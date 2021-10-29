Okko анонсировал обновления библиотеки в ноябре 2021 года

Кинотеатральные новинки, документальные проекты и сериалы

• С 30 октября — «Каникулы: Смотрим вместе» (специальная коллекция в дни школьных каникул)

Специальная коллекция из более 100 фильмов для всей семьи от мультимедийного сервиса Okko. С 30 октября по 7 ноября, круглые сутки будет действовать акция «Счастливые каникулы» – все фильмы, отмеченные стикером «Фильм со скидкой», можно посмотреть с экономией от 10 до 40%. Также у новых пользователей есть возможность подключить подписку «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль, которая откроет доступ к более 90000 фильмов и сериалов.

• Уже в Okko — мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО (доступен в подписке)

Жил-был Кощей — молодой, красивый и пока еще смертный. Полный метр во вселенной сериала «Сказочный патруль». В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк… Его зовут Кощей.

• Уже в Okko — документальный фильм БОНДАРЧУК. BATTLE (эксклюзив, доступен в подписке)

Документальный фильм о режиссере главного советского блокбастера и обстоятельный рассказ о том, что за человеком был автор оскароносной ВОЙНЫ И МИРА. На архивных кадрах Сергей Бондарчук делится своими взглядами на кино, репетирует с Людмилой Савельевой роль Наташи Ростовой, играет у Росселлини бежавшего русского пленного и руководит многотысячной массовкой. Его актеры, друзья, близкие вместе с внушительной армией экспертов рассказывают, почему война в советском шедевре удавалась лучше, чем мир, как Бондарчук стал связующим звеном между враждующими сверхдержавами, начал карьеру при Сталине, получил «Оскар» на излете оттепели и вошел в историю мирового кино.

• Уже в Okko — ДЕЛО (эксклюзив)

Участник программы «Особый взгляд» 74-го Каннского фестиваля – драма Алексея Германа мл. ДЕЛО с Мерабом Нинидзе, Анной Михалковой, Розой Хайруллиной, Светланой Ходченковой, Александром Палем, Александрой Бортич, Анастасией Мельниковой и Анастасией Талызиной рассказывает историю специалиста по литературе Серебряного века профессора Давида Гурамовича, который обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.

• Уже в Okko — ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (эксклюзив, доступен в подписке)

В центре сюжета фантастической драмы ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ – самая обычная семья Петровых: папа-автослесарь, мама-библиотекарь и сын-школьник, которые заболевают гриппом. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается, и жизнь семьи наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом. Участник конкурсной программы 74-го Каннского фестиваля, фантастическая драма Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» с Семеном Серзиным, Чулпан Хаматовой, Юрием Колокольниковым, Иваном Дорном, Юлией Пересильд, Юрой Борисовым, Александром Ильиным, Тимофеем Трибунцевым, Варварой Шмыковой и другими.

• Уже в Okko — документальный фильм ФЁДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ПРАВИЛА ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА (эксклюзив, доступен в подписке)

Главный герой – Федор Емельяненко, Последний Император. Боец смешанных единоборств, легендарная фигура в России, один из самых известных россиян в мире. Последний Император вернулся в строй и готовится к 47 бою в своей карьере. А наши камеры всегда рядом с ним!

• Уже в Okko — документальный фильм ПАРУСА МИРА (эксклюзив, доступен в подписке)

В 2020 году впервые в истории парусник пересек северный морской путь за одну навигацию. Это был столетний «Седов» – один из двух последних больших грузовых парусников начала 20 века. Проект ПАРУСА МИРА – это пять лет работы, десять экспедиций и, как итог, – девять серий, посвященных большим парусникам. Съемочная группа прошла вместе с парусником путь от Эгвекинота, что на Чукотке, до Сабетты, что в Ямало-ненецком автономном округе, снимая фильм об экипаже 100-летнего четырехмачтового барка. Вы узнаете, в чем особенность распорядка дня на корабле, увидите настоящих моряков – людей ветра, для которых парусник – это дом. Северное сияние во все небо, стаю китов. И посмотрите на курсантов – трогательных мальчишек, которые решают посвятить жизнь морю.

• Уже в Okko — сериал «Ничего личного» (эксклюзив, доступен в подписке)

Сериал «Ничего личного» рассказывает о рынке персональных данных в интернете. О том, почему любой, кто хоть раз пользовался интернет-сервисами и приложениями, уже отдал всю свою личную информацию — даже ту, о которой сам не думал. Отдал IT- компаниям, хакерам, мошенникам, рекламщикам и всем желающим. Девять серий сериала посвящены теневому рынку данных, травле, цифровому сексу, смерти и другим сторонам жизни человека, которые теперь имеют интернет-измерение. А значит, могут быть сохранены, проанализированы, использованы и проданы третьим лицам. Кем бы эти третьи лица ни были. Об эпохе после приватности ведущий Kuji Podcast Андрей Коняев рассказывает вместе с интернет-предпринимателями, маркетологами, дата-аналитиками, юристами, хакерами и журналистами. И вместе с ними объясняет, что делать обычному пользователю, чтобы защитить себя.

• Уже в Okko — КЭНДИМЕН

В поисках идей молодой художник из Чикаго Энтони Маккой решает изучить историю района, куда он недавно переехал вместе со своей подругой. Исследование знакомит его с пожилым местным жителем, который рассказывает парню о печально известном маньяке Кэндимене, убивающего тех, кто перед зеркалом пять раз произнесёт его имя. Вдохновившись этой историей, Энтони создаёт экспонат для выставки, где после закрытия происходит двойное убийство.

• Уже в Okko — ДЮНА

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.

• С 29 октября — ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (эксклюзив, доступен в подписке)

Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.

• С 29 октября — ИВАН ДЕНИСОВИЧ (доступен в подписке)

Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…

• С 30 октября — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ (доступен в подписке ПРЕМИУМ и START)

Небольшой североосетинский шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов — на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось. Драма Киры Коваленко, триумфатор программы «Особый взгляд» на прошедшем Каннском кинофестивале, выдвинута от России на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

• С 30 октября — развлекательное шоу «Гдекток» (эксклюзив, доступен в подписке)

Какое животное является самым опасным на планете? Правда ли, что все динозавры вымерли? «Гдекток» – это большое путешествие сквозь пространство и время к тайнам Вселенной, в котором наглядно и доступно изложена история происхождения видов от древнейших динозавров до самых редких обитателей Земли в наши дни. Вместе с ведущим шоу юные зрители и их родители смогут опуститься на морское дно и отправиться в путешествие к далёким планетам. Красочное интерактивное шоу разделено на четыре тематических блока: динозавры, хищники океана, животные из красной книги и тайны космоса. Вместе они дают полное представление об устройстве Вселенной и механизме зарождения жизни на нашей планете.

• С 31 октября — «Самый страшный концерт Disney» (эксклюзив, доступен в подписке)

Самый жуткий праздник года Хэллоуин – прекрасный повод собраться всей семьей и ничего не бояться вместе! Необычный музыкально-анимационный проект «Самый страшный концерт Disney», главными героями которого станут легендарные злодеи, впечатлит всю семью, ведь известные эпизоды из фильмов будут показаны в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством Сергея Скрипки, а одинаково зловещие и веселые песни прозвучат в исполнении знаменитых российских артистов.

• Со 2 ноября — документальный веб-сериал «Вы из будущего» (эксклюзив, доступен в подписке)

В первом сезоне документального альманаха «Вы из будущего» пользователи Okko увидят пять фильмов о том, как все изменится. О будущем, которое уже наступило. Технологии продления жизни. Отношения без отношений. Экосистемы, которые нас поглотят. Жизнь как одна большая игра. Российские разработки и практики.

• Со 2 ноября — СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Надвигающийся шторм рискует помешать свадьбе: невеста (Миа Гот) утирает слезы в уборной, официантка Анастасия (Грэйс Ван Паттен) пытается ее то ли успокоить, то ли уговорить сбежать, а уборщица (Джульетт Льюис) протягивает платок. Где-то на кухне кондитер убаюкивает последние розочки на подоле торта, а повар Дмитрий (Теодор Пеллерен) готовится снять фартук и стать певцом на вечер. Жениху не помешают ни погодные условия, ни излишнее внимание со стороны персонала — бракосочетание состоится, а все, кто против — пусть замолчат вовек. Удар стихии, выключенное электричество или сбитый ориентир морального компаса позволяют Ане через туннель в духовом шкафу (почти как в сказке братьев Гримм) оказаться на дивном острове, застрявшем вне географии и всех возможных течений — северных, политических и временных.

• С 4 ноября — сериал «Собор» (эксклюзив, доступен в подписке)

Историческая сага «Собор» — это масштабное приключенческое многосерийное кино и история любви, которая случается вопреки всему. Зрители перенесутся в 1700 год: во времена радикальных перемен в Российской империи. В разгаре Петровские реформы, общество кардинально меняется: от отрицания Бога, до сознательной веры и обретения любви. В сериале сыграли Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Максим Аверин, Юлия Снигирь, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Александр Ильин младший, Никита Тарасов и другие артисты.

• С 5 ноября — ГЕРДА (доступен в подписке ПРЕМИУМ и START)

Лера днем изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, которые являются учебной практикой в институте, ночью — танцует в клубе, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму. Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья. Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется безнадежным. Драма Натальи Кудряшовой, отмеченный специальным призом жюри фестиваля «Кинотавр» и призом за лучшую женскую роль на кинофестивале в Локарно (Анастасия Красовская).

• С 7 ноября — сериал «Саня, газуй!» (эксклюзив, доступен в подписке)

Александра (Саня) – жизнерадостная девчушка, работающая автослесарем в родном посёлке городского типа. Она работает у папы в кустарном автосервисе в гараже вдоль трассы. С детства она вместе с отцом возилась в гараже под капотом автомобиля, что превратилось в настоящую любовь к машинам. Однажды на трассе она помогает Олегу с его автомобилем. Прямо на месте она диагностирует и устраняет поломку. Оценив незаурядное мастерство Сани, Олег приглашает её работать в свой автосервис в большом городе.

• С 12 ноября — ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

История молодого мастера боевых искусств Шан-Чи, которого с детства учили побеждать любых врагов. Но что, если противником окажется его собственный отец, владеющий невероятной силой Десять колец? Перебравшись в США, Шан-Чи пытается жить самой обычной жизнью, и все же суровое столкновение с прошлым неизбежно. Экранизация комиксов Marvel.

• С 12 ноября — сериал «Кларисса» (доступен в подписке)

Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела об изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличьях. Но за силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.

• С 12 ноября — ДУНАЙ (доступен в подписке ПРЕМИУМ и START)

Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий. Режиссерский дебют Нади Мульменко, участник конкурсной программы фестиваля «Кинотавр» этого года с Надей Лумповой и Ненадом Васичем в главных ролях.

• В ноябре — сериал «Моя большая тайна» (эксклюзив, доступен в подписке)

Действие 8-серийного молодежного сериала происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза. Студентка Соня Кимаева возвращается из заграницы в общежитие академии, чтобы расследовать загадочную гибель своей лучшей подруги. Но за то время, что Соня отсутствовала, ситуация круто изменилась и теперь по рукам студентов и преподавателей ходят отрывки из изобилующего шокирующими подробностями личного дневника погибшей.

• С 18 ноября — КРУЭЛЛА (доступен в подписке)

Лондон, 1970-е годы. Столицу Великобритании захватывает только что зародившаяся панк-культура. Юная и очень талантливая мошенница Эстелла (Эмма Стоун), которая в скором будущем превратится в Круэллу, решает сделать карьеру в модном бизнесе. Парочка карманников — её лучшие друзья — надеются вместе с ней добиться успеха в шумном мегаполисе. Однажды на Эстеллу обращает внимание пугающе высокомерная, страшно богатая и изысканно одетая баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон). Это знакомство навсегда изменит жизнь молодой авантюристки.

• С 18 ноября — ГУБКА БОБ В БЕГАХ (доступен в подписке)

Губка Боб и его лучший друг, морская звезда Патрик Стар, отправляются на поиски любимого домашнего питомца – улитки Гэри, попавшей в руки таинственного похитителя. Во время спасательной миссии друзья впервые оказываются в городе соблазнов Атлантик-Сити. Ослепительный мегаполис заманивает гостей в опасную ловушку.

• В ноябре — ВЕНОМ 2

Вот уже год экс-репортер Эдди Брок привыкает к совместной жизни с инопланетным симбиотом Веномом. Их дуэт направляет свою сверхъестественную силу против нового врага – безумного маньяка Клетуса Кэсседи, осужденного на казнь. Благодаря еще одному симбиоту, попавшему на Землю, Кэсседи превратился в неудержимого монстра-убийцу Карнажа.

• С 26 ноября — ТИХОЕ МЕСТО 2 (доступен в подписке)

Уцелевшие члены семьи Эббот покидают дом, который годами служил им укрытием. Монстры, чуткие к громким звукам, все еще выслеживают людей вокруг. Отца, которого сыграл режиссер фильмов Джон Красински, нет рядом, но мальчик, девочка и их мать научены постоять за себя. Однако с собой они несут всегда готового заплакать во весь голос младенца. Другие люди, которые все же обнаружились в постапокалиптическом мире, не обязательно готовы приютить опасное семейство. Герои узнают тайну о том, что постигло человечество.