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Число ссылок с пиратским контентом растет после ухода зарубежных кинокомпаний из России

Автор: БК

16 сентября 2022

Данные об удаленных ресурсах представили в «Газпром-медиа» и «Яндексе»

Количество ссылок с пиратским контентом, удаленных в поиске «Яндекса» в рамках антипиратского меморандума, увеличивается. Об этом «Коммерсанту» сообщили в компании. Так, в июне-августе были удалены 9,1 млн ссылок против 6,4 млн минувшим летом. 

Свои данные также приводит холдинг «Газпром-медиа» (входят НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и другие): во втором квартале количество заблокированных ссылок увеличилось до 1,64 млн против 1,32 млн ссылок в первом квартале. Речь идет о ссылках, заблокированных по решениям Мосгорсуда согласно искам холдинга, а также в рамках антипиратского меморандума с «Яндексом» и при обращениях в другие поисковые ресурсы. Как уточняют в пресс-службе холдинга, в десятке самых пиратируемых проектов холдинга в первом полугодии преобладает библиотечный контент: Comedy Сlub и «Универ. Новая общага» (ТНТ), «Пёс», «Следствие вели» и «Возвращение Мухтара – 2» (НТВ), «Гадалка» и «Слепая» («ТВ-3»).

Эксперты рынка также подчеркивают, что из-за ухода иностранных производителей, которые качественно защищали контент, сложнее становится охранять и проекты российского производства.

«Парадоксально, но факт: для сохранения отечественной киноиндустрии необходимо бороться с пиратством и иностранного контента. Ситуация беспрецедентная. Наша ассоциация совместно с другими игроками рынка уже прорабатывает возможные решения. Большую обеспокоенность вызывает рост распространения пиратского контента в соцсетях и мессенджерах»,— рассказал «Коммерсанту» гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

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