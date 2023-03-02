Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу

Киносмотр пройдет 14-15 марта

14-15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA пройдет фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+.

В его программе — предпремьерный показ проектов, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не были показаны на других кино- и сериальных фестивалях. Премьеры фильмов-участников состоятся после 16 марта 2023 года.

В ORIGINAL+ принимают участие:

• АКТРИСЫ (реж. Федор Бондарчук)

Платформы: Кинопоиск/Wink

• ОПЕРАЦИЯ «НЕМАН» (реж. Сергей Виноградов)

Платформа: Wink

• ЦАРСКАЯ ПРИВИВКА (реж. Егор Анашкин)

Платформа: Смотрим

• АМЕРИКАНКИ (реж. Борис Хлебников)

Платформа: Kion

• В ПАРКЕ ЧАИР (реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев)

Платформа: Кино1ТВ

• БЕДНЫЕ АБРАМОВИЧИ (реж. Илья Фарфель)

Платформа: START

• НА ДНЕ (реж. Борис Казанцев)

Платформа: Premier

• ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ ДЕРЕВНЕ (реж. Андрей Шавкеро)

Платформа: ИВИ

• ПЛЕЙЛИСТ ВОЛОНТЕРА (реж. Максим Свешников)

Платформа: OKKO

В перерывах между показами работ номинантов пройдут круглые столы с актерами, режиссерами, продюсерами сериалов и фильмов, участвующих в фестивале. Жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа и СМИ, будет оценивать работы в следующих номинациях:

● Самый ожидаемый проект;

● Оригинальный сериал (фильм);

● Оригинальное режиссерское видение;

● Оригинальный актер;

● Оригинальная актриса;

● Оригинальная музыка;

● Оригинальный сценарий;

● Самая оригинальная коллаборация;

● Самый оригинальный эксперимент с контентом;

● Специальный приз от «Российской газеты»;

● Специальный приз от жюри СМИ;

● Специальный приз от «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля.

Все посетители форума могут присутствовать на предпремьерных показах от стриминговых платформ в течение двух дней. Организатор ORIGINAL+ — компания МИДЭКСПО, генеральный партнер фестиваля — Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Программным директором фестиваля стала журналист, писатель и продюсер Сусанна Альперина.