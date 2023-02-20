Создатели «Нюрнберга» ответили на вопросы журналистов

Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в прокат 2 марта

В Москве прошла пресс-конференция создателей фильма НЮРНБЕРГ, исторической драмы, посвященной событиям главного трибунала ХХ века — международного суда над нацистскими преступниками, и малоизвестной широкой публике подноготной, что их окружала. Картина «Национальной Медиа Группы» выйдет в прокат 2 марта.

Пресс-конференцию посетил режиссер и автор сценария фильма Николай Лебедев, а также актерский состав картины во главе с Сергеем Безруковым. Последний в картине исполнил роль эпизодическую, но исторически крайне важную: Безруков сыграл Романа Руденко, прокурора-обвинителя, представлявшего Советский Союз на Нюрнбергском трибунале. Артист заранее оговорился, что, в отличие от других его исторических ролей, в случае НЮРНБЕРГА не шло речи о портретном сходстве и манерах прототипа, которые он должен был учитывать в своей работе, и даже от украинского говора, свойственного советскому прокурору, ему пришлось отказаться.

Господин Лебедев с большим уважением отозвался о международной команде коллектива, включавшей в себя специалистов из многих стран, среди которых Чехия, Австрия, Германия, Великобритания и Франция, отдельно выделив монтажера Гелиоса Чучку и актера в одной из основных ролей — Вольфганга Черни.

Главным посылом своего проекта режиссер назвал извечную борьбу добра со злом в совести человека: «Я, наблюдая за актерами из разных стран подумал, в сущности, простую идею: люди способны понять и принять друг друга без знания языков — точно так же, как два блестяще владеющих русским порой не в состоянии принять мысли друг друга. Так же было и на реальном процессе, когда разные нации сошлись, чтобы покарать зло». Главной мыслью картины он видит идею того, как человек, пройдя катастрофу, сможет не потерять себя, добро в себе и выжить.

Солидарен с ним и Сергей Безруков, который признался, как трудно было ему со сталью в голосе от имени Руденко зачитывать документы обвинения о зверствах, творимых нацистами на территории СССР. При этом он с видимым удовольствием вспомнил похвалу от датского актера Карстена Нёргора, исполнившего роль военного преступника Германа Геринга. «Подсудимый» двумя пальцами вверх демонстрировал «прокурору» свою оценку игры российского актера. Фамилию одного из главных организаторов Холокоста, военного преступника, главы Имперской разведки СС Эрнста Кальтенбруннера (блестяще сыгранного в 17 МГНОВЕНИЯХ ВЕСНЫ Михаилом Жарковским) господин Безруков продекламировать и вовсе отказался, сославшись на незнание немецкого языка.

Картина НЮРНБЕРГ рассказывает историю двух простых людей, волей судеб оказавшихся в эпицентре важнейшего судебного процесса ХХ века. Суд над нацистскими преступниками фактически служит сценой для взаимодействия героев артистов Сергея Кемпо и Любови Аксеновой. Сценарий ленты базируется на основательно переписанной книге российского законника Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса». Лебедев и Безруков особо подчеркнули, что НЮРНБЕРГ не судебная драма, а, скорее, историческая, человеческая, развернутая на фоне известных событий.

Специально для производства НЮРНБЕРГА на «Мосфильме» был воссоздан в натуральную величину (330 м2) зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца Правосудия. Он будет передан московскому парку «Патриот» в качестве музейного экспоната. Часть съемок прошла в Чешской республике.