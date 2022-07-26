Прокатные удостоверения можно будет оформить онлайн

Соответствующий проект постановления разработало Министерство культуры РФ

Минкультуры России разработало проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 №143», согласно которому предусматривается изменение процедуры получения прокатных удостоверений.

Согласно документу, ведомство планирует переход на выдачу разрешений в электронном виде, сокращение срока предоставления услуги с 10 до 7 рабочих дней и исключение из подаваемого заявителем комплекта документов тех сведений, которые возможно получить при межведомственном взаимодействии.

Оказание услуги в электронном виде планируется через внедрение механизма «реестровой модели». Так, источником достоверных сведений о правовых статусах лиц становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы. Вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления услуги будет формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе. По желанию организации или гражданина можно получить либо выписку из информационного ресурса в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выписку на бумажном носителе.

При этом выдача прокатного удостоверения на фильм остается доступной в очном формате.