Объединенная киносеть покажет релизы голливудских студий вместе с российскими проектами

Данный кинопродукт будет включать любой контент ушедших зарубежных компаний

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» с 1 августа начнет показы кинопродуктов, которые включают в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор данной киносети Алексей Васясин.

Первый кинопродукт сети будет состоять из мультфильмов — российского КОЩЕЙ. НАЧАЛО и МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ. В дальнейшем в подобные сеансы, уточнил Васясин, может войти любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию.

Глава Объединенной киносети не уточнил, как будет получена копия МИНЬОНОВ: ГРЮВИТАЦИЯ. Минимальная цена билета на утренний сеанс кинопродукта в регионах составит от 168 рублей, максимальная – на вечерний сеанс в Москве – 670 рублей.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, который компания Universal Pictures не выпустила в российский прокат, не имеет прокатного удостоверения для показа в отечественных кинотеатрах. Релиз фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением (ст. 14.58 КоАП РФ), предусматривающее наложение штрафа на юрлицо в размере от 50 000 до 100 000 рублей.

В начале июля 2022 года БК сообщил, что Universal Pictures закроет свой российский офис. Соответствующее сообщение компания отправила ряду кинотеатров, согласно которому, операции студии будут свёрнуты в течение нескольких месяцев.