Открыт прием заявок на участие в питчинге «Время кино» для региональных проектов work-in-progress

Подать проекты необходимо до 10 марта

В рамках Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка) в Казани пройдет питчинг для кинопроектов в стадии реализации. Для участия в питчинге необходимо заполнить форму по ссылке. Заявить проект может сценарист, режиссер или продюсер из региона России в возрасте до 35 лет на момент подачи заявки. К участию принимаются следующие работы:

• Игровое полнометражное кино продолжительностью свыше 60 минут.

• Игровое короткометражное кино продолжительностью до 45 минут.

• Документальное кино.

Прием заявок открыт до 10 марта 2022 года. По результатам работы экспертного совета будет сформирован шорт-лист. Питчинг пройдет в Казани в конце марта.

Победители в каждой номинации получат денежный приз. Суммарный призовой фонд питчинга составляет 700 тыс. рублей:

• Игровое полнометражное кино – 350 тыс. рублей;

• Игровое короткометражное кино – 150 тыс. рублей;

• Документальное кино – 200 тыс. рублей.

Средства могут быть потрачены на завершение съемочного процесса, финальную сборку (звук, монтаж), любой вид работ на этапе postproduction, продвижение кинопроекта. Дополнительными призами могут быть: продюсирование проектов, поддержка в реализации, прохождение практики на студиях, сертификаты от образовательных партнеров, бесплатное предоставление или скидки на различного вида услуги в области кинематографа, ценные призы и другое.

Альбина Нафигова, руководитель дирекции «Время кино»: Питчинг, как часть кинопремии нацелен, прежде всего, на поддержку региональных кинематографистов. Что мы подразумеваем под понятием «региональный проект»? Автор или большая часть съемочной группы из региона и/или фильм снят на региональной локации. Возможно межрегиональное взаимодействие и вариант, когда кинематографисты снимают в разных городах, в том числе - в столице, но в фильме ярко виден региональный контекст: проблематика, образы, ресурсы, быт, тема и т.д. У нас были такие примеры. Мы знаем природу тех проектов, которые потенциально ожидаем получить и хотим поддержать. Формат work-in-progress позволит помочь фильмы на стадии выхода к зрителю».

Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.