Okko рассказал о новинках августа

Панки, призраки и Миядзаки

В центре внимания - Джонни Депп. Знаменитому актеру, фильм с участием которого сейчас находится на верхних строчках российского бокс-офиса, посвящены сразу два документальных проекта, которые появятся на Okko в августе. Кроме того, зрителей стриминга ждет множество других новинок.

С 1 августа только в Okko:

ДЖОННИ ДЕПП. КОРОЛЬ КУЛЬТА

Джонни Депп. Один из самых знаменитых актеров в мире, известный своей многоплановостью и преданностью актерской профессии. Первоначально Джонни Депп стал кумиром подростков благодаря внешности симпатичного плохого парня, но ему удалось избежать опасности застрять в амплуа юного красавчика и завоевать репутацию уважаемого взрослого актера.

Джонни Депп известен тем, что выбирает эксцентричные и нестандартные роли в фильмах, и он, вероятно, один из самых разносторонних актеров современности в Голливуде. Он уже оставил после себя наследие как серьезный и состоявшийся артист.

Его тенденция играть странноватых эксцентричных изгоев, чьи причуды общество не принимает, сделала его одним из лучших характерных актеров в мире, сыгравшим такие знаковые роли, как капитан Джек Воробей и Вилли Вонка. Как своими более необычными ролями, такими как Шляпник в АЛИСЕ В СТРАНЕ ЧУДЕС, так и более традиционными, такими как Джонни Диллинджер в ДЖОННИ Д., Джонни Депп сумел завоевать сердца миллионов зрителей, став знаменитым на весь мир.

С 1 августа:

ДЕПП ПРОТИВ ХЕРД: НА КОН ПОСТАВЛЕНО ВСЕ и ДЕПП ПРОТИВ ХЕРД: ВЕРДИКТ

Джонни Депп может похвастаться долгой и успешной карьерой в Голливуде, в конечном счете его имя стало одним из самых узнаваемых в киноиндустрии. Эмбер Хёрд снималась в различных фильмах в разных и нетрадиционных ролях. Известно, что она пробилась в Голливуд благодаря выдержке и решительности, несмотря на то, что вышла из скромной семьи.

Это печально известное судебное разбирательство войдет в историю. За время своей карьеры оба фигуранта дела добивались не только успехов, они терпели и неудачи. Судебный процесс, который разделил фанатов и привел социальные сети и вещательные СМИ в неистовство. Двое самых популярных актеров сталкиваются лицом к лицу в зале суда и перед общественностью... Изнурительные 5 недель. На кону 50 миллионов долларов и дело о диффамации, в результате которого победителем останется только один. В этой битве века на кон поставлено всё.

С 3 августа:

ТРИО В ПЕРЬЯХ-2

Ричард не простой воробей — он вырос в семье аистов и амбиции у него, как у большой и гордой птицы. Поэтому, когда ему не разрешают возглавить перелёт стаи из Африки домой, то он, расстроенный и разозлённый, покидает родных и летит через пустыню один. На его пути оказывается африканский городок, где всеми птицами правит подлый и коварный павлин Замано. Гипнотизируя шелестом своего хвоста, он заставляет крылатых воровать для него еду и драгоценности. Храбрый Ричард готов выступить против тирана, но в одиночку ему не справиться. Так что первым делом он должен понять, что значит быть командой и доверять своим друзьям и семье!

ДЫХАНИЕ

Большие испытания открывают истинную красоту человека. Виктор — бывший врач, а ныне успешный бизнесмен — нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, он пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии.

С 4 августа:

ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА

Все зовут Женю не иначе как Жесть, потому что она и правда часто бывает грубой. Тяжелая травма сделала девочку злой и наделила разрушительной силой — по ее мнению вина за случившееся лежит на каждом. Больше всего достается лучшему другу Жени — Приходько, но время от времени под удар попадают и другие близкие героини — мама, старший брат и подруги. Все меняется, когда Женя знакомится с руководителем кружка робототехники Святославом. Новый знакомый помогает ей найти не только свет в конце туннеля, но и обнаружить внутри себя удивительную способность любить.

С 5 августа:

КОП НА ДРАЙВЕ

Молодой неуверенный в себе полицейский Райан в один прекрасный день узнаёт, что ему осталось жить ровно месяц. И Райан понимает, что это последний шанс изменить себя и сделать всё, о чём он мечтал. Но он ещё не знает, что диагноз был поставлен ошибочно…

С 10 августа:

ВЕЗУНЧИК

Через год после потери отца Ридли и его мать уезжают в Австралию к дедушке Спенсеру. Угрюмый старик поначалу встречает подростка в штыки, и тот сбегает из дома. Удастся ли ему выжить и найти взаимопонимание с семьей?

ЦЕНА ИСКУПЛЕНИЯ

Пожилой мужчина Макс (Брайан Кокс) выходит по УДО из тюрьмы после 12 лет отсидки. Еще в пенитенциарном учреждении у него был диагностирован рак поджелудочной железы. Неизвестно, сколько Макс еще проживет. Возможно, всего несколько месяцев. Кроме того, он отличался хорошим поведением в тюрьме. У бывшего зэка остаются надежные связи в криминальном мире Лас-Вегаса, но он не уверен, что хочет возвращаться к грязным делам. Максу на свободе некуда идти. Он пытается восстановить отношения с дочерью Максин (Кейт Бекинсейл), но она отца и видеть не хочет. Женщина одна воспитывает сына Эзру (Кристофер Конвери), у которого часто случаются приступы эпилепсии, а потому нужны дорогие медикаменты. У Максин нет сил сопротивляться, и она все-таки принимает отца. Может быть, семья сможет побыть счастливой хотя бы какое-то время. Трогательную драму о воссоединении сняла Кэтрин Хардвик («Сумерки», «Мама мафия» и «Уже скучаю по тебе»).

С 11 августа:

«Слабый герой»

«Слабый герой» — это экшн-вебтун дорама, рассказывающая историю Ен Ши Ына — образцового ученика, преуспевающего в школе, но слабого физически, что делает его легкой мишенью для хулиганов, которые завидуют его высоким оценкам. Хотя Ён Ши Ын кажется слабым снаружи, но он использует свой мозг, чтобы бороться с насилием, которое разворачивается как внутри, так и за пределами школы.

С 13 августа:

ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ

Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона.

С 15 августа:

РАЙ ДЛЯ ДУРАКА

Знаменитый актер отказывается выходить на съемочную площадку. Судьба картины под вопросом. И тут продюсер встречает на улице человека, похожего на своего капризного актера, как две капли воды. Вместе со сценаристом и непредсказуемым режиссером он решает использовать его как двойника для съемок и не только.

С 16 августа:

10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ

Жена зарабатывает, а я отдыхаю — так решил Антуан, отец четырех прекрасных детей, увольняясь с работы. Но радость его длилась недолго, ведь у детей обнаружилась другая, тёмная, сторона. И теперь он мечтает лишь о том, как поскорее свалить в отпуск в Альпы. Но вот, когда билеты уже куплены, а лыжи смазаны, жену срочно вызывают на работу. Впереди у Антуана десять незабываемых дней в компании безумной семейки.

С 28 августа:

ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. НАПАДЕНИЕ МОНСТРОВ

Пороро и его друзья превратились в квадраты! Загадочный вирус поразил всё вокруг, и теперь Пороро с друзьями предстоит защитить игровое королевство.

С 31 августа:

ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ

Брат и сестра вместе со своими родителями помогают троице пришельцев из далекого космоса. Пытаясь избежать внимания и скрыться от охотника за НЛО, инопланетяне принимают облик милых земных собак. С помощью новых друзей хвостатые пришельцы должны преодолеть много препятствий, чтобы починить свой корабль и вернуться домой.

Скоро в Okko:

ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ КОЛАРА. ГЛАВА 1 и 2

Действие фильма разворачивается в индийском штате Карнатака, где и по сей день работает большое количество золотых приисков. Практически вся золотодобыча в этих неспокойных краях контролируется одной группой влиятельных людей. Они никого сюда не пускают и отчаянно защищаются, когда кто-то пытается захватить их владения. Главный герой фильма всё своё детство провёл в нищете. Однажды он переехал в большой город Бомбей для того, чтобы добиться успеха. Парень быстро освоился и решил связать свою жизнь с бандитами, контролирующими добычу золота. Именно ему достался заказ на убийство владельца тех самых приисков, которые никто не может захватить… Рокки удалось захватить на золотых приисках власть и навести там порядок, но имеются недовольные. Правительство и жаждущие мести криминальные элементы развязывают с ним кровавую войну.

ПАТХАН. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ

Спецагент Патхан получает информацию о готовящемся масштабном теракте в Индии. Используя свои выдающиеся шпионские и боевые навыки, он идет по следу безжалостного наемника Джима, чтобы нарушить его планы и предотвратить катастрофу. Патхан вступает в смертельную битву, ставка в которой — будущее всей страны.

Уже доступны:

«Открытый брак»

«И просто так»

МИХАИЛ ГОРШЕНЕВ. ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ И ШУТЕ ЧАСТЬ 2

КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛЬМОВ ХАЯО МИЯДЗАКИ

ОН УМЕР И Я ТОЖЕ

УИКЕНД С БАТЕЙ

ПРОХОДИМЦЫ

НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ

(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ

Фото: кадр из сериала «Открытый брак»