Видеосервис Okko анонсировал обновления библиотеки в марте 2022 года

Кинотеатральные релизы, сериальные новинки и анимация

Уже в Okko — «Агеев» (эксклюзив, доступен в подписках)

Детективный сериал «Агеев» с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк в главных ролях рассказывает историю оперативника Антона Агеева с одним из самых высоких показателей раскрываемости в городе. Именно поэтому руководство закрывает глаза на его резкий неуживчивый характер и необычную манеру работы. И только Кира Кириллова, появившаяся в отделе 5 лет назад, смогла узнать правду о замкнутом Агееве. Но однажды происходит убийство, свидетелями которого становятся Агеев и Кира. Просматривая видео момента убийства, Агеев понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает.

Уже в Okko: «Зона комфорта» (2 сезон, эксклюзив, доступен в подписках)

Второй сезон сериал «Зона комфорта» рассказывает продолжение истории Ярослава Кострова (Гарик Харламов) — хамоватого и изворотливого владельца небольшой транспортной компании в Мурманске, который по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает Ярика с домом, – это окно «Скайпа», через которое ему придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, а также противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по «скайпу» воспитываться отказываются…

Уже в Okko — спектакль ПИТЕР ПЭН В КЕНСИНГТОНСКОМ САДУ в рамках «Золотой маски» (эксклюзив, доступен в подписках)

В 2022 году фестиваль «Золотая Маска online» открыл спектакль ПИТЕР ПЭН В КЕНСИНГТОНСКОМ САДУ Екатеринбургского театра юного зрителя. Постановка творческого тандема режиссера Романа Феодори и художника Даниила Ахмедова вошла в программу «Детский Weekend». Драматурги Роман Ильин (псевдоним Романа Феодори) и Ярослава Пулинович уходят от прямого пересказа повести Джеймса Мэтью Барри, предлагая зрителю предысторию сюжета.

Уже в Okko — документальный фильм АНГЕЛЫ МИЛЫ (эксклюзив, доступен в подписках)

Документальный фильм АНГЕЛЫ МИЛЫ доступен эксклюзивно в рамках пакетного соглашения с Киностудией имени М. Горького. В основе фильма лежит история бывшей владелицы популярной в 1990-х годах петербургской сети бутиков Vanity Милы Ануфриевой. Пережив тяжелую болезнь и потерю бизнеса, Мила Ануфриева стала работать в Африке, где помогает детям-сиротам и альбиносам. Часть съемок проходила в Африке и в Италии, где живут муж и сын героини. В фильм также вошли кадры из личного архива Милы Ануфриевой, интервью с ее коллегами и друзьями, в том числе с сенатором Людмилой Нарусовой и писательницей Ириной Огановой. Фильм доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в коллекции «Делай добро» — разделе, посвященном благотворительности.

Уже в Okko — МНОГОЭТАЖКА (доступен в подписках)

Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, пробиваясь сквозь человеческое безразличие и прошлые обиды. Психологический триллер МНОГОЭТАЖКА — полнометражный дебют режиссера сериала «Вампиры средней полосы» Антона Маслова.

Уже в Okko — КОД 355 (доступен в подписках)

Когда сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников, непредсказуемая агент ЦРУ Мейс вынуждена объединиться с соперницами — крутым немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6, передовым IT-спецом Хадижей и опытным колумбийским психологом Грасиелой — для выполнения смертельно опасной миссии. Пять женщин-спецагентов поставят под удар собственную преданность национальным интересам, что поможет им спасти мир или приведет их к гибели. Триллер Саймона Кинберга с Джессикой Честейн, Лупитой Нионго, Дайаной Крюгер, Пенелопой Крус и Фань Бинбин в главных ролях.

Уже в Okko — ГОЛУБОЙ БАЙУ

Фильм-участник «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля о борьбе человека с бездушной государственной машиной. Антонио родился в Корее, но был усыновлен американской семьей в возрасте трех лет. Он работает тату-мастером и счастливо женат на Кэти. Скоро у них должен родиться ребенок, кроме того, они вместе растят дочь Кэти от первого брака Джесси. В ожидании пополнения Антонио хочет найти работу посолиднее, но этому мешает его темное прошлое: когда-то он был задержан за кражу мотоциклов. Однажды Антонио сталкивается в магазине с полицейским Эйсом (бывшим Кэти и отцом Джесси) и его напарником. Между ними происходит ссора, а после необоснованного задержания герой узнает, что его собираются депортировать в Корею. Оказывается, в его документах на усыновление была допущена ошибка, и судью не интересует тот факт, что Антонио не знает языка, а в Америке у него остается беременная жена.

Уже в Okko — ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ

В одной родильной палате оказываются две будущие матери-одиночки: 40-летняя фотограф Дженис и несовершеннолетняя Ана. У обеих рожаются девочки, но после больницы пути женщин расходятся. Дженис разрывается между работой и уходом за ребёнком, Ана же полностью погружается в заботу о дочке, и, хотя обе об этом даже не догадываются, их судьбы уже переплелись самым невероятным образом. Бенефис Пенелопы Крус в новой драме Педро Альмодовара о материнстве, женской независимости и сестринстве.

С 6 марта — сериал «8 способов любить» (доступен в подписках)

Любовь имеет так много оттенков: любовь к себе и всему человечеству, отношения родителей и детей, страсть и мания, бескорыстная любовь и одержимая. О ее характере размышляли еще древние греки и выделили восемь типов любви. Каждая серия — это история о разных гранях одного всеобъемлющего чувства. Восемь историй о любви от Гамлета Дульяна с Кириллом Кяро, Нино Нинидзе, Александром Яценко, Нелли Уваровой, Софией Петровой, Алексеем Маклаковым, Ольгой Хохловой, Марьяной Спивак, Павлом Майковым в главных ролях.

С 6 марта — сериал «Ты ж мать!» (доступен в подписках)

Актриса Агата Муцениеце решает больше участвовать в жизни своего сына, поэтому вступает в родительский комитет хоккейной секции, что вызывает недовольство других мам. Легкая полудокоментальная комедия на тему материнства, в которой актриса раскроет секрет, какая она мама и покажет как проходя будни ее детей: Тимофея и Мии.

С 6 марта — документальный фильм ОНА — ОКЕАН (доступен в подписках)

Девять женщин в возрасте от 12 до 85 лет из разных уголков планеты, посвятивших себя океану, раскроют свою жизнь. В фильме зритель будет взрослеть с 12-летней индонезийской девочкой Чинтой Хэнсел — надеждой отца-шейпера с Гавайев, которая мечтает стать чемпионкой мира по серфингу. Будет побеждать с легендами мирового серфинга — Коко Хо и Кеалой Кеннели, которые добились невероятных высот в профессиональном спорте и покорили могучие волны. Будет плавать с акулами без клетки со знаменитой заклинательницей акул Оушн Рамзи, спрыгнет с 23-метрового обрыва с чемпионкой мира по фридайвингу Анной Бадер и на одном дыхании погрузится в голубую бездну вместе с фридайвером из Чили Розой Молиной.

С 7 марта — ИСКУШЕНИЕ (доступен в подписках)

Италия, начало XVII века. Монахиню Бенедетту, которую ещё в детстве определили в обитель города Пеша, посещают религиозные видения. Когда в монастыре появляется новая послушница Бартоломея и начинает проявлять к Бенедетте недвусмысленный интерес, видения становятся всё более реалистичными, а у монахини на руках и ступнях проявляются стигматы. Скандальная драма Пола Верховена, претендовавшая на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля прошлого года.

С 8 марта — сериал «БАР "НА ГРУДЬ"» (2 сезон, эксклюзив, доступен в подписках)

Продолжение сериала о месте, где выслушают любого. Самые интересные беседы случаются в барах Петербурга. Герои комедийного веб-сериала – обычные горожане за барной стойкой. Интеллигенты и пенсионеры, музыканты и бандиты, провинциалы и голубые воротнички рассказывают «о наболевшем». Их истории прямиком из бурлящей городской среды доказывают, что реальность в разы фантастичнее вымысла.

С 8 марта — К ЮГУ ОТ РАЯ

Отсидев 12 лет за вооруженное ограбление, Джимми выходит на свободу. Он клянётся умирающей от рака бывшей возлюбленной сделать последний год её жизни лучшим. Но, как быстро выясняется, выполнить это обещание не так просто. Драма Ахрона Кешалеса с Джейсоном Судейкисом в главной роли.

С 8 марта — УДОВОЛЬСТВИЕ (доступен в подписках)

19-летняя Линнея решает покинуть родной шведский городок и переехать в Лос-Анджелес. Там она намеревается сменить имя и стать порно-звездой. Но ее путь к успеху оказывается не таким, как она предполагала. Картина Ниньи Тюберг с Софией Каппель в главной роли была отобрана для участия в Каннском кинофестивале 2020 года, но премьера состоялась позже — на кинофестивале «Сандэнс».

С 8 марта — КНИЖНЫЙ В ПАРИЖЕ (доступен в подписках)

Винченцо посвящает все время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.

С 9 марта — «Щенячий патруль» (8 сезон, новые серии до эфира на ТВ, доступен в подписках)

Канадский мультсериал о десятилетнем мальчике и его команде щенков-спасателей. Если в приморском городке Бухта Приключений случается беда, на помощь приходит отряд храбрых щенков под предводительством находчивого и смелого лидера по имени Райдер. У каждого из членов команды есть уникальные способности и свой неповторимый характер. Вместе они могут справиться с задачей любой сложности.

С 10 марта — НЕПОСЛУШНИК (доступен в подписках)

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника. Комедия Владимира Котта с Виктором Хориняком, Таисией Вилковой, Максимом Логашкиным, Аглаей Тарасовой, Татьяной Орловой и Юрием Кузнецовым в главных ролях.

С 11 марта — АЛЛЕЯ КОШМАРОВ

1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно. Нуарный триллер Гильермо дель Торо с Брэдли Купером, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллемом Дефо, Руни Мара в главных ролях.

С 11 марта — KING’S MAN: НАЧАЛО

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.Квазиисторический приквел шпионского блокбастера.

С 12 марта — ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ

В детстве все хотят — «когда вырастут» — стать звездами или чемпионами мира, генералами или моделями, богатыми бездельниками или простыми космонавтами. Никто не мечтает о карьере ассенизатора или мусорщика. Но у судьбы свои планы… Два друга детства встречаются на дне жизни. Один — актер-неудачник, втюхивает бабушкам китайские сковородки. Второй — гопник с района, не просыхает со времен ПТУ. И вдруг у них появляется шанс вырваться из трясины и воплотить свои мечты! Для этого всего лишь нужно украсть яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Заказчик дерзкого ограбления — потомок того самого Фаберже, и у него своя мечта: вернуть реликвию в семью. И все могло бы пройти удачно, вот только один из друзей влюбляется в жену другого… Приключенческая комедия Ильи Фарфеля с Николаем Наумовым, Максимом Лагашкиным, Юрием Стояновым и Ольгой Виниченко в главных ролях.

С 12 марта — ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО (доступен в подписках)

Новая картина одного из признанных мастеров европейского кино Франсуа Озона. Фильм основан на автобиографическом романе французской писательницы Эммануэль Бернейм. В центре истории — 85-летний Андре (Андре Дюссолье). После инсульта он оказывается парализован и тогда просит дочь (Софи Марсо) помочь ему с эвтаназией.

С 15 марта — ДРУГОЕ ИМЯ (доступен в подписках)

Лиза живет в мире «премиум класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет? Драматический триллер Веты Гераськиной со Светланой Ходченковой в главной роли.

С 17 марта — финальный сезон «Чикатило» (эксклюзив, доступен в подписках)

Финальный сезон истории двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли - абсолютный лидер по количеству просмотров в Okko за 2021 год. В финале истории к актерскому составу присоединился заслуженный артист России Виталий Кищенко, известный зрителям своей работой в сериалах «Метод», «Чики», «Угрюм-река» и полнометражных картинах «Изгнание», «Домовой», «Матильда», «Союз спасения» и другие.

С 17 марта — НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (доступен в подписках)

В будущем у каждого уважающего себя школьника есть личный Би-бот — очаровательный большеглазый робот и виртуальный помощник. Би-бот сопровождает ребенка повсюду, помогает ему с планированием и повседневными делами, но самое главное — ведет его соцсети и обновляет профили так, чтобы хозяин мог собрать как можно больше друзей и лайков. Когда Барни Пудовски — последний в школе подросток без модного помощника и без друзей — получает в подарок би-бота Рона, его радости нет границ, правда недолго. Рон оказывается роботом с изъяном — он не способен подключиться к интернету, а значит о виртуальном общении и красивых профилях можно забыть. Но Барни и его би-бот Рон не готовы так быстро сдаться, а потому мальчик берется самостоятельно обучить робота дружить.

В марте — ПАПЫ (доступен в подписках)

Четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя, объединяет тема силы отцовской любви. Наши отношения с папами бывают самые разные. Но как бы ни переплетались наши судьбы, в любом возрасте мы остаемся для пап детьми. Разные судьбы. Разные характеры. Разные отношения. Работа одна — быть папой.

Комедия для всей семьи с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Безруковым, Юрием Стояновым, Михаилом Галустяном и Вадимом Демчогом в главных ролях.

С 18 марта — анимационный сериал «Южный парк» (25-й сезон, новые серии, доступен в подписках)

Один из самых популярных и известных мультипликационных сериалов в мире возвращается с новым сезоном. Четверо друзей – Кайл, Кенни, Стэн и Эрик – друзья-одноклассники, не упускают возможности обсудить злободневные и острые социальные темы и не обходят стороной коронавирус. Герои смотрят на все проблемы через призму своего детского, но довольно сатирического взгляда, и именно это делает шоу таким интересным для зрителя. В новом сезоне зрители увидят, как повзрослевшие герои попытаются сплотиться, чтобы помочь друг другу побороть свои страхи и комплексы (конечно же, побывав при этом в комичных ситуациях).

С 18 марта — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Версия классического мюзикла от Стивена Спилберга. На дворе 1950-е, действие происходит в Нью-Йорке. Две уличные банды, «Ракеты», потомки белых эмигрантов, и «Акулы», пуэрториканцы, ведут непримиримую вражду. Тони (Энсел Элгорт), бывший член «Ракет», влюбляется в Марию (Рэйчел Зеглер), сестру лидера «Акул». Несмотря на ненависть кланов друг к другу, молодые люди мечтают о том, чтобы быть вместе. Фильм по мотивам бессмертных «Ромео и Джульетты».

С 18 марта — ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (доступен в подписках)

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда. Комедия Александра Баршака с Максимом Виторганом, Марком Богатыревым, Олесей Судзиловской, Александром Яценко, Юрием Чурсиным, Романом Мадяновым, Мариной Петренко, Марией Шалаевой, Анной Цукатовой-Котт и другими артистами.

С 18 марта — БАТЯ (доступен в подписках)

Детство Макса пришлось на 90-е, а его воспитанием занимался лишенный сантиментов «батя». В день 70-летия отца Макс едет к нему уже со своими детьми, растущими совсем в других условиях. Что изменилось за тридцать лет, а что осталось прежним? Душевная ностальгическая комедия о постсоветском детстве, трех разных поколениях и всех гранях отцовской любви. Сурового «батю» сыграл Владимир Вдовиченков.

С 21 марта — короткометражный фильм УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (доступен в подписках)

В рамках Международного дня человека с синдромом Дауна в Okko состоится премьера короткометражной картины Владислава Иконникова с Григорием Данишевским и Александром Робаком в главных ролях «Уличное освещение», премьера которой состоялась в рамках конкурсной программы фестиваля «Кинотавр. Короткий метр» 2021 года.

Митрофан — взрослый человек с синдромом Дауна, живущий один в родительской квартире. Его любит весь дом — от мужиков, играющих в шахматы, до детей. Для них он супергерой, управляющий светом во всем городе. Митрофан работает в диспетчерской, где ежедневно включает и выключает уличный свет. Его график необычайно точен: он подходит к остановке — подъезжает трамвай, возвращается домой — его встречает дворовая собака Пепси. Но однажды привычный мир рушится. Сможет ли Митрофан заново обрести смысл жизни?

С 23 марта — ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ

Впервые в киноистории Человека-Паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни и подвергают опасности близких. Когда Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. Мощное заклинание пробивает брешь в нашем мире, впуская в него самых могущественных злодеев, которые когда-либо сражались с Человеком-Пауком в любой из вселенных. Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей Мультивселенной.

С 24 марта — КРИК (снижение стоимости)

Прошло 25 лет после ужасных убийств, потрясших маленький город Вудсборо. Но давно покинувшая Вудсборо Сэм вынуждена вернуться: у легендарного психопата в белой маске появился подражатель, который в качестве жертвы для открывающей сцены выбрал ее младшую сестру Тару. Тара чудом уцелела, но очевидно, что это было лишь начало новой главы. Поэтому Сэм и ее бойфренд Ричи Кирш спешат в Вудсборо, чтобы остановить Призрачное лицо как можно раньше. Новый маньяк с большим уважением относится к оригиналу, а потому подозрения падают на одного из друзей Тары. Новый виток насилия от подросших фанатов «Удара ножом» один за другим притягивает в город всех участников давней трагедии, которые тоже оказываются втянуты в расследование. Пятая часть франшизы продолжает историю зверских убийств и возвращает на экран любимых персонажей Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл.

С 25 марта — РЕМОНТ МАЛЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Бывшие школьные приятели Фрэнк, Терри и Пэки встречаются спустя много лет после окончания школы в небольшой ремонтной мастерской Фрэнка. Непогода за окном не оставляет им выхода — им придется провести здесь всю ночь за разговорами. Но внезапное прибытие Чада, богатого студента-спортсмена, становится катализатором для давно кипевшего негодования и недовольства героев. Экранизация одноименной пьесы Джона Поллона.

С 25 марта — сериал HALO (доступен в подписках)

В XXVI веке между земными силами Космического командования Объединённых наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идёт ожесточённая война. Люди изо всех сил борются за выживание, но всё же сдают позиции на всех фронтах. Последней надеждой становится проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.

Противники находят и уничтожают планету вместе со спартанцами. Спастись удаётся всего одному кораблю — «Столпу осени», на котором находится последний выживший спартанец Джон-117. Именно ему предстоит изменить ход войны, когда он оказывается на загадочном инопланетном артефакте Halo — мире-кольце.

С 29 марта — СУВЕНИР: ЧАСТЬ 2

После бурных отношений Джулия – дочь богатых и равнодушных к искусству родителей – берётся распутать клубок собственных амурных чувств и начинает снимать дипломный фильм, тщательно отделяя факты от фантазий и беллетристики. Мать и дочь Суинтон в сиквеле ностальгической драмы Джоанны Хогг.

С 30 марта — ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

1973 год, долина Сан-Фернандо. Гэри всего 15 лет, но он уже достаточно смел и обладает сильным деловым чутьем. Беспечной Алане 25, она не занята ничем серьёзным и многого от будущего не ждёт. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Гэри изо всех сил старается стать её бойфрендом и постоянно втягивает Алану в свою разнообразную деятельность. Вместе они отправятся покорять солнечную Калифорнию, где встретят мужа Барбары Стрейзанд и прогрессивного политика Джоэла Уэкса. Ностальгическая история любви от Пола Томаса Андерсона с Купером Хоффманом и Аланой Хаим в главных ролях.