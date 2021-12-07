Okko и киностудия им. Горького заключили пакетное соглашение

Видеосервис выпустит документальные проекты студии

Okko и Киностудия им. Горького объявляют о пакетном соглашении на совместный выпуск документальных картин. В рамках соглашения видеосервис эксклюзивно выпустит четыре документальных проекта, созданных киностудией.

Первым таким проектом для Okko станет документальный фильм ЛИДА о повседневной жизни учредителя благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониава, который с 7 декабря эксклюзивно доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей. Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области. Учредители Фонда – Нюта Федермессер и Лида Мониава. Команда «Дома с маяком» состоит из более 400 специалистов и 350 волонтеров, а под опекой хосписов находится около 1000 семей. Бюджет фонда на 2021 год составляет 950 миллионов рублей: 20% расходов берет на себя государство, а 80% складывается из небольших пожертвований обычных людей. Семьи получают помощь абсолютно бесплатно.

«Нам очень повезло жить в одно время с людьми, которые войдут в историю. О них будут писать книги, наши внуки и правнуки будут читать о них в учебниках. Я абсолютно убеждена, что Лида тот человек, который на века войдет в историю. Благодаря ей словосочетание "паллиативная помощь" не только знакомо и осознано в России, но и доступно. И эта помощь будет развиваться. Я хочу поблагодарить Лиду, что она целый год прожила бок о бок с нашими документалистами, пустила в свою жизнь, показала нам не только рабочие, а главное – личные стороны. И спасибо мультимедийному сервису Okko, ведь немногие платформы готовы поддерживать документальное кино», — говорит генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

В течение нескольких месяцев съемочная группа во главе с автором и режиссером фильма Константином Райхом сопровождала героиню в её повседневной жизни. Зрители увидят, как Лида работает, общается с коллегами, как выступает на публичных мероприятиях, как она отдыхает с друзьями и как изменилась ее жизнь с появлением 12-летнего мальчика Коли, опекуном которого она стала недавно. Когда началась пандемия, сотрудники хосписа забрали шестерых самых тяжелых детей из детских интернатов.

Съемки фильма начались в начале марта на побережье Балтийского моря, в городе Зеленоградске. Оператором-постановщиком фильма стала выпускница Московской школы нового кино Вероника Соловьева.

Татьяна Матвеева, заместитель генерального продюсера мультимедийного сервиса Okko по документальному кино: «Документальное кино сегодня — это один из главных способов для зрителя осмыслить происходящее в мире, альтернативный способ познания реальности и скорости изменения обстоятельств вокруг нас. Мы рады представить первый и такой важный проект в рамках сотрудничества Okko с Киностудией имени Горького. Мы надеемся, что линейка наших документальных проектов будет не только удерживать, но и приводить новую аудиторию на платформу».