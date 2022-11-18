Бенефициаром видеосервиса стал гендиректор Сергей Шишкин

Okko перешёл во владение своего топ-менеджмента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Бенефициаром онлайн-кинотеатра стал гендиректор Okko Сергей Шишкин. Издание отмечает, что сделка прошла на денежной основе. В пресс-службе Okko подтвердили БК смену учредителя.

В мае стало известно, что «Сбер» вышел из капитала Okko и некоторых других компаний экосистемы. Тогда владельцем сервиса стало АО «Новые возможности», зарегистрированное в марте 2022 года. Владельцем АО значилась Татьяна Портных.