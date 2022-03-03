Российский рынок онлайн-кинотеатров увеличился на 56% за 2021 год

Такие данные представила компания «ТМТ консалтинг»

В 2021 году общая выручка российских онлайн-кинотеатров увеличилась на 56%, до 43,4 млрд рублей. К таком выводу пришла исследовательская компания «ТМТ консалтинг». Так, доходы от платной модели принесли видеосервисам 37,2 млрд рублей (86% от совокупной выручки), реклама – 6,2 млрд рублей (14%). При этом в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, отечественный рынок вырос на 66%.

Лидером по итогам 2021-го вновь стал видеосервис IVI, на который приходится 26% рынка. Следом идет «Кинопоиск» с 20% рынка, на третьей строчке — онлайн-кинотеатр Okko (16%). Четвертую строчку с долей 8% занял Megogo, который со 2 марта прекращает работу в России. По 7% — у видеосервисов Start и more.tv. При этом more.tv впервые вошел в состав крупнейших игроков — видеосервисов с долей более 5%.

В «ТМТ консалтинг» отметили, что налаживание онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с экосистемами, операторами связи. и другими сервисами является одним из ключевых факторов, который способствовал росту выручки видеосервисов в 2021 году. В их число также входит развитие цифровых экосистем, увеличение инвестиций в производство собственного контента и влияние пандемии.

По прогнозам аналитиков, в 2022 году рынок увеличится на 28%, до 55,5 млрд рублей. На динамике может сказаться изменение геополитической ситуации.

Также впервые «ТМТ консалтинг» проанализировал работу видеосервисов, принадлежащих телеком-операторам. Согласно оценке, в минувшем году суммарная выручка такого типа видеосервисов составила 11,9 млрд рублей. Крупнейшими игроками на этом рынке стали Wink (42% от совокупной выручки операторских видеосервисов) и видеосервис Kion (22%). При этом доходы видеосервиса МТС меньше чем за год работы после перезапуска превысили выручку предшественника более чем в 3 раза.