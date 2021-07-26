ГПМ КИТ проведет питчинг для творческих коллективов

Группа Компаний ГПМ КИТ объявляет о запуске двух экспериментальных конкурсов — Креативные команды и New Media.Content — под общим названием Китчинг. Шорт-лист будет объявлен 20 августа. Финал пройдет в рамках Российской креативной недели в Москве с 26 по 29 августа.

Креативные команды — конкурс для творческих групп со свежими и нестандартными идеями. Задача питчинга: найти талантливую команду, которая сможет реализовать проект своего фильма на базе «Киностудии КИТ». Принять участие в конкурсе может творческий коллектив, в состав которого входит от 3 до 5 человек. У команды должно быть не менее 3-х проектов на всех в фильмографии, но не больше 2-х проектов у каждого лично. Подробности об условиях конкурса на сайте КИТЧИНГ а.

New Media.Content — конкурс медиа-проектов будущего. Авторам предстоит презентовать идею игрового или документального контента (от видеоинсталляций до применения технологий AR/VR в кино) и обосновать, почему именно это — формат сторителлинга завтрашнего дня. В конкурсе может принять участие как один автор, так и команда авторов концепции (но не более 4-х человек). Подробности — на сайте .

Для участия необходимо зайти на сайт Китчинга (https://kitching.ru/), скачать шаблон презентации проекта, заполнить его и загрузить на сайт.

Очная защита проектов пройдет в Москве, в рамках Российской креативной недели с 26 по 29 августа. По итогам очной защиты в каждом из конкурсов будет выбран один победитель, который получит контракт на сумму 500 000 рублей на реализацию своей идеи.

Андрей Бегунов, директор по стратегическому развитию ГПМ КИТ: «Классное кино, сериал или ньюмедиа контент всегда начинается с сюжета, с маленькой изящной идеи в чьей-то талантливой голове. Но, чтобы она прошла весь путь до экранизации, придётся не раз защитить ее перед самим собой, коллегами по цеху и инвесторами. Вера в свою идею, умение работать в команде, визионерство — те скиллы, которые помогу вам победить в Китчингах».

26.07.2021 Автор: Виолетта Палий