Фестиваль «Пилот» назвал членов жюри

Также объявлены фильмы открытия и закрытия

V российский фестиваль сериалов «Пилот», который пройдет в городе Иваново 22-25 июля, объявил состав жюри, а также представляет сериалы открытия и закрытия. Выбирать лучших будут представители киноиндустрии – Сергей Урсуляк, Илья Тилькин, Дарья Мороз, Сергей Титинков и Анна Банщикова. По традиции второй главный приз фестиваля выберут зрители Иваново.

Председателем жюри в этом году стал российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк. Обладатель свыше 20 различных отраслевых премий и наград, а также лауреат Государственной премии России, он является создателем культового сериала «Ликвидация», ставшего одним из самых популярных проектов российского телевидения. Урсуляк также работал над сериалами «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», фильмами ПРАВЕДНИК, СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ и др.

Также в жюри вошли российский продюсер и медиаменеджер Сергей Титинков, с 2007 года занимающий пост директора Дирекции кинопоказа АО «Первый канал» и создавший более 60 фильмов; сценарист, драматург Илья Тилькин; актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, шоураннер, продюсер, режиссер Дарья Мороз и актриса театра и кино Анна Банщикова.

«Пилот» откроет сериал «Библиотекарь» – городское фэнтези по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. На закрытии фестиваля гости смогут увидеть сериал «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым.