Российский фильм «Оторви и выбрось» будет показан на фестивале SXSW

Смотр пройдет c 11 по 20 марта

Экшн-комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ Кирилла Соколова примет участие в кинофестивале South by Southwest (SXSW) — ежегодном мероприятии, которое проходит в городе Остин (штат Техас). Фестиваль проводится с 1987 года и является одним из самых инновационных и независимых в США. Дата проведения — с 11 по 20 марта.

Кирилл Соколов, режиссер фильма: «Это невероятная радость! South by Southwest — большущий, крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское, жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты, как Теренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана... Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины».

В российский прокат ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ выйдет весной 2022 года, прокатчик — компания «Про:взгляд». Производством фильма занималась компания Metrafilms.

Фильм ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ — комедия о трех женщинах из разных поколений одной семьи и о том, к чему может привести решение семейных неурядиц, когда за дело берётся любящая родня. Продюсерами проекта выступают Артем Васильев и Игорь Мишин. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, София Кругова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, Николай Шрайбер, Даниил Стеклов и Игорь Грабузов. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».