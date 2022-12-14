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Объявлены номинанты премии им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

Автор: БК

14 декабря 2022

Победители станут известны 20 декабря

Национальная премия имени Дзиги Вертова представила шорт-лист фильмов-номинантов. Церемония вручения состоится в Москве 20 декабря в ДК «Рассвет». В ходе церемонии будут подведены итоги года для российского неигрового кино.

Премия имени Дзиги Вертова будет вручена в двух номинациях: «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют».

«Лучший неигровой фильм года»

«Живой» (2022, реж. Константин Селин)
Дмитрий родился и вырос на земле, усыпанной останками солдат Второй мировой войны. С детства каждый его шаг будто отзывался с обратной стороны земли слабым гулом о помощи. Несколько лет раскопок сплотили вокруг Дмитрия друзей, вместе они подняли из небытия сотни войнов. Их увлечение перешло в неожиданную форму – они начали создавать образы забытых солдат в виде скульптур. 

«Монета страны Малави» (2022, реж. Алексей Федорченко)
В следующем июле Алтай вновь утонет в море любви к знаменитому земляку — Василию Макаровичу Шукшину. Алтайцы будут праздновать очередной день его рождения.

«Уральское дерби» (2021, реж. Арсений Кайдацкий, Юлия Серьгина)
Яркое хоккейное противостояние глазами совсем юных игроков. Док про тех, для кого спорт — главный шанс в жизни.

«Лучший дебют»:

«Кого люблю» (2022, реж. Анна Бергер)
Полковнику Советской армии из Литвы Сергею Фёдоровичу нужно привести в порядок свою гордость – Land Rover, да и приключений на пенсии тоже хочется.

«Небесно-голубой» (2021, реж. Анастасия Субботина)
В середине 90-х трое партнеров по бизнесу собираются в коммуну, скупают земли в Подмосковье и строят три дома на одном участке. Что станет с этим местом и его жителями спустя 25 лет?

«Певец» (2022, реж. Дмитрий Гуляев)
Необычный паззл, сложенный из странных корпоративов, «гениальных» творческих идей и неустроенного быта. Экстравагантный певец и шоумен пытается стать звездой, создать шоу на федеральном канале и избежать развода с женой. Но что-то постоянно идет не так.

Шорт-лист был определен отборочным жюри, которое возглавил член правления Гильдии неигрового кино и телевидения Григорий Либергал. В жюри вместе с ним работали: режиссеры Владимир Герчиков, Елена Ласкари и Владимир Головнев; киновед, историк кино Александр Дерябин и продюсер проекта Страна.Doc Мария Готлиб. Определит победителей жюри, состоящее из членов Гильдии неигрового кино и телевидения. 

В рамках церемонии спецпартнер премии и куратор приза зрительских симпатий платформа VK Видео вручит награду победителю, который будет выбран путем зрительского голосования.

Фильмы-номинанты на приз зрительских симпатий:

«The Yard. Большая волна» (2016, реж. Дмитрий Богданов, Сергей Гильгенберг)
Российский серфер готовится к покорению «волны-убийцы». Документальный экшен, снятый в экстремальных условиях.

«Алиса. Волнение» (2020, реж. Денис Клеблеев)
Алиса Фрейндлих на работе и в обычной жизни. Искренний байопик, снятый к 85-летнему юбилею великой актрисы.

«Хранители Алтая» (2018, реж. Константин Серебряков)
Древние святилища, старинные эпосы и тайные знания жителей тайги. Документальный поход по заповедным тропам.

«Пространство музыки» (2018, реж. Петр Келептришвили, Артём Ожогов)
Россияне колесят на велосипедах по Англии в поисках талантов. Док о современной музыкальной культуре страны.

«Штетл» (2020, реж. Екатерина Устинова)
Евреи из Израиля и США — о жизни в черте оседлости в СССР. Самобытный док о традициях исчезающей культуры.

«Книга моря» (2021, реж. Алексей Вахрушев)
Мифы и реальность морских охотников Чукотки. Поэтичный и зрелищный анимационный док о жизни в ритме природы.

«Класс» (2021, реж. Светлана Астрецова)
Фильм посвящён старейшему учебному заведению – академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Историю рассказывает её ректор Николай Цискаридзе.

«Сокровенный человек» (2020, реж. Рома Либеров)
Биография писателя Андрея Платонова. Док, снятый на стыке разных техник с саундтреком «Гражданской обороны».

«В поисках Валькирии» (2021, реж. Наталья Веревкина) 
Творческие и духовные поиски писателя Сергея Алексеева. Докудрама о ярком представителе мистического реализма.

«Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова»(2020, реж. Олег Галицкий)
Режиссёр бежит от войны в Таджикистане и начинает новую жизнь. Док о тернистом творческом пути Валерия Ахадова

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