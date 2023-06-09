На ПМЭФ-23 особое внимание уделят кинобизнесу

Генеральным медиапартнером форума станет «Газпром-Медиа Холдинг»

С 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Генеральным медиапартнером мероприятия выступает «Газпром-Медиа Холдинг».

На видеохостинге RUTUBE пройдут трансляции сессий, посвященных медиа и IT, в Telegram-канале «Газпром-Медиа Холдинга» будут публиковаться анонсы, цитаты спикеров, итоги дискуссий в репортажном формате.

Основная тема форума в этом году — суверенное развитие как основа справедливого мира. Спикеры холдинга расскажут о роли культуры в построении международных и межнациональных отношений, конкурентоспособности традиционалистского контента, укреплении культурного суверенитета, а также об образовании и наставничестве в развитии креативного потенциала экономики.

Представители ГПМХ и компаний, входящих в его состав, примут участие во всех сессиях, связанных с кинобизнесом, производством и маркетином в индустрии.

Их список представлен ниже:

14 июня:

«Маркетинг на телевидении и в кино: конкуренция за внимание»

Модератор — Евгения Баленко, Главный редактор, Sostav

Выступающие:

Эвелина Бледанс, Актриса

Анна Годунова, Директор по маркетингу, ТНТ и ТНТ4

Александр Ильин, Директор по маркетингу, Yellow, Black & White

Рубен Оганесян, Директор по цифровой трансформации, Группа компаний «МЕДИА1»

15 июня:

«Эра культурного суверенитета: вызовы медиаиндустрии»

Модератор — Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Выступающие:

Милош Бикович, Актер театра и кино, продюсер, режиссер

Ольга Галактионова, Генеральный директор, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

Андрей Кравчук, Российский кинорежиссер, сценарист

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации

Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, Иннопрактика

Яков Сергиенко, Генеральный директор, ООО «Яков и Партнеры»

Данила Шарапов, Продюсер; управляющий партнер, ООО «Медиаслово»

«Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России»

Модератор — Сергей Минаев, Писатель, сценарист, журналист, теле- и радиоведущий

Выступающие:

Тимур Вайнштейн, Генеральный продюсер, НТВ

Вячеслав Дусмухаметов, Продюсер, медиаменеджер, создатель цифрового и ТВ контента

Максим Иксанов, Генеральный директор, News Media

Степан Ковальчук, Старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов, VK

Артемий Лебедев, Основатель, Студия Артемия Лебедева

Максим Рыбаков, Заместитель генерального директора по производству, СТС Медиа

«Борьба за цифровое внимание: что будет смотреть зритель завтра?»

Модератор — Светлана Баланова, Генеральный директор, АО «Национальная медиа группа»

Выступающие:

Тимур Вайнштейн, Генеральный продюсер, НТВ

Вадим Верещагин, Генеральный директор, ООО «Централ Партнершип»

Гавриил Гордеев, Продюсер по оригинальному контенту, Okko

Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ)

Марина Краснова, Генеральный директор, ВКонтакте

Александр Нечаев, Заместитель генерального директора, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)

«Производство кино и сериалов в России: поддержка в условиях санкций»

Модератор — Тинатин Канделаки, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-Медиа Холдинг»; управляющий директор, ООО «Газпром-медиа Развлекательное телевидение»

Выступающие:

Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области

Вадим Верещагин, Генеральный директор, ООО «Централ Партнершип»

Аркадий Водахов, Генеральный продюсер, телеканал «ТНТ»

Сейедмахди Джавади, Главный исполнительный директор, Фонд кино Фараби

Вениамин Кондратьев, Губернатор Краснодарского края

Дарья Мороз, Актриса

Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)

Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; генеральный директор, Киностудия имени М. Горького

Федор Соснов, Исполнительный директор, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино)

Нитин Тедж Ахуджа, Исполнительный директор, Гильдия продюсеров Индии (онлайн)

Участники дискуссии:

Гавриил Гордеев, Продюсер по оригинальному контенту, Okko

Дмитрий Табарчук, Генеральный директор, ООО «НМГ Студия»

Данила Шарапов, Продюсер; управляющий партнер, ООО «Медиаслово»

16 июня:

«Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?»

Модератор — Иван Кудрявцев, Ведущий, Телеканал «Россия 24»; руководитель редакции программы «Индустрия кино»; председатель отборочной комиссии, Московский Международный кинофестиваль

Выступающие:

Вадим Верещагин, Генеральный директор, ООО «Централ Партнершип»

Евгений Григорьев, Креативный продюсер, АО «Свердловская киностудия»

Наталья Комарова, Губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры

Владимир Машков, Актер театра и кино; художественный руководитель, Московский театр Олега Табакова

17 июня:

«Анимационные бренды: международная кооперация и экспортные стратегии в новых условиях»

Модератор — Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; генеральный директор, Киностудия имени М. Горького; председатель правления, Ассоциация анимационного кино

Выступающие:

Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР»; старший вице-президент, АО «Российский экспортный центр»

Сейедмахди Джавади, Главный исполнительный директор, Фонд кино Фараби

Эрджан Джалык, Основатель, Atlantik Media Distribution (онлайн)

Илья Кривицкий, Генеральный директор, Медиагруппа «Красный квадрат»

Альбина Мухаметзянова, Генеральный директор, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО»"

Юлия Немчина, Генеральный директор, ГК «РИКИ»

Производство оригинальных тв-шоу: новое время – новые смыслы

Модератор — Илона Егиазарова, Главный редактор, ООО «Вокруг ТВ»

Выступающие:

Александр Акопов, Директор, Институт кино, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Татьяна Миронова, Медиа-менеджер, шоураннер; основатель, генеральный директор, TLVision

Константин Обухов, Генеральный продюсер, телеканал ТВ-3

Владислав Северцев, Продюсер

Алексей Столяров, Блогер

Юлия Сумачева, Генеральный продюсер, управляющий партнер, АО «ВайТ Медиа»

«В поисках идентичности: от традиционных народных промыслов до инновационных брендов»

Модератор — Екатерина Черкес-заде, Директор Центра развития креативной экономики АСИ, управляющий партнер университета креативных индустрий Universal University

Выступающие:

Алексей Баранов, Арт-директор, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького

Андрей Кравчук, Российский кинорежиссер, сценарист

Юлия Лобойко, Основатель, концепт-стор «Палаты»

Галина Павлова, Президент, Ассоциация «Ювелиры Арктики»

Роман Прокопьев, Генеральный директор, Группа компаний «Народные художественные промыслы»

Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; генеральный директор, Киностудия имени М. Горького; председатель правления, Ассоциация анимационного кино

Элина Туктамишева, Предметный дизайнер; основатель проекта Трын*Трава

Артем Укропов, Основатель, архитектурное бюро Megabudka

«Диалоги культур в эпоху глобальных изменений»

Модератор — Наталья Лосева, Заместитель главного редактора, МИА «Россия сегодня»

Выступающие:

Юлия Голубева, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа Холдинг»

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики (2017–2019 гг.)

Владимир Литвиненко, Ректор, Санкт-Петербургский горный университет

Маттиас Моссдорф, Виолончелист; депутат Бундестага Федеративной Республики Германия

Михаил Пиотровский, Генеральный директор, Государственный Эрмитаж

Ханс-Йоахим Фрай, Художественный руководитель, Образовательный Фонд «Талант и успех»

Юстус Франц, Дирижер, пианист

Михаил Швыдкой, Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству