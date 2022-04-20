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Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на конкурс проектов в области культуры

Автор: БК

20 апреля 2022

Общий грантовый фонд составляет 3 млрд рублей

20 апреля Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начинает вторую заявочную кампанию в 2022 году на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, сообщила пресс-служба фонда. Суммарный фонд грантового конкурса — 3 млрд рублей.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил, что фонд ожидает яркие творческие идеи, отвечающие вызовам времени, креативные проекты, которые будут полезны жителям российских регионов и творческим профессиональным сообществам. 

Заявки можно подать до 23:30 (мск) 7 июня 2022 года. Проекты должны соответствовать следующим тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ".

Заявки через информационную систему фонда могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Перед началом подготовки заявки претенденты могут обратиться к разделу обучения на сайте фондкультурныхинициатив.рф, методическим рекомендациям, чек-листу и записям вебинаров.

На конкурс могут быть поданы, в частности, стартапы, проекты фестивалей, премий и форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий, образовательные и наставнические проекты, межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты и другие.

Карманов отметил, что по итогам первых двух "волн" поддержано почти 3 тысячи проектов из 84 регионов на  сумму более 7,5 млрд рублей.

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