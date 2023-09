Фестиваль «Послание к человеку» объявил программу

В рамках смотра зрители оценят 63 картины

Международный кинофестиваль «Послание к человеку», который состоится в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября, представил конкурсную программу.

В международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico жюри и зрители оценят 63 картины.

Международный конкурс – полнометражные документальные фильмы

– АРМРЕСТЛЕР (Arm Wrestler), реж. Йоргос Гусис (Греция)

– БЭКГРАУНД (Background), реж. Халед Абдулвахед (Германия)

– ГЕОГРАФИИ ОДИНОЧЕСТВА (Geographies of Solitude), реж. Жаклин Миллс (Канада)

– ДО СВИДАНЬЯ, ДИКАРЬ (Adieu Sauvage), реж. Серхио Гуатакира Сармьенто (Бельгия, Франция)

– ЗАМОК (The Castle), реж. Мартин Бенчимоль (Аргентина, Франция)

– ОСКОЛКИ НЕБА (Fragments from Heaven), реж. Аднане Барака (Марокко, Франция)

– СВЕТ ПАДАЕТ ВЕРТИКАЛЬНО (Light Falls Vertical), реж. Эфтимья Зимврагаки (Испания, Германия, Италия, Нидерланды)

– СУМЕРКИ (Twilight), реж. Владимир Эйснер (Россия, Германия)

Международный конкурс – короткометражные документальные фильмы

– «Ахерон» (Aqueronte), реж. Мануэль Муньос (Испания)

– «Все дни мая» (All the Days of May), реж. Мириам Чарльз (Канада)

– «Зонненхоф» (Sonnenhof), реж. Татьяна Фанни (Швейцария, Голландия)

– «Крохи» (Scarce), реж. Клара Анастасия, Габриэла Гайя Мейреллеш. (Бразилия)

– «Пациент» (Patient), реж. Лори Фелкер (США)

– «Планета Д» (Planet D), реж. Олеся Рудыка (Россия)

– «Протезы» (Dentures), реж. Сиддхарт Потаде, Нихил Лама (Индия)

– «Фран и Верка, или обыкновенный день в заброшенной деревне» (Fran and Verka; or a Usual Day in an Abandoned Village), реж. Совран Нрекай (Косово)

Международный конкурс – короткометражные игровые фильмы

– «А родители придут со мной повидаться?» (Will My Parents Come To See Me), реж. Мо Хараве (Австрия, Германия, Сомали)

– «Белый дом» (Maison Blanche), реж. Камилль Дюмортье (Франция)

– «В ожидании солнца» (Pledging the Sun), реж. Кристиантос Маргонис (Греция)

– «Дерево без листьев» (The Tree Without Leaves), реж. Роман Белов (Россия)

– «Дети июля» (Kids of July), реж. Мария Чукальская (Россия)

– «Масло масло масло» (Oil Oil Oil), реж. Мануэль Дюпон (Бельгия, Франция)

– «Один яркий солнечный день» (A Bright Sunny Day), реж. Хэ Уйпэнь (США)

– «Столкновение» (Collision), реж. Амирхосейн Мохсени (Иран)

– «Тающие на солнце» (The Melting Creatures), реж. Диего Сеспедес (Чили, Франция)

– «Человеческая природа» (Human Nature), реж. Моника Лима (Португалия, Германия)

Международный конкурс – короткометражные анимационные фильмы

– «Мусорщик» (The Garbage Man), реж. Лаура Гонсалвис (Португалия)

– «Персона» (Persona), реж. Мун Сучин (Республика Корея)

– «Продавцы льда» (Ice Merchants), реж. Жоау Гонсалес (Португалия, Великобритания, Франция)

– «Спи, мой хороший» (Sleep, My Good), реж. Дуся Геллер (Россия)

– «Сука» (The Bitch), реж. Карла Мело Гамперт (Колумбия, Франция)

– «Улыбка» (The Smile), реж. Эрик ван Схаайк (Нидерланды)

– «Что-то вроде завещания» (A Kind of Testament), реж. Стивен Виллемин (Франция)

Национальный конкурс

– «26-й кольцевой», реж. Дарья Одышева (Россия)

– АРТЕМ И ЕВА, реж. Евгений Милых (Франция, Грузия, Эстония)

– «За отсутствующих здесь дам!», реж. Маша Черная (Россия)

– «Заполярная экскурсия», реж. Сергей Масальский (Россия)

– КОЛБАСА МИТРОФАНА АКСЕНОВА, реж. Алексей Федорченко (Россия)

– «Ленечка», реж. Рената Джало (Россия)

– ЛОСЕНОК, реж. Елена Копцева (Россия)

– «Мама Америка», реж. Анна Швейгольц (Россия)

– «Не_тронутый». реж. Елизавета Верховенская (Россия)

– ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, реж. Никита Ефимов (Россия)

– «Смерть кино», реж. Тихон Пендюрин (Россия, Италия)

– «Страбери филдс форевер», реж. Сергей Строганов (Россия)

– ЦИРКУС, реж. Яна Рейнсон (Россия)

– «Яма», реж. Лиза Коро (Россия)

Международный конкурс короткометражных экспериментальных фильмов In Silico

– «День на натуре» (Exterior Day), реж. Джулия Маньо (Италия)

– «Держись за жизнь» (Hold on for dear life), реж. Симоне Фиорентино (Италия)

– «Дорогой зритель» (Dear Viewer), реж. Самир Радван (Египет)

– «Как это сказать» (How to Express It), реж. Айбе Карелин (Франция)

– «Многоклеточное», реж. Рая Шматова (Россия)

– «О.А.», реж. Ярослав Кириченко (Россия)

– «Ода одиночеству» (Ode to Loneliness), реж. Раване Нассиф (Ливан, Катар, Канада)

– «Полевые цветы» (Wild Flowers), реж. Карла Црнчевич (Хорватия, Испания)

– «Пустые комнаты», реж. Евгения Казанкина (Россия)

– «Пустынные мечты» (Desert Dreaming), реж. Абдул Халик-Азиз (Шри-Ланка)

– «Реконструкция», реж. Игорь Поликарпов (Россия)

– «Руководство по кинематографии для дилетантов – Том. I» (A Companion for Amateur Cinematographers: Vol. I), реж. Федерико Ди Корато (Италия)

– «Супер Дороти – сорт бенгальской розы», реж. Даша Лихая (Россия)

– «Фильм, который вы увидите» (The Film You Are About to See), реж. Максим Мартино (Франция)

– «Шанхай весной» (Shanghai in the Spring), реж. Сюнь Сюнь (Китай)

– «Экран» (Sliver Cave), реж. Цай Цайбэй (Китай)

В 2023 году для участия в конкурсе кинофестиваля «Послание к человеку» было прислано 2019 заявок из 82 стран мира.

Кинопоказы и другие события Фестиваля пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: в киноцентре «Дом Кино», киностудии «ЛенДок», в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в «Доме Радио», на сцене и в Медиатеке Новой сцены Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов».