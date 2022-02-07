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Premier открыл данные по просмотрам сериала «Ресторан по понятиям»

Автор: Виолетта Палий

7 февраля 2022

БК собирает промежуточные итоги по ключевым новинкам онлайн-кинотеатров

Видеосервис Premier предоставил «Бюллетеню кинопрокатчика» данные по просмотрам оригинального сериала платформы «Ресторан по понятиям». По итогам третьего уикенда, с момента старта проекта 20 января, более 600 тыс. домохозяйств смотрели данный проект, суммарное количество просмотров — более 4,1 млн. Ранее стало известно, что в первый уикенд тайтл смотрели более 270 тыс. домохозяйств. Таким образом, прирост к третьим выходным относительно премьерного уикенда составляет 122%. Данные отдельно по второй недели показа не были предоставлены.

«Бюллетень кинопрокатчика» также запросил информацию о просмотрах оригинальных премьер других отечественных платформ. Информация будет публиковаться по мере поступления.  

Согласно данным Росстата, домохозяйство — это люди, которые вместе живут в одном жилом помещении и ведут совместное хозяйство. Это могут быть как родственники, так и просто проживающие в одной квартире люди.

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