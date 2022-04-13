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Выручка «Кинопоиска» выросла в 2,4 раза за 2021 год

Автор: Виолетта Палий

13 апреля 2022

Это второй результат после онлайн-кинотеатра IVI

Выручка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», который принадлежит «Яндексу», по итогам 2021 года увеличилась в 2,4 раза, до 7,16 млрд рублей. Такие данные приведены в бухгалтерской отчетности компании. Чистый убыток при этом составил 4,85 млрд рублей.

Ранее стало известно, что общая выручка видеосервиса IVI выросла на 35% по сравнению с 2020 годом и составила по итогам 2021 года 11,9 млрд рублей. 

При этом выручка видеосервиса Okko в 2021 году увеличилась год к году на 16%, до 5,2 млрд рублей, чистый убыток составил 9,3 млрд рублей. 

Выручка «Амедиатеки» по итогам минувшего года оказалась на уровне 3,4 млрд рублей, что на 21% больше результата 2020-го. При этом чистая прибыль видеосервиса выросла в 1,7 раза, до 731 млн рублей.

Также рост выручки показал видеосервис more.tv: показатель увеличился практически в два раза, до 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль в 2021 году составила 159 млн рублей.

По данным компании TelecomDaily, выручка легальных видеосервисов в 2021 году составила 54.9 млрд рублей, и на платную модель пришлось 82%. Выручка минувшего года оказалась на 41% больше показателя 2020-го, а прирост с 2019 года к 2020-му составил 56%. Лидерами по объему выручки в 2021 году стали IVI (20.5%; против 22.5% в 2020-м), «Кинопоиск» (16.5%; против 9% в 2020-м) и Okko (11.4%; против 14.7% в 2020-м). По словам главы TelecomDaily Дениса Кускова, по итогам 2022 года видеосервис Wink может вытеснить из тройки лидеров онлайн-кинотеатр Okko — на данный момент он занимает четвертую строчку по объему выручки.

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