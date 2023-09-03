Okko рассказал о новинках сентября

«Черное облако», «Вызов» и многое другое

Главная сентябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko – оригинальный сериал «Черное облако». Мистический триллер с Филиппом Янковским и Марией Мацель рассказывает о девушке, сталкивающейся с таинственной гибелью людей, которые ее бесят. Кроме того, зрителей стриминга ждет премьера космического блокбастера ВЫЗОВ с Юлией Пересильд, комедийного боевика КРУЧЕ НЕКУДА с Джеки Чаном и множество других новинок.

С 7 сентября только в Okko:

«Черное облако» (триллер, реж. Карен Оганесян)

Главная героиня Оля в деталях представляет мучительную смерть каждого, кто ее бесит. Строгая преподавательница в университете, отец, который исчез из жизни Оли на 20 лет, отстраненная лучшая подруга, мать, парень – о всех, кто изрядно достал девушку, она рассказывает в кресле у психолога. На этих сеансах главная героиня пытается «выпустить свою злость». Внезапно один за другим близкие Оли загадочно погибают. Но вместо облегчения главная героиня испытывает ужас. Оля пытается понять, кто решил «помочь» ей. Психолог? Или кто-то другой? А может, что-то другое?

С 1 сентября:

ВЫЗОВ (драма, реж. Клим Шипенко)

Во время маневра на Международной космической станции участник миссии Олег Богданов получает серьезную травму грудной клетки. Олегу нужна операция, но доставить космонавта с орбиты на Землю нет возможности, он может погибнуть во время транспортировки. Время еще есть, и на Земле начинается отбор хирурга, который отправится на МКС. Из семи кандидатов в финал неожиданно выходит талантливый врач Евгения Беляева, которая не собиралась никуда лететь и проходила суровые испытания «за компанию». Теперь Евгения должна совершить невозможное – победить травмы прошлого и провести операцию в невесомости.

С 8 сентября:

ИТАЛЬЯНСКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ: ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД (криминальная драма, реж. Альберто де Микеле)

После освобождения из тюрьмы бывалый мошенник и заядлый игрок Паскуале задумывается о том, как поскорее обеспечить старость себе и своим подельникам. Чтобы урвать огромный куш, Паскуале начинает планировать ограбление бронированного автомобиля, осуществляющего перевозку 12 миллионов евро наличными. Для организации своего последнего дела Паскуале воссоединяет старую банду и привлекает сына Альберто. Подготовка идет успешно, осталось лишь найти нужного человека в охранной компании. Без него точный маршрут передвижения бронированной машины не узнать. Вот только где взять крупную сумму, чтобы заплатить за столь конфиденциальную информацию?

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (фантастика, реж. Даниэль Лазо, Эран Май-Раз)

Недалекое будущее. Семь лет назад Патрик потерял родителей и с тех пор больше не выходил из дома. Трагедия лишила его желания жить и сближаться с людьми. Единственное, что интересно Патрику – это компьютерные игры. Он с легкостью проходит даже самые сложные испытания, потому что умеет полностью погружаться в альтернативные реальности. Но однажды Патрик получает подарок – новейшее техническое устройство, которое превращает серые будни юноши в череду ярких событий. Теперь пакет с мусором – это бомба, которую нужно нейтрализовать, а разбросанные грязные вещи – предметы, которые могут пригодиться на других уровнях. С помощью устройства Патрик начинает выходить из дома и заново изучает мир. Однако дополненная реальность быстро перестает казаться безопасной.

С 9 сентября:

«Я и есть Джелаладдин» (историческая драма, реж. Нургиса Алмурат, Метин Гюнай)

В XIII веке государство Хорезм достигает своего наивысшего расцвета при правлении хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада. Старший сын великого правителя, Джелаладдин является шехзаде по праву рождения – то есть будущим султаном Хорезма. Однако во дворце идет непрерывная борьба за власть, ведь у Джалала есть сводные братья, рожденные от второй жены султана. В обстановке дворцовых интриг и предательства происходит становление Джалала, который шаг за шагом преодолевает все препятствия, закаляя свой и без того твердый нрав. Но вскоре Джелаладдина ждет самое большое испытание – он вступит в смертельную схватку с самим Чингисханом. Сможет ли наследник престола одержать победу и по праву занять место правителя.

С 15 сентября:

ШИММИ: ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (анимация, реж. Дик Зондаг, Ральф Зондаг)

Шимми считал себя обычной обезьянкой, пока в нем не открылись способности супергероя. Не успев обрадоваться этой новости, непоседливый Шимми узнает, что только его суперспособность может противостоять силам зла и теперь на его плечи ложится спасение целого мира.

С 17 сентября:

РАЗБУДИТЬ ДРАКОНА (фантастический боевик, реж. Чалит Крилеадмонгкон)

Компания друзей решает принять участие в необычном испытании, которое устраивают в пустыне. Победителем может стать лишь одна команда, и бывший певец Као с друзьями уверен, что это будут они. Заручившись помощью карты дедушки, они находят древнюю пещеру, в которой случайно пробуждают нечто агрессивное и злобное. Бежать и спасаться оказывается поздно – огромная ящерица выбирается на поверхность, и она хочет человеческой крови. Ни пули, ни огонь этого монстра не берут – что же предпримут герои, чтобы победить дракона?

ОГРАБЛЕНИЕ ИЗ БУДУШЕГО (фантастический боевик, реж. Брюс Уэмпл)

Ли Уорнер и его команда занимаются кражей секретов еще до их появления. Благодаря специальной таблетке пользователь может обмениваться сознанием со своим завтрашним «Я» на один час. Однажды героям предстоит найти способ исправить свои ошибки, чтобы спасти прошлое, настоящее и будущее.

С 20 сентября:

ПРОСТО СУПЕР (анимация, реж. Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен)

Милая, но немного несуразная девочка Хедвиг, мечтает совершать выдающиеся подвиги, спасая от опасностей жителей любимого городка. Дело в том, что она хочет быть как отец – настоящим супергероем. Но беда в том, что Хедвиг совершенно не похожа на своего героического папу. Даже простые упражнения на уроках физкультуры даются Хедвиг с огромным трудом, что вызывает обидный смех одноклассников. Да и отец совсем не верит, что из девочки может выйти какой-то толк в таком ответственном деле, как спасение мира. Отец решает сделать своим преемником спортивного и ловкого племянника Адриана. Однако Хедвиг не готова без боя отдать волшебный костюм Супер-Льва заносчивому брату, который планирует использовать суперсилу лишь в своих целях

С 22 сентября:

БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ (криминальный триллер, реж. Саввас Д. Майкл)

Платон – владелец широко известного в узких кругах лондонского клуба «Беспредельщики». Вот уже несколько поколений кипрских иммигрантов приезжают сюда, чтобы пообщаться, обсудить последние сплетни, а также проиграть свою с трудом заработанную зарплату, или спустить ее в местном баре. Платон знает всех своих посетителей в лицо, тем более, что многих из них, эксцентриков и оригиналов, просто невозможно не запомнить: учтивый крутой парень Ахиллес, грубиян с ирокезом и добрым сердцем Костас, упрямый Бастер, коварный Майк и милый безобидный Энтони – все они аутсайдеры на лондонских окраинах, для которых греческий клуб стал родным домом. Однажды Ахиллес приводит в бар прекрасную Лолу, которая тут же играючи выигрывает у Платона 50 000 фунтов за покерным столом. Отдать долг нужно в кратчайшие сроки громиле Уилларду – парню Лолы, с которым шутки плохи. Если Платон не соберет нужную сумму, киприотам придется попрощаться с любимым баром, но они, конечно, так легко не сдаются.

С 24 сентября:

ПОЧТИ КАК ВСЕ (драмеди, реж. Илларион Яковлев)

Из-за ДТП в детстве Дима не может ходить. Друг детства Айсен предлагает ему помочь оторваться по полной на выходных. Грустные и веселые приключения друзей помогают Диме понять, что никакая травма не помешает ему жить полной жизнью, а Айсену – избавиться от давнего чувства вины.

С 25 сентября:

КТО ПРИГЛАСИЛ ЧАРЛИ? (комедия, реж. Ксавьер Манрике)

Успешный финансист Фил Шрайбер решает переждать пандемию в тихом местечке вдали от большого города, куда и отправляется с семьей. Но внезапно уединение нарушает старый приятель Фила из бурных студенческих времен. Чарли так и не остепенился и постоянно попадает в неприятности, а еще он знает слишком много секретов Шрайбера, поэтому выставить приятеля не слишком удобно. Тем временем Чарли завоевывает доверие Макса, сына Фила, и поощряет в нем вредные привычки. Отцу семейства придется сделать выбор – молча терпеть выходки Чарли или раскрыть родственникам крайне неприятный секрет и избавиться от нежеланного соседа.

С 29 сентября:

«Парфюм» (мелодрама, реж. Ким Сан-хви)

Бывшая домохозяйка средних лет Мин Джэ-хи очень зла на этот мир, потому что у нее больше нет семьи, и ей не о ком заботиться. Однажды с помощью волшебных духов женщина превращается в красивую молодую девушку и начинает делать карьеру модели. Джэ-хи знакомится с модным дизайнером, который знаменит своим дурным характером.

С 30 сентября:

ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ (комедийный боевик, реж. Тиль Швайгер)

Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь – не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде «Гонка поколений», сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы.

57 СЕКУНД (фантастический триллер, реж. Расти Кандифф)

По мотивам повести Эдвина Табба «Падший ангел». О молодом техно-блогере Франклине Фаусте, который спасает дальновидного техно-гуру Антона Баррелла от нападения злодеев. Но неожиданно Фауст находит загадочное кольцо и обнаруживает, что оно позволяет своему владельцу путешествовать на 57 секунд в прошлое. В результате молодой герой решает использовать кольцо, чтобы отомстить фармацевтической компании, ответственной за смерть его сестры. Однако его действия вскоре приводят к череде ужасающих событий, заставив Франклина вступить в эпическую битву за выживание, где на счету каждая секунда.

Также в сентябре:

КРУЧЕ НЕКУДА (комедийный боевик, реж. Скотт Во)

Недалекое будущее. Ближний Восток устал от бесконечных нефтяных войн, но останавливаться никто не собирается. Один из нефтеперерабатывающих заводов контролируют китайцы. На предприятие нападают повстанцы, которые решили прикарманить себе богатства пустынного региона. В Ирак прибывает боец частной охранной компании Дракон Луо. Он должен вывезти рабочих из опасной зоны, а для этого им предстоит пройти по «Дороге смерти». В засаде ожидает группа захватчиков. Среди них – американец Крис Ван Хорн. Он быстро понимает, что встал не на ту сторону, и начинает помогать китайскому товарищу.

Скоро на Okko:

ЖАННА ДЮБАРРИ (историческая драма, реж. Майвенн)

Жанна Вобернье, женщина из низшего сословия, выбивается из нищеты при помощи женских чар. Ее покровитель, граф Дюбарри, разбогатевший благодаря любовным интригам Жанны, желает представить ее королю и организует свидание через влиятельного герцога де Ришелье. Встреча выходит далеко за рамки его ожиданий – Жанна влюбляет в себя Людовика XV с первого взгляда своей непосредственностью. После знакомства с куртизанкой у короля вновь пробуждается вкус к жизни – настолько сильно, что он больше не может жить без Жанны и делает ее своей официальной фавориткой. Однако, никто не желает видеть во главе двора простолюдинку, правящую королем.

КЕНТАВР (триллер, реж. Кирилл Кемниц)

Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее – минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза. И, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

«Ира» (драмеди, реж. Алим Бесчоков)

Главная героиня комедийного сериала Ира – своенравная 30-летняя москвичка, не признающая правил и устоев современного общества. На протяжении всего сезона она легко ломает четвертую стену и открыто обсуждает со зрителем все, что ее волнует. Темы для размышлений и самокопания абсолютно разные: от ипотеки и ночного забега к холодильнику до уборки квартиры и влиянии женских прокладок на популяцию морских котиков. И ладно бы котики. В личной жизни Иры тоже не все в порядке. Она встречается с истеричным сценаристом Сергеем, но взрывной характер женщины не позволяет им постоянно быть вместе, поэтому пара регулярно ссорится. Один из таких скандалов неожиданно сближает Ирину с неким Феликсом. Мимолетный роман заходит слишком далеко и ставит главную героиню перед важным жизненным выбором. Возможно, пора задуматься о семье?

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Okko уже пополнилась множеством новинок, в том числе оригинальными проектами платформы и кассовыми хитами.

Сериалы:

– «Два холма» – второй сезон

– «Лето в городе»

Фильмы:

– СХВАТКА С ДЬЯВОЛОМ

– 777 ЧАРЛИ

– ОБЪЕКТ ГАРМОНИЯ

– РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД

– КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Фото: кадр из сериала «Черное облако»