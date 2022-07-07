Фестиваль «Пилот» объявил конкурсную программу

Смотр пройдет с 15 по 17 июля

IV российский фестиваль сериалов «Пилот» представил конкурсную программу – в нее вошел 21 российский премьерный сериал. Фестиваль пройдет в городе Иваново с 15 по 17 июля.

Конкурсная программа IV Фестиваля сериалов «Пилот»:

1. «Горемыки», реж. Никита Тамаров, Zebra Hero Films, Premier

2. Dead of Night, реж. Шон Хингтон, Bazelevs, Вконтакте

3. «Город бесов», реж. Денис Гуляр, Big Bang Films, Вконтакте

4. «Капельник», реж. Илья Аксенов, идея Ида Галич, 1-2-3 Production, Premier

5. «Химера», реж. Душан Глигоров, «Среда», IVI

6. «Закрыть гештальт», реж. Максим Пежемский, Lunapark, «Кинопоиск»

7. «Замерзшие», реж. Адильхан Ержанов, «Среда», IVI

8. «Приход», Резо Гигинеишвили, «Небо», Start

9. «Купцы и дети», реж. Александр Созонов, Good Story, ТНТ

10. «А сейчас реклама!», реж. Сергей Рамз, ТВ-3 (при поддержке 1-2-3 Production)

11. «Трансформеры», реж. Артем Голенков, «Место силы»

12. «Морозко», реж. Юлия Лысова, «Место силы», Okko

13. «Цыцгендер», реж. Радик Рахимов, Киностудия КИТ и Start

14. «Человек выходит на сцену», реж. Нина Волова, WinterFilm

15. «Красный 5», реж. Михаил Старчак, 1-2-3 Production, ТВ-3, Premier

16. «Сны Алисы», реж. Андрей Джунковский, 1-2-3 Production

17. «Друг на час», реж. Александр Бойков, 1-2-3 Production, ТНТ

18. «Переговорщик», реж. Нурбек Эген, «Среда», Kion

19. «22:22», реж. Эрадж Нидоев, 1-2-3 Production, Premier

20. «Кафе «Куба», реж. Жанна Кадникова, Good Story, ТНТ

21. «Мафия», реж. Шота Гамисония, Sony Pictures и Team Films, «Пятница»

В число комедийных проектов вошел исторический сериал «Купцы и дети» о проблемах взаимопонимания отцов и детей с Михаилом Пореченковым и Ксенией Кутеповой и «Горемыки» Никиты Тамарова о том, как бытовые конфликты между сожителями могут закончиться инопланетным вторжением и арестом настоящего Деда Мороза. Также в конкурсе участвует «Цыцгендер», где Кристина Кучеренко исполнила роль фем-активистки, которая ведет блог об исправлении токсичного бойца без правил. Еще одна комедия, но мистическая — «Закрыть гештальт» от создателя «Мама, не горюй» Максима Пежемского.

В конкурс также вошел детективный сериал Адильхана Ержанова «Замерзшие» о загадочных убийствах в обледенелом городе c Артемом Быстровым в главной роли и детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым об очень опытном посреднике в общении с террористами. В программе выделяется мистический триллер «Сны Алисы» с Екатериной Вилковой и Денисом Шведовым — страшная история о девочке, способной предвидеть будущее.

Также в программе заявлены «звездные» сериалы: рождественская драма о рекламщиках и кинематографистах «А сейчас реклама!» с Риналем Мухаметовым, Алексеем Золотовицким и Кристиной Асмус в роли самой себя, трагикомедия об искусственном оплодотворении «Морозко» с Аглаей Тарасовой, религиозная драма «Приход» Резо Гигинеишвили с Филиппом Янковским, Варварой Шмыковой и Александрой Ребенок и сентиментальная комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым, а также комедийный боевик «Красный 5» с Владимиром Вдовиченковым и Романом Курцыным.

Кроме того, в конкурс вошли комедия «Мафия» о семье непутевых преступников в исполнении Ингрид Олеринской, Федора Лаврова и Александра Робака, драмеди «Трансформеры» с Артуром Бесчастным о полицейском, который внедряется в травести-шоу, социальная фантастика Эраджа Нидоева «22:22», герои которой оказываются в «Дне Сурка», комедия о женской доле в России «Кафе «Куба» с Марией Федункив и независимый проект «Человек выходит на сцену» режиссера Нины Воловой.

Впервые в конкурсе — два проекта «Вконтакте». Один из них — высокобюджетный скринлайф-сериал Dead of Night от продюсера Тимура Бекмамбетова о зомби-апокалипсисе, изначально созданный для Snapchat, и хулиганская фэнтези-комедия «Город бесов» об охотниках за нечистью. Острым социальным проблемам посвящены триллер «Химера» от создателя «Хрустального» Олега Маловичко с Лукерьей Ильяшенко, Егором Корешковым и «Капельник» — трагикомедия с Гошей Куценко и Анастасией Резник о том, как богатые люди вызывают себе санитаров, чтобы быстро прийти в себя после интоксикации.

Жюри выберет победителей смотра в номинациях Лучшая работа актрисы, Лучшая работа актера, Лучшие продюсер, режиссер, и сценарист, а также вручат специальный Приз жюри. Зрителям также предстоит выбрать Лучший пилот, который получит Приз зрительских симпатий.

Президент фестиваля «Пилот» — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. Программный директор – Егор Москвитин. Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».