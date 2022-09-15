Okko, «Место силы» и «Студия 24» запускают курс для шоураннеров

В качестве кураторов выступят Валерий Федорович и Евгений Никишов

Okko совместно с киностудией «Место силы» и киношколой «Студия 24» провели open-call для будущих шоураннеров в честь запуска курса «5 пилотов для Okko». По итогам обучения пять лучших проектов учшие получат финансирование на съемки пилотов для онлайн-кинотеатра Okko. Участие в программе бесплатное.

Практический курс «5 пилотов для Okko» будет длиться полгода для представителей всех кинопрофессий, желающих снять собственный сериал. Его кураторами станут соучредители независимой киностудии «Место силы» и сооснователи киношколы «Студия 24» Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Обучение будет построено на практике режиссуры, драматургии и организации производства сериала.

Заявку с авторским видением реализации сериала или фрагмент сценария первой серии можно оставить на лендинге «5 пилотов для Okko» до 15 октября. Курс стартует в ноябре.