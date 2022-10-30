Okko анонсировал обновления библиотеки ноября 2022 года

«Кунгур», финалы оригинальных проектов, фестивальные новинки и многое другое

Уже в Okko — ЭКСПРЕСС (original, доступен по подписке)

Студент Саша Сосланов (Лев Зулькарнаев), а для друзей просто Сос, постоянно находится на грани исключения из вуза, любит девушку постарше, гуляет по родному Черкесску и пытается заработать денег в «букмекерке». Раз за разом парень находит простачков, на которых оформляет новую карточку, чтобы сделать ставку. Чтобы привлечь к ставкам, букмекерская контора выдаёт новым игрокам 1000 рублей. Сос приводит нового знакомого Олега (Павел Ворожцов) и делает экспресс. Если за выходные сыграют 8 событий, Сашу ждёт выигрыш в миллион рублей. Только карточку он благополучно теряет. У молодого человека есть 3 дня, чтобы отыскать свой счастливый билет и, возможно, путёвку в лучшую жизнь. Полнометражный дебют Руслана Братова стал победителем на фестивале «Окно в Европу» в Выборге и триумфатором «Нового сезона» в Сочи.

Уже в Okko — «Кунгур» (original, доступен по подписке)

Отсидев 8 лет за преступление, которого не совершал, Егор (Евгений Морозов) возвращается в родной поселок Рыбачий, что на берегу моря,. Кунгур — ближайший населённый пункт, куда мог бы уехать мужчина, но он не бежит от прошлого. Местные не рады, что Егор после тюрьмы не уехал куда-то подальше. Его бывшая жена Анна (Виктория Романенко) успела снова выйти замуж — за главного местного бизнесмена Виктора. Сын бывшего зэка Леша считает Виктора отцом, а настоящего папу не знает. Вернувшемуся домой Егору трудно освоиться: работу давать никто не хочет, в любой момент готовы побить, почти все жители Рыбачьего считают его убийцей, а потому косо смотрят. Невинно осужденный понимает, что против него восемь лет назад сплели заговор. Кто-то должен знать правду. Чтобы доказать непричастность к преступлению, Егору предстоит найти настоящего убийцу.

Уже в Okko — СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ (доступен по подписке)

Было у известного на всю Россию криминального авторитета Бати (Анатолий Тишин) три «сына»: Старший (Кирилл Полухин), Средний (Фёдор Лавров) и Младший (Роман Михайлов). Верные друзья-бандиты из Новосибирска, Петербурга и Ростова сообщили Бате, что видели бывшего товарища Мулю (Евгений Ткачук) живым. Но ведь три года назад Мулю за кражу общака убили и похоронили. Батя отправляет Старшего, Среднего и Младшего в три города, чтобы на месте разобраться, что же произошло и воскрес ли Муля. Сюрреалистическую притчу о современной России сняли актёр Фёдор Лавров и писатель, театральный режиссёр и математик Роман Михайлов.

Уже в Okko — НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ (доступен по подписке)

Главный герой эксцентрической комедии — опытный чиновник, который очень комфортно себя чувствует в государственных структурах. Но времена меняются и теперь его во что бы то ни стало решают убрать. С этой целью бедолагу отправляют на самые расстрельные должности в самые ужасные точки на глобусе, от Северного Полюса до джунглей Амазонки. Но опытного чиновника так просто не возьмешь — он на то и трудился в поте лица в парижском офисе, чтобы теперь ни в воде не тонуть, ни в огне не гореть. Так просто чиновника не уволить!

Уже в Okko — «Саня, газуй! Новый поворот» (доступен по подписке)

Привычную жизнь автосервиса нарушает приход нового автослесаря — девушки Саши. Несмотря на её опыт в ремонте автомобилей, Сашу ждут сальные насмешки коллег и недоверие клиентов. Своим упорством и находчивостью ей придётся доказать всем, что она профи и автомобили — её призвание, а мужским бизнесом с успехом может управлять женщина. Теперь Саша — руководитель автосервиса, в котором когда-то её не допускали до ремонта машин. Удастся ли ей поднять на ноги бизнес и превзойти автосервис конкурента по соседству?

С 1 ноября — «Аксентьев» (original, доступен по подписке)

Двое полицейских — Катя (Марина Ворожищева) и её напарник Кухаренко (Сергей Яценюк) — находят на остановке странного человека с холщовым мешком на голове. Его зовут Рома Аксентьев (Евгений Серзин). До этого он полгода пролежал в больнице, но больше 30-летний парень решительно ничего не помнит: ни где он живёт, ни где его родственники, ни что было до больницы. У Аксентьева дар: стоит ему прикоснуться к рукам мужчины или женщины, он видит их прошлое или будущее. Подобные экстрасенсорные способности могут пригодиться полицейским, тем более что в провинциальном городке появляется таинственный маньяк по кличке Водяной. Своих жертв он топит в водоёмах. Мистический детектив раскроет секреты дара и прошлого Аксентьева, а сам экстрасенс поможет Кате и её напарнику раскрыть не одно запутанное дело.

С 1 ноября — ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

Профессор-литературовед Алетея Бинни знает все сказки мира, но не верит ни в одну из них. Она довольна своей жизнью, хотя и относится к миру с некоторым скептицизмом. Всё меняется, когда она случайно выпускает из бутылки джинна, который предлагает ей исполнить стандартные три желания в обмен на его свободу. Но Алетея слишком умна и знает, что ни одна из историй про желания не закончилась счастливо. Так что могущему и бессмертному джину потребуется немало усилий, чтобы убедить свою освободительницу. Порабощенный дух начинает рассказывать ей истории из своего тысячелетнего прошлого.

С 1 ноября — КРАСНАЯ ШАПОЧКА (доступен по подписке)

Храбрая девочка раскрывает правду об исчезновении своего отца, который когда-то защищал мирных горожан от волков-оборотней. Теперь настал её черёд проявить себя. Красная Шапочка попадает из сказочного мира в современный, где осознаёт, что отца больше нет. Теперь отважной Шапочке предстоит самой стать Волкобоем, справиться со своими страхами, и одержать верх над волчьей стаей, захватившей её родной Волшебный город.

С 1 ноября — ИГРЫ ШПИОНОВ (доступен по подписке)

Бенедикт Камбербэтч и Мераб Нинидзе в шпионском триллере об одном из самых шумных скандалов в истории разведки. В начале 1960-х годов в СССР были задержаны сотрудник внешней разведки Олег Пеньковский и британский бизнесмен Гревилл Винн. Обоих обвиняли в шпионаже в пользу Великобритании и США: Винн переправлял на Запад копии секретных документов, касающихся новейшего вооружения советской армии, которые ему передавал Пеньковский. Но таким образом они смогли предотвратить самую настоящую ядерную войну между двумя сверхдержавами.

Со 2 ноября — фильм о фильме ЧТО ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНЕ, ЕСЛИ У НЕЁ ДВА ЛЮБОВНИКА, А ВЫБРАТЬ НУЖНО ОДНОГО (original, доступен по подписке)

Бонусная серия, которая расскажет о съемках лирической и трогательной комедии по одноимённому рассказу Александра Цыпкина. Главных героев в проекте исполнили Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко.

С 3 ноября — ГОЛИАФ (доступен по подписке)

Фильм-призёр Венецианского кинофестиваля, драма Адильхана Ержанова о неограниченной власти, покорности и вере в справедливость. Поселок Каратас находится во власти бандита Пошаева. Он решает, кого награждать, а кого наказывать. Однажды криминальный авторитет избавляется от молодой женщины Карины, заявившей в полицию о беспределе. Опасаясь мести, бандит берет под опеку и надзор вдовца Арзу. Сможет ли маленький человек совершить возмездие или тоже подчинится Пошаеву?

С 3 ноября — УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР (доступен по подписке)

1897 год. Знаменитого охотника за головами Макса Борлунда нанимают для поисков жены богатого бизнесмена. Женщину похитили и увезли в Мексику, чтобы потребовать солидный выкуп. В процессе поисков Макс сталкивается с профессиональным игроком и преступником Джо Криббенсом, которого засадил в тюрьму несколько лет назад. Теперь Джо очень хочет вернуть старый долг. Вестерн с Кристофом Вальцем и Уиллемом Дефо, мировая премьера которого состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале вне конкурса.

С 3 ноября — ПОЕХАЛИ! (доступен по подписке)

Луизу (Марина Фоис) постоянно преследуют неудачи, она вечно попадает в самые дурацкие ситуации. Вот и в то утро Луиза неожиданно оказалась заперта в своей собственной машине. Её охватила паника, и из-за приступа она просидела в машине до самой ночи. Тут появился Поль (Бенжамен Вуазен), который захотел эту самую машину угнать. Но даже угрозы пистолетом не смогли заставить Луизу выйти. Ему срочно нужно на юг, она живет на севере. Но кого это волнует, если оба слетели с катушек?

С 3 ноября — ПАССАЖИРЫ НОЧИ (доступен по подписке)

Май 1981 года. В жизни Элизабет черная полоса: она развелась, осталась без работы, при этом нужно заботиться о сыне и дочери, уже подростках, но еще нуждающихся в родительской заботе. Вскоре женщине удаётся найти работу на радиошоу. Одной из его героинь становится Талула, девушка без постоянного дома, чья жизнь грозит стать еще тяжелее. Элизабет понимает, что Талуле некому помочь, и приглашает ее к себе. Шарлотта Генсбур сыграла в драме, номинированной на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля.

С 10 ноября — «Суперпозиция» (доступен по подписке)

Лёша (Павел Табаков) — студент-физик и талантливый программист. Он разыскивает внезапно пропавшего отца (Константин Лавроненко) и узнаёт, что папа вовсе не был рядовым профессором квантовой механики. Он открыл существование мультивселенной. В разных мирах живут альтернативные версии одного и того же человека. Но если одна копия вмешивается в жизнь объекта из другой реальности, мир может быть полностью уничтожен, последствия непредсказуемы. Лёша узнаёт о таинственном Офисе, который пытается остановить гениального учёного Антидока, мечтающего подчинить себе весь мир. Фантастический экшен снял Вадим Валиуллин. Вместе с Павлом Табаковым и Константином Лавроненко в проекте снялись Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин и Марина Зудина.

17 ноября — финал сезона «1703» (original, доступен по подписке)

Сериал представляет инфернально-абсурдный образ Петербурга, каким его рисовали Гоголь и Достоевский. Все эпизоды инфернальной комедии снял Сергей Сенцов, сценарий написал молодой автор Денис Артамонов. В проекте снялись Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Павел Табаков, Софья Лебедева, Роза Хайруллина, Николай Фоменко и певец Шарлот.

С 17 ноября — ВИХРЬ (доступен по подписке)

Хоррор с элементами криминальной драмы и эротики от Гаспара Ноэ. В эпицентре ВИХРЯ — пожилые супруги, чей разум помутила деменция. В главной роли — итальянский режиссёр Дарио Ардженто. Также в картине сыграли Алекс Лутц и Франсуаза Лебрун.

С 17 ноября — КОРСАЖ (доступен по подписке)

Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась своей красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года Императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ. Биографическая драма Мари Кройцер, победитель в номинации «Лучшая актриса» программы «Особый взгляд» (Вики Крипс) Каннского кинофестиваля этого года.

23 ноября — финал сезона «Лэйт Найт Скул» (original, доступен по подписке)

Финал сезона сериала о старшекласснике Илье Майере (Алексей Лукин), который вынужденно меняет лондонскую школу на московскую. На новом месте подросток быстро становится популярным. Парень узнаёт, что его одноклассницу Иру (Иванка Осина-Фридман) травят из-за слитых обнажённых фотографий. Девушка отшила парня, а тот в отместку подкараулил её у школьного компьютера и узнал логин и пароль от соцсетей. Илья записал видео в поддержку Иры. Новенькому предлагают стать ведущим ток-шоу Late Night School, которое сверстники хотят снимать прямо в школьном спортивном зале. Передача становится всё более популярной, но появляются и новые проблемы. Сериал о том, что волнует подростков, сняла постановщица Ника Яковлева.

С 24 ноября — НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ (доступен по подписке)

Алан и Мари, супружеская пара за сорок, хотят купить новый дом. Риелтор во время экскурсии по помещению заводит их в подвал, чтобы показать главную фишку — люк с подземным ходом. Спускаясь в него, можно попасть в этот же дом, но на 12 часов вперёд. Сюрпризы не заканчиваются: по возвращении вы станете моложе на три дня. Но одержимость чудом может привести к необратимым последствиям. Фантастическая комедия Квентина Дюпьё, премьера которого состоялась на Международном Берлинском кинофестивале этого года.