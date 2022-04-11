top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Продюсерский центр Potential начал отбор сценарных проектов для участия в питчингах

Продюсерский центр Potential начал отбор сценарных проектов для участия в питчингах

Автор: БК

11 апреля 2022

Финальные презентации пройдут осенью в Санкт-Петербурге

Продюсерский центр Potential открыл прием сценарных проектов на участие в питчингах в рамках рынка кинопроектов Potential Project Market 2022. В этом году мероприятие запланировано на осень в Санкт-Петербурге. Принимаются проекты в трех категориях: полнометражные фильмы, сериалы, онлайн-контент. Финалисты смогут представить свои проекты продюсерам отечественных кинокомпаний и видеосервисов, и получить шанс на их реализацию. 

Прием заявок продлится до 5 июня. Шорт-лист будет объявлен 22 августа.

Условия участия: 

В заявке на сценарный конкурс полнометражных фильмов необходимо предоставить:
1. Название, логлайн, синопсис (1,5 страницы)
2. Сценарий полнометражного фильма в американском формате (до 120 страниц)
3. Презентация (по желанию)
Подать заявку можно по ссылке: https://potential-market.ru/films2022 

В заявке на сценарный конкурс сериалов необходимо предоставить:
1. Название, логлайн, синопсис (1,5 страницы)
2. Посерийный план или тритмент первого сезона (4−12 страниц)
3. Сценарий пилотной серии в американском формате (до 60 страниц)
4. Презентация (по желанию)
Подать заявку можно по ссылке: https://potential-market.ru/series2022   

В заявке на сценарный конкурс digital-контента (проекты разных форматов, включая онлайн-шоу и веб-сериалы) необходимо предоставить:
1. Название, логлайн, синопсис (описание проекта, до 1,5 страниц).
2. Посерийный план или тритмент сезона (2-4 страницы).
3. Сценарий пилотной серии (до 25 страниц).
4. Презентация (по желанию).
Подать заявку можно по ссылке: https://potential-market.ru/digital2022 

Финалистам будут обеспечены бесплатное посещение кинорынка, а также проезд и проживание на время участия. По итогам питчингов участникам будет предложено заключение агентских договоров на индивидуальных условиях, победитель получит девелопмент проекта. Для подготовки проектов к презентациям прошедшие конкурсный отбор участники смогут получить индивидуальные консультации профессиональных редакторов.

Жюри питчингов будет объявлено дополнительно. В прошлые годы в состав жюри входили представители компаний «Нон-Стоп Продакшн», «Марс Медиа», 1-2-3 Production, Star Media, ГПМ КИТ, НТВ, онлайн-кинотеатров Start, Premier, Kion и другие

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Олег Березин спрогнозировал развитие кинопроката России в условиях санкций
Подробнее
Главы «Газпром-медиа» и «Централ Партнершип» рассказали министру культуры о будущих релизах
Подробнее
Московские кинотеатры ADG Group могут превратиться в фитнес-центры
Подробнее
Названы лучшие по мнению зрителей оригинальные проекты онлайн-платформ 2021 года
Подробнее
Rutube представил оригинальные проекты и новый функционал платформы
Подробнее
За месяц в России закрылось 25% кинозалов
Подробнее
Европейские эксперты рассказали про сложности с продвижением российского кино за рубежом
Подробнее
«Централ Партнершип» обсуждает возможность экспорта российских фильмов за рубли и местную валюту
Подробнее
«Морбиус» стартовал в СНГ в два раза хуже обеих частей «Венома»
Подробнее
WarnerMedia полностью меняет руководство перед слиянием с Discovery
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей из новинок стал мультфильм «Мальчик-дельфин»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7–10 апреля 2022 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатры попросили сократить для них НДС до 10%
Подробнее
Открытие подмосковного города кинолокаций ожидается летом 2022 года
Подробнее
Московская школа кино приостанавливает прием студентов на британские образовательные программы
Подробнее
Кинотеатральные сборы в марте 2022 года обновили пятилетний минимум
Подробнее
Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» объявил даты проведения
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мальчик-дельфин» лидирует среди новинок
Подробнее
Официальная касса России: в топ-5 не оказалось ни одной новинки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 апреля
Подробнее