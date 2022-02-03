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Российский фильм «Оторви и выбрось» будет показан на фестивале SXSW

Автор: БК

3 февраля 2022

Смотр пройдет c 11 по 20 марта

Экшн-комедия ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ Кирилла Соколова примет участие в кинофестивале South by Southwest (SXSW) — ежегодном мероприятии, которое проходит в городе Остин (штат Техас). Фестиваль проводится с 1987 года и является одним из самых инновационных и независимых в США. Дата проведения — с 11 по 20 марта. 

Кирилл Соколов, режиссер фильма: «Это невероятная радость! South by Southwest — большущий, крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское, жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты, как Теренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана...  Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины». 

В российский прокат ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ выйдет весной 2022 года, прокатчик — компания «Про:взгляд». Производством фильма занималась компания Metrafilms. 

Фильм ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ — комедия о трех женщинах из разных поколений одной семьи и о том, к чему может привести решение семейных неурядиц, когда за дело берётся любящая родня. Продюсерами проекта выступают Артем Васильев и Игорь Мишин. Главные роли исполнили Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, София Кругова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, Николай Шрайбер, Даниил Стеклов и Игорь Грабузов. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм». 

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