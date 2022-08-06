Совокупная база подписчиков онлайн-платформ Paramount достигла 64 млн аккаунтов

На сервис Paramount+ приходится 43 млн пользователей

Paramount опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала текущего года, сообщает THR. Баснословным успехом для мейджора стал прокат блокбастера с Томом Крузом ТОП ГАН: МЭВЕРИК, который обеспечил прирост доходов кинотеатрального подразделения на 126% на фоне снижения поступлений от рекламы в телевизионном сегменте и высоких затрат на развитие потокового вещания.

Общая вырычка компании выросла на 19%, до $7,78 млрд. Скорректированный операционный доход до вычета износа и амортизации (OIBDA) за второй квартал у киностудии снизился на 22% и составил $963 млн. Чистая квартальная прибыль снизилась с $995 млн за аналогичный период прошлого года до $358 млн в этот раз.

Наибольший вклад в общие поступления, как уже было отмечено, внесло кинотеатральное направление. Собранные блокбастером с Томом Крузом $1,3 млрд обеспечили прирост на 126%. Валовая кинотеатральная выручка выросла на $630 млн. Значительный вклад в данную сумму так же внес СОНИК 2 В КИНО. Лицензионные и прочие доходы киноподразделения выросли на 27%, в основном за счет монетизации недавних театральных релизов. Скорректированный показатель OIBDA здесь вырос на $129 млн, достигнув $181 млн.

По состоянию на конец июня у Paramount Global небралось немногим меньше 64 млн подписчиков по всему миру в сравнении с 62 млн пользователей на момент завершения первого квартала 2022 года. За последний период число подписчиков увеличилось на 5,2 миллиона, что чстично компенсировало потерю 3,9 миллиона зрителей из России после начала военной спецоперации в Украине. Конкретно стриминг-платформа Paramount+ в период с марта по июнь добавила к своей подписной базе 4,9 млн. При этом на этой цифре отразилось потеря 1,2 млн подписчиков из России. Совокупно аудитория сервиса на данный момент составляет более 43 млн человек. На конец марта этот показатель был равен 39,6 млн пользователей.

Согласно отчету, именно у Paramount+ наблюдалось наибольшее количество регистраций, валового и чистого прироста подписчиков среди всех стриминг-сервисов премиум-класса за прошедший квартал. Рост числа подписчиков Paramount+ был частично обусловлен успешным выходом на международные рынки, включая Великобританию, Ирландию и Южную Корею.

Направление потокового вещания отчиталось о росте выручки на 56%, до $1,19 млрд, что включает рост на 74% от подписки и на 25% - от рекламных доходов. Выручка непосредственно Paramount+ выросла на 120%. Скорректированный показатель OIBDA в сегменте онлайн-вещания упал на $302 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $445 млн. В данном случае сказались довольно значительные инвестиции в развитие данного сегмента.

Тем временем поступления в телевизионном подразделении Paramount падаю второй квартал подряд. Доходы от рекламы в доготвом исчислении снизились на 6%. При этом доходы от лицензирования и других видов деятельности в данном сегменте все же выросли на 27%. В результате общие поступления телеподразделения вырос всего на 1% и составил $5,26 млрд. Скорректированный показатель OIBDA упал на 8%, до $1,38 млрд.