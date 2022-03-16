Paramount приостанавливает деятельность на территории России

Об этом сообщил гендиректор компании Боб Бакиш

Paramount сообщила о приостановке деятельности в России.

В частности, изменения коснутся работы телеканалов и лицензирования некоторого контента. По словам генерального директора Paramount Боба Бакиша, на остановку работы этих направлений потребуется некоторое время из-за существующих договорных, технических и партнерских сложностей.

Ранее Paramount приостановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах.