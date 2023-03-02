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Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу

Автор: БК

2 марта 2023

Киносмотр пройдет 14-15 марта

14-15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA пройдет фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+.

В его программе — предпремьерный показ проектов, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не были показаны на других кино- и сериальных фестивалях. Премьеры фильмов-участников состоятся после 16 марта 2023 года. 

В ORIGINAL+ принимают участие:

•  АКТРИСЫ (реж. Федор Бондарчук)
Платформы: Кинопоиск/Wink
ОПЕРАЦИЯ «НЕМАН» (реж. Сергей Виноградов)
Платформа: Wink
ЦАРСКАЯ ПРИВИВКА (реж. Егор Анашкин)
Платформа: Смотрим
АМЕРИКАНКИ (реж. Борис Хлебников)
Платформа: Kion
В ПАРКЕ ЧАИР (реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев)
Платформа: Кино1ТВ
БЕДНЫЕ АБРАМОВИЧИ (реж. Илья Фарфель)
Платформа: START
НА ДНЕ (реж. Борис Казанцев)
Платформа: Premier
ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ ДЕРЕВНЕ (реж. Андрей Шавкеро)
Платформа: ИВИ
ПЛЕЙЛИСТ ВОЛОНТЕРА (реж. Максим Свешников)
Платформа: OKKO

В перерывах между показами работ номинантов пройдут круглые столы с актерами, режиссерами, продюсерами сериалов и фильмов, участвующих в фестивале. Жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа и СМИ, будет оценивать работы в следующих номинациях: 

● Самый ожидаемый проект;
● Оригинальный сериал (фильм);
● Оригинальное режиссерское видение;
● Оригинальный актер;
● Оригинальная актриса;
● Оригинальная музыка;
● Оригинальный сценарий;
● Самая оригинальная коллаборация;
● Самый оригинальный эксперимент с контентом;
● Специальный приз от «Российской газеты»;
● Специальный приз от жюри СМИ;
● Специальный приз от «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля.

Все посетители форума могут присутствовать на предпремьерных показах от стриминговых платформ в течение двух дней. Организатор ORIGINAL+ — компания МИДЭКСПО, генеральный партнер фестиваля — Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Программным директором фестиваля стала журналист, писатель и продюсер Сусанна Альперина.

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