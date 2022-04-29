Okko анонсировал новинки на майские праздники 2022 года

Оригинальный проект «Оффлайн», фестивальные релизы и финал «Чикатило»

С 27 апреля — originals сериал «Оффлайн» (эксклюзив, доступен в подписках)

«Оффлайн» — детективный триллер, героям которого предстоит столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация - и никто не хочет потерять все это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy. И в то же время никому не хочется расстаться со своей жизнью, пока неизвестный убийца ведет охоту. Постоянная жизнь на грани, постоянный страх быть пойманным или даже убитым, постоянные подозрения - убийцей может быть любой. Все это заставляет героев совершать поступки, на которые они никогда бы не пошли в обычной жизни. Десятисерийный детективный триллер Кирилла Плетнева, с Никитой Ефремовым, Полиной Максимовой, Денисом Шведовым, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях.

С 28 апреля — ФИННИК (доступен в подписках)

Мало кто знает, но в каждом доме живет… свой домовой! Это забавное мохнатое существо тайно обитает в мире людей и хранит домашний очаг. Домовой Финник — добрый, озорной, но немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют! Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

С 29 апреля — новый эпизод квест-проекта «Артефакты. Культурный детектив» (доступен в подписке)

Известный коллекционер впечатлений Андрей Понкратов отправляется на поиски секретов старинного промысла, сохранившегося в Республике Башкортостан. Он освоит старинную технологию добычи мёда из дуплистых деревьев. Выяснит, зачем на медоносные деревья издавна ставят печати. И узнает, как башкиры заслужили титул «хозяев пчёл». «Артефакты. Культурный детектив» – это остросюжетный квест по прошлому, настоящему и будущему регионов России.

С 29 апреля — КАМОН КАМОН (доступен в подписках)

Радиожурналист Джонни (Хоакин Феникс) отправляется в путешествие по Америке с девятилетним племянником Джесси (Вуди Норман). В это время мама мальчика (Габи Хоффманн) пытается помочь его отцу, у которого обострение биполярного расстройства. В дороге уставший взрослый и ребёнок-непоседа, до этого толком и не знавшие друг друга, становятся друзьями. Никогда прежде Феникс не представал в столь нежном и чутком образе. Удивительно красивую картину снял ирландский оператор Робби Райан, постоянно сотрудничающий с Ноа Баумбаком и Йоргосом Лантимосом. Тихий и едва заметный саундтрек написали Аарон и Брайс Десснеры из инди-группы The National. КАМОН КАМОН — финальная часть автобиографической трилогии режиссёра Майка Миллса.

С 30 апреля — СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (доступен в подписках)

История о тех, кто потерял близких, но смог сохранить веру в будущее, по рассказу японского классика Харуки Мураками. Юсукэ — театральный режиссер, который недавно потерял любимую жену. После двух лет одиночества он принимает предложение поставить чеховскую пьесу «Дядя Ваня» на театральном фестивале в Хиросиме. Там он знакомится с Мисаки, которая становится его личной водительницей. Оказывается, что между этими разными людьми гораздо больше общего, чем они могли предположить.

С 30 апреля — ОТ КУТЮР (доступен в подписках)

Эстер всю свою сознательную жизнь добросовестно работала швеёй в мастерской Dior. Сейчас ей 60 лет, и она заслуженно занимает должность ведущего специалиста. Понимая, что достигла вершины своей карьеры, Эстер принимает решение уйти на пенсию. Жизнь героини меняется, когда однажды в метро у неё крадёт сумку молодая девушка. После того, как юная преступница решила вернуть вещь хозяйке, сердце Эстер дрогнуло: она берёт девушку под свою опеку и хочет обучить её искусству шитья. Комедия Сильви Оайон с Натали Бай и Линой Кудри в главных ролях.

С 30 апреля — новый эпизод «Ну, погоди! Каникулы» (эксклюзив, доступен в подписках)

Добро пожаловать на круглогодичный курорт повышенной комфортности, где каждый отдыхающий найдет себе занятие по душе. Любителю активного отдыха Зайцу вновь не удаётся насладиться каникулами в полной мере, потому что хулиган и пройдоха Волк постоянно вертится поблизости. Между агрессивно настроенным Волком и миролюбивым Зайцем постоянно вспыхивают разного рода конфликты – от борьбы за внимание очаровательной Косули Ули, до соперничества за главный приз в велогонках. Наполненные трюками и фирменным юмором приключения-погони не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых!

С 1 мая — ОГОНЬ (доступен в подписках)

Спасатели-десантники, работа которых останавливать стихию, выполняют свой долг в самом пекле — они защищают людей, оказавшихся рядом со страшными лесными пожарами. Здесь всё серьезно, как на войне, мужчины рискуют жизнями, должны соблюдать дисциплину и чётко выполнять указания своего опытного командира. Алексей Соколов (Константин Хабенский), его проверенная группа и самоуверенный новенький, ещё не видевший реального огня, оказываются в смертельной ловушке. Шанс выйти из неё есть, но ребята должны спасти не только себя… Блокбастер Алексея Нужного с Константином Хабенским, Иваном Янковским, Стасей Милославской, Виктором Добронравовым, Антоном Богдановым, Андреем Смоляковым, Тихоном Жизневским, Романом Курцыным и Ириной Горбачевой в главных ролях.

С 1 мая — ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ (доступен в подписках)

Октябрь 1941 года, Подмосковье. Около трёх с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Погибая, вчерашние мальчишки держат оборону от многократно превышающих сил немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве.

С 5 мая — финальный эпизод «Чикатило» (эксклюзив, доступен в подписках)

Финал истории двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Суд над маньяком, известным в народе как «Ростовский потрошитель», превращается в многолетнюю процедуру, в ходе которой преступник всячески саботирует процесс, притворяется невиновным, умалишенным и даже политическим заключенным. В мутной круговерти наступивших девяностых благодаря стараниям журналистов Чикатило становится своего рода «знаменитостью», но в конечном итоге справедливость все же торжествует, и маньяк получает по заслугам. К сожалению, его казнь не может вернуть к жизни десятки жертв. Их памяти посвящен сериал.

С 1 мая — ЗАКАТ (доступен в подписках)

Состоятельная британская семья — Нил (Тим Рот), Элис (Шарлотта Генсбур) и её избалованные дети Алекса и Колин (Альбертин Коттинг Макмиллан, Сэмюэл Боттомли) — проводят отпуск в Акапулько. Они живут в роскошном отеле и нежатся на солнышке на берегу океана. Идиллию нарушает звонок: умерла мама Элис. Теперь все они спешат первым же рейсом вернуться в Лондон, но на стойке регистрации Нил говорит, что забыл в номере паспорт. На самом деле ему просто надоела его старая жизнь, и так радикально и внезапно он решил с ней распрощаться. Теперь он живёт в обшарпанном номере, попивает пивко и спит со случайной мексиканской знакомой. В чём же дело? Что сподвигло Нила на побег от родных, семейного бизнеса и дома?

С 5 мая — НАЕМНИК (доступен в подписках)

Крис Пайн в фильме скандинавского мастера мрачных триллеров Тарика Салеха. Его герой — бывший военный, которого безденежье и отчаяние от нереализованности заставляет стать наемником. Но первое же задание оборачивается полным провалом: напарников рядом не оказывается, никаких ориентиров в стране, куда его забросили, нет. В довершение всего, на него объявлена самая настоящая охота. Теперь горе-наемнику поневоле приходится уходить от преследования и пытаться понять, почему, а главное, кто его подставил.

С 5 мая — НА ПРЕДЕЛЕ (доступен в подписках)

Торговец наркотиками Бадж принимает решение уйти из бизнеса. Но перед этим он собирается провернуть самую большую сделку своей жизни всего за одну ночь. Его план продуман до мелочей, но от одной ошибки всё может рухнуть. Неожиданный роковой сбой влечет за собой другой, и на кону оказывается жизнь самого Баджа…

С 6 мая — ГЕРОЙ (доступен в подписках)

Владимир Машков и Александр Петров в шпионском триллере. Андрей Родин (Александр Петров) – обычный молодой парень, живущий в Вене, торгующий спорттоварами и совершенно забывший о своём незаурядном прошлом. Однако внезапный звонок погибшего, как Андрей был уверен, отца заставляет его вернуться к шпионским интригам. Ведь 15 лет назад он был воспитанником секретного проекта Спецслужбы внешней разведки.

С 7 мая — ЗОЯ (доступен в подписках)

Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Её партизанский отряд попадает в засаду, а девушка схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение заданий другим группам. Немцы не смогли узнать даже её настоящее имя. Эта жертва не стала напрасной — её подвиг воспламенил миллионы сердец и помог нашим солдатам дойти до Берлина.

С 7 мая — ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (доступен в подписках)

Фантастическому комедийному боевику Люка Бессона о спасении Земли 7 мая 2022 года исполняется 25 лет. 2263 год. В машину к нью-йоркскому таксисту Корбену Далласу (Брюс Уиллис) с неба падает красивая рыжеволосая девушка по имени Лилу (Милла Йовович). Она говорит на непонятном языке и обладает невероятной силой. Корбен помогает ей уйти от преследования, а затем по её просьбе отвозит к странному священнику. Вскоре выясняется, что на Землю надвигается огромный раскалённый шар. Человечество умрёт, если только не соберёт воедино четыре элемента (землю, воду, воздух и огонь) и не добавит к ним загадочный пятый элемент. Спасать человечество будут таксист и его новая знакомая..

С 8 мая — МИНАРИ (доступен в подписках)

Джейкоб и Моника, почти натурализовавшиеся в США корейцы, переезжают из солнечной Калифорнии в степи Арканзаса. Здесь они должны стать фермерами, чтобы начать всё сначала в очередной раз. У пары двое детей, Энни и Дэвид. Именно последний — главный герой истории. Трудности адаптации на новом месте, семейные проблемы и даже стихийные бедствия в детском восприятии становятся практически сказочными приключениями. Неприветливая для взрослых земля кажется мальчику его волшебным миром. И главный «противник» Дэвида, приехавшая из Кореи эксцентричная бабушка, со временем оказывается доброй колдуньей, которая открывает ему новые радости в жизни. Фильм корейско-американского режиссера Ли Айзек Чун отмечен премией «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (Юн Ё Чжон).