Продюсерский центр Potential начал отбор сценарных проектов для участия в питчингах

Финальные презентации пройдут осенью в Санкт-Петербурге

Продюсерский центр Potential открыл прием сценарных проектов на участие в питчингах в рамках рынка кинопроектов Potential Project Market 2022. В этом году мероприятие запланировано на осень в Санкт-Петербурге. Принимаются проекты в трех категориях: полнометражные фильмы, сериалы, онлайн-контент. Финалисты смогут представить свои проекты продюсерам отечественных кинокомпаний и видеосервисов, и получить шанс на их реализацию.

Прием заявок продлится до 5 июня. Шорт-лист будет объявлен 22 августа.

Условия участия:

В заявке на сценарный конкурс полнометражных фильмов необходимо предоставить:

1. Название, логлайн, синопсис (1,5 страницы)

2. Сценарий полнометражного фильма в американском формате (до 120 страниц)

3. Презентация (по желанию)

Подать заявку можно по ссылке: https://potential-market.ru/films2022

В заявке на сценарный конкурс сериалов необходимо предоставить:

1. Название, логлайн, синопсис (1,5 страницы)

2. Посерийный план или тритмент первого сезона (4−12 страниц)

3. Сценарий пилотной серии в американском формате (до 60 страниц)

4. Презентация (по желанию)

Подать заявку можно по ссылке: https://potential-market.ru/series2022

В заявке на сценарный конкурс digital-контента (проекты разных форматов, включая онлайн-шоу и веб-сериалы) необходимо предоставить:

1. Название, логлайн, синопсис (описание проекта, до 1,5 страниц).

2. Посерийный план или тритмент сезона (2-4 страницы).

3. Сценарий пилотной серии (до 25 страниц).

4. Презентация (по желанию).

Подать заявку можно по ссылке: https://potential-market.ru/digital2022

Финалистам будут обеспечены бесплатное посещение кинорынка, а также проезд и проживание на время участия. По итогам питчингов участникам будет предложено заключение агентских договоров на индивидуальных условиях, победитель получит девелопмент проекта. Для подготовки проектов к презентациям прошедшие конкурсный отбор участники смогут получить индивидуальные консультации профессиональных редакторов.

Жюри питчингов будет объявлено дополнительно. В прошлые годы в состав жюри входили представители компаний «Нон-Стоп Продакшн», «Марс Медиа», 1-2-3 Production, Star Media, ГПМ КИТ, НТВ, онлайн-кинотеатров Start, Premier, Kion и другие