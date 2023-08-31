Гэри Олдман сыграет в новом фильме Паоло Соррентино

Съемки картины уже идут в Италии

Гэри Олдман присоединился к актерскому составу новой режиссерской работы Паоло Соррентино, съемки которой уже идут в Италии. Об этом сообщает ScreenDaily.

Фильм, также написанный Соррентино и пока не имеющий названия, расскажет о жизни женщины по имени Парфенопа с момента ее рождения в 1950 году и до наших дней. Работа над картиной началась в конце июня, а сами съемки проходят между Неаполем и Капри.

Стоит отметить, что в древнегреческой мифологии Парфенопа – это сирена, своим пением безуспешно пытавшаяся очаровать Одиссея и покончившая с собой близ берегов нынешнего Неаполя, откуда и пошло древнейшее название этого города. Сам режиссер описывает свою новую работу, как «любовное письмо Неаполю».

Помимо Олдмана в картине, по большей части, задействованы итальянские актеры – Луиза Раньери (РУКА БОГА), Сильво Орландо («Молодой Папа»), Стефания Сандрелли (КОНФОРМИСТ), Изабелла Феррари (ВЕЛИКАЯ КРАСОТА) и многие другие.

Фото: кадр из фильма ТРАФИК