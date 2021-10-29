Кинотеатры мира в условиях ковидных ограничений

Условия, трудности, перспективы

На фоне усиливающихся эпидемиологических ограничений, обваливших российский прокат, интересно сравнить текущую ситуацию в нашей стране с ситуацией на других крупных кинопрокатных рынках мира.

США и Канада

В настоящее время открыты и работают на полную мощность более 90% кинотеатров США. Чуть ниже эта цифра в Канаде. Решения о ношении масок и необходимости предъявлять так называемый «паспорт вакцинированного» принимаются в США на уровне администраций округов и на уровне администраций провинций в Канаде. В Нью-Йорке и Сан-Франциско требуется предъявление доказательств прививочного статуса, а жители Лос-Анджелеса предстоит это делать с ноября. Города будут выписывать штрафы площадкам, которые не соблюдают предписания, и ожидается, что их соблюдение будет строгим.

Великобритания

В Великобритании сейчас открыто почти 100% кинотеатров. В Англии, Шотландии и Северной Ирландии не требуется предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19 или иметь «паспорт вакцинированного», но кинотеатры Уэльса должны будут запрашивать один из этих документов с ноября. По всей Великобритании кинотеатры приветствуют ношение масок, но не принуждают к ним. Неофициальные данные свидетельствуют о том, что аудитория делает это все реже и реже, в соответствии с общим сокращением ношения масок по всей стране. В Ирландии лимиты пропускной способности оставались в силе в течение всего лета, составляя 60%, но были полностью сняты к концу октября.

Испания

В Каталонии и Мадриде, где больше всего кинотеатров, их разрешенная вместимость составляет 100%. Использование масок является обязательным, но испанские власти не требуют «паспортов вакцинации». При этом Конституционный суд страны объявил неконституционным Декрет о вторичном вводе режима Чрезвычайной ситуации, действовавший с 9 ноября 2020 года по 9 мая 2021 года. Ранее Конституционный суд страны объявил неконституционным и первый Декрет о введении Чрезвычайной ситуации, действовавший с середины марта 2020 года до 20-ых чисел июня 2020 года. Сейчас Правительству Испании приходится возвращать гражданам штрафы, наложенные на них за нарушение карантина.

Франция

Во Франции кинотеатры открыты на полную мощность, но зрители в обязательном порядке демонстрируют «пропуск здоровья», подтверждающий полную вакцинацию или недавний отрицательный результат теста. Это препятствует восстановлению кассовых сборов страны.

Италия

Итальянские кинотеатры с 11 октября увеличили пропускную способность до 100%, при этом для входа необходимо носить маску и предъявлять доказательства вакцинации или отрицательного результата теста.

Германия

Немецкие владельцы кинотеатров недовольны отсутствием единых правил в 16 федеральных землях страны. Так называемое правило «3G» требует от зрителей подтверждения полной вакцинации, полного выздоровления или актуального отрицательного ПЦР-теста, но в некоторых кинотеатрах действует более строгая политика «2G», что исключает присутствие невакцинированных граждан. Ношение маски является обязательным в Баварии, Гамбурге и Баден-Вюртемберге. Также существуют региональные различия в максимальной вместительности залов от 50% в Гамбурге до 100% в Берлине.

Япония

В Японии все сводится к проверке температуры тела зрителей, также им необходимо носить маски. «Паспорта вакцинации» не требуются, большинство кинотеатров открыты и работают на полную мощность.

Южная Корея

Политика безопасности в южнокорейских кинотеатрах строгая: от зрителей требуется носить маски, проверять температуру и предоставлять данные для отслеживания контактов. Доказать факт вакцинации требуется только для групп из более чем четырех человек. Меры социального дистанцирования требуют сохранения свободных мест между группами.

Австралия

В октябре после нескольких месяцев простоя кинотеатры все же смогли открыться. Правила их работы различаются в зависимости от штата, города и региона. В Сиднее маски являются обязательными, а посетители должны предъявить доказательства того, что они полностью вакцинированы или освобождены от прививки по медицинским показаниям. Кроме того, они должны зарегистрироваться через приложение или предоставить непосредственно в кинотеатре свои контактные данные. Ожидается, что действующее правило одного человека на четыре квадратных метра в декабре уменьшится до двух квадратных метров. Пока же требования по рассадке довольно жесткие, поэтому кассовые сборы с начала года до сегодняшнего дня составляют около трети обычного годового сбора.