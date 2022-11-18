Okko перешёл во владение своего топ-менеджмента
Автор: БК
18 ноября 2022
Бенефициаром видеосервиса стал гендиректор Сергей Шишкин
Okko перешёл во владение своего топ-менеджмента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Бенефициаром онлайн-кинотеатра стал гендиректор Okko Сергей Шишкин. Издание отмечает, что сделка прошла на денежной основе. В пресс-службе Okko подтвердили БК смену учредителя.
В мае стало известно, что «Сбер» вышел из капитала Okko и некоторых других компаний экосистемы. Тогда владельцем сервиса стало АО «Новые возможности», зарегистрированное в марте 2022 года. Владельцем АО значилась Татьяна Портных.
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