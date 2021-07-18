Роднянский и Сельянов прокомментировали победы своих фильмов в Каннах

Главными итогами Каннского фестиваля для России стали присуждение Гран-при фильму КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ Юхо Куосманена (миноритарная копродукция с Россией) в основной конкурсной программе и победа фильма Киры Коваленко РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ «Разжимая кулаки» в секции «Особый взгляд» — первый с 2008 года Гран-при для российских представителей в этой конкурсной программе.

Продюсер РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Александр Роднянский: «К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию — полет из Канады в Европу занял бы 16 часов. Но работая с ней уже больше трех лет, я точно знаю, что бы она сейчас сказала. Прежде всего, она поблагодарила бы своих актеров — профессионалов и непрофессионалов — всех тех, кто снимался в фильме. Поблагодарила бы всю замечательную съемочную группу, которая работала с ней в Северной Осетии, в регионе России, который редко появляется на экране. Она бы поблагодарила своего учителя, выдающегося режиссера Александра Сокурова за то, что он дал ей профессию. И конечно же, она бы поблагодарила фестиваль за возможность услышать ее голос и жюри за такую оценку ее фильма».

Продюсер КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ Сергей Сельянов: «Я рад, что кино высоко оценили критики, и мы уверены, российский зритель также полюбит эту картину, когда она выйдет в прокат. Я очень рад за фильм, за очень талантливого режиссера Юхо Куосманена, за всю интернациональную команду. Ура! И ура нашим добрососедским отношениям с Финляндией».

Продюсер КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ Наталья Дрозд: «Я очень рада за всех нас, за команду, за зрителей Каннского кинофестиваля, за жюри, ведь в этом фильме есть главное — нежность, любовь, сострадание и сочувствие к человеку. Здорово, что этот фильм получил Гран-при, потому что, будучи большим произведением кинематографии, он несет очень важное сообщение нам всем. Невероятная награда и радость!»



Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко: «Несмотря на пандемию, Министерство культуры решило поддержать организацию Российского павильона в Каннах в этом году, с учетом широкой представленности российских проектов в программе фестиваля и фокуса на продвижении и экспорте российского кинематографа на международные рынки. Нам важно было представить не только наши фильмы, но и наши таланты, сервисы, российские локации для киносъемок, меры господдержки копродукции и другие возможности нашей страны для международных игроков. Мы рады феноменальным успехам российского кино на Каннском кинофестивале и от имени Минкультуры России поздравляем всех участников и особенно — победителей».

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Это первая победа российской миноритарной копродукции в Каннах. Программа, запущенная Министерством культуры всего 2 года назад, дала быстрый результат. Гран-при основного конкурса, присужденный фильму КУПЕ НОМЕР ШЕСТЬ, еще раз подчеркивает значимость развития данного направления. И мы уже ведем переговоры с тремя странами с целью подписания новых копродукционных соглашений. Главный приз во второй по значимости секции Каннского кинофестиваля «Особый взгляд», полученный фильмом РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ Киры Коваленко, — впервые за больше, чем 10 лет – говорит о появлении нового поколения российских режиссеров и интересе к историям и проектам из регионов нашей страны. Это важный сигнал всем, кто развивает региональное кино и молодые таланты».

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18.07.2021 Автор: Виолетта Палий