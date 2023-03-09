Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения

Открыт прием заявок на участие

V российский фестиваль сериалов «Пилот» анонсировал даты проведения — в этом году смотр пройдет с 15 по 18 июня в городе Иваново. До 15 мая 2023 года на официальном сайте фестиваля можно подать заявку на участие.

В конкурсной программе фестиваля участвуют первые серии новых проектов, созданных для онлайн-платформ и большие телевизионные сериальные премьеры. Жюри ежегодно выбирает лучших в следующих номинациях:

— Лучший сценарий пилота,

— Лучший актер/актриса пилота,

— Лучший режиссер пилота,

— Лучший пилот по мнению жюри и по мнению зрителей, который определяется путем зрительского голосования.

Нововведением этого года станет еще одна номинация — Лучший продюсер. Кроме того, в рамках церемонии открытия будет вручен специальный приз — Лучшему шоураннеру сериала. На фестивале сохранится программа Work in progress, представляющая проекты в стадии производства. Все показы «Пилота» — открытые, гости и жители Иваново смогут посмотреть конкурсную программу бесплатно, по регистрации, которая откроется за сутки до начала фестиваля. Как и в прошлые годы, местом проведения показов станет кинотеатр «Лодзь».

Организаторы «Пилота» отмечают, что в этом году фестиваль будет увеличен на один день и усилен деловой программой.