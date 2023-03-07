Темп роста выручки онлайн-кинотеаров в 2022 году снизился

«Кинопоиск» опередил Иви

ИАА TelecomDaily опубликовал исследование финансовых показателей российских онлайн-кинотеатров. Согласно отчету, по итогам прошлого года совокупная выручка отечественных сервисов выросла всего на 5%. Годом ранее рынок в денежном выражении увеличился на 54%, и 2021 год остается рекордсменом пятилетки.

В течение предыдущих четырех лет рынок демонстрировал стабильный и значительный рост, особенно ощутимый во время пандемии. Эксперты, опрошенные агентством, полагают, что процесс насыщения ОТТ-сервисами, отмеченный в 2020-2021 годах, остановился сейчас в том числе из-за предшествовавшего скачка спроса, вызванного нахождением потребителей дома в период коронавирусной самоизоляции. Многие зрители в это время приходили на платформы, пользуясь промокодами и акциями с пробными периодами подписки.

Другим важным фактором сокращения темпов роста рынка стал отток числа пользователей онлайн-кинотеатров из-за за ухода ряда крупных сервисов, в первую очередь, Netflix и Megogo, а также YouTube, переставшие принимать платежи из России. Покупательская активность отечественного зрителя снизилась.

В абсолютном выражении выручка видеосервисов в прошлом году достигла 63,3 млрд рублей против 60,6 млрд годом ранее.

Изменилась и расстановка игроков рынка. Бессменный в течение последних лет лидер, Иви, хоть и увеличил долю выручки по сравнению с 2021 годом (20,5% против 19,7%), уступил первую строчку «Кинопоиску», который сейчас занимает долю в 24,1% (по итогам 2021 — 14,6%). Бронза у сервиса Wink, в общей выручке он занял 11,4% (по итогам 2021 — 8,4%). У Okko четвертое место, доля этой платформы за минувший год выросла с 10,4% в 2021 году до 10,8%. Замыкают пятерку одновременно Kion и Start, у которых по 6,8% против прошлогодних <1% и <5%, соответственно.

На взаимное расположение сервисов в рейтинге также оказал влияние уход западных игроков, к примеру, год назад на пятом месте располагался Netflix — 8,1%, а доля YouTube и Megogo составляла 6,6 и 5,6%, соответственно (в 2020 — 9 и 5,9%).

Комментируя данные отчета, генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что что, по рассчетам, в 2023 году рынок частично восстановит динамику, выручка вырастет на 10-12%. С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте агентства.