать максимум инвентаря, но стоит задача как можно эффективнее его монетизировать, сохраняя клиентоориентированность и учитывая интересы всех участников рынка».

При этом рост цен для части рекламодателей уже произошел. В каждом случае реальная инфляция расценок будет индивидуальна, она может отличаться в зависимости от того, когда была заключена сделка на 2022 год, рассказал директор по закупкам ТВ-рекламы ГК «Родная речь» Денис Костромской.

В 2021 году рекламный рынок достиг 578 млрд рублей, из них на телерекламу пришлось 197,3 млрд рублей. После начала СВО крупные западные компании приостановили рекламные инвестиции в российский рынок или полностью ушли. По оценкам экспертов, рынок потерял порядка 30–40% бюджетов.

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