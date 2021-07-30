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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил новые даты проведения

Смотр пройдет при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников

Третий российский фестиваль сериалов «Пилот» новые даты проведения — смотр сериалов состоится 10 - 12 сентября в городе Иваново.

«Мы очень рады, что фестиваль все-таки состоится в этом году. Сериалы сейчас – самый актуальный контент, который востребован не только у нас, но и во всем мире. А наш фестиваль отражает главные события в сериальной индустрии», - отметил президент фестиваля «Пилот», кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Фестиваль сериалов «Пилот» был создан в 2018 году для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. Программный директор – Егор Москвитин. Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

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30.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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