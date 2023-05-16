Пиратские сервисы за год потеряли 10% рекламных доходов

В 2023 падение может составить еще 9%

Рынок пиратских видеосервисов в России сокращается. За 2022 год он потерял 10% объема. Выручка сектора оценивается в $45 млн, а по итогам текущего года можно ожидать снижения до $40 млн. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные F.A.С.С.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

Эксперты компании поясняют, что главными источниками доходов интернет-пиратов являются поступления от рекламы табачной продукции, алкоголя, криптовалюты, а больше прочего — онлайн-казино и букмекерских контор. В прошлом году с российского рынка ушло нескольких крупных рекламодателей этого сектора. У пиратов также возникли трудности с финансовыми переводами между странами. Все это привело к тому, что средний показатель CPM на пиратских ресурсах упал на 18%, а число нелегальных платформ сократилось более чем на 40%.

На фоне падения AVoD-доходов пиратские сайты начали активнее вводить платную подписку. По мнению аналитиков, именно этот вид монетизации будет набирать обороты в ближайшее время. Тем не менее, у пиратов появляются и новые источники доходов. Как заявил основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев, из-за того, что российские бренды лишились значительной части рекламных инструментов, им приходится размещаться на нелегальных платформах, причем речь идет о товарах и услугах, реклама которых законодательно не ограничена: на пиратских ресурсах теперь можно увидеть промо-материалы производителей мяса, одежды и посуды.

Мнения экспертов расходятся по поводу того, насколько этот тренд окажется долговременным и выраженным. Реклама на нелегальных ресурсах создает репутационные и юридические риски. Кроме того, маркировка интернет-рекламы, которую введут осенью 2023 года, должна снизить ее объем на пиратских площадках.