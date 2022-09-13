Рынок кинопроектов Potential Project Market 2022  объявил программу

В рамках события пройдут мастер-классы, дискуссии и питчинги проектов

Продюсерский центр Potential представил программу рынка кинопроектов Potential Project Market 2022. Мероприятия пройдут 8-9 октября в Санкт-Петербурге. В рамках рынка состоятся мастер-классы сценариста Андрея Золотарева и режиссера Илья Аксенова, питчинги полных метров, сериалов и digital-контента, а также встречи и дискуссии с представителями российских кинокомпаний.

Расписание Potential Project Market 2022:

8 октября:

11:00 – Питчинг полнометражных фильмов

Экспертное жюри: продюсеры Юлия Мишкинене (Vita Aktiva), Елена Гликман («Телесто»), Катерина Михайлова (Vega Film), Сергей Корнихин («Друг друга»), Екатерина Филиппова («Пан-Атлантик Студио»), Егор Одинцов («Арк Пикчерс»), Сергей Ширинский (Non-binary Studio) и главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

13:00 – Паблик-ток «Дистрибуция и продвижение авторского и независимого кино в новых реалиях»

Модератор: главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Участники: Антон Нехорошев (кинопрокатная компания «Про:взгляд»), Владислав Пастернак (кинокомпания HHG), Виктория Лымарь (кинопрокатная компания A-One Films), Елена Коржаева (компания по фестивальному продвижению фильмов CinePromo).

15:00 – Паблик-ток «Что будет с авторским кино?»

Модератор: главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. Участники: продюсеры Катерина Михайлова (Vega Film), Елена Гликман («Телесто»), Сергей Корнихин («Друг друга»), Егор Одинцов («Арк Пикчерс»), Нина Ромодановская (портал «ПрофиСинема»)

17:00 – Мастер-класс сценариста Андрея Золотарева «Девелопмент проекта: как докрутить свою историю до готового сценария»

18:30 – Специальное событие (будет объявлено дополнительно)

9 октября:

11:00 – Питчинг сериалов для онлайн-платформ

Экспертное жюри: продюсеры и сценаристы Мария Меленевская (Start), Маруся Трубникова, продюсер Антон Токтонов (Long Tale Production), Нарек Мартиросян (Марс Медиа).

12:00 – Питчинг digital-проектов

Экспертное жюри: Антон Данилов (VK), Аля Береславцева (студия Lateral Summer), Наталья Григорьева (Кино-Театр.Ру, Realist Web Fest).

13:30 – Паблик-ток «Какие сериалы мы будем смотреть и создавать?»

Модератор: кинокритик, программный директор фестиваля сериалов «Пилот» Егор Москвитин. Участники: сценарист, продюсер Маруся Трубникова, продюсер Антон Токтонов (Long Tale Production), режиссер Илья Аксенов, Мария Токмашева (Кино-Театр.Ру, Realist Web Fest).

15:00 – Мастер-класс режиссера Ильи Аксенова «Как создаются современные российские комедии»

18:00 – Итоги питчингов и церемония награждения

18:30 – Специальный показ фильма Ирины Обидовой ТЫСЯЧА ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК

Фильм представят его создатели: режиссер Ирина Обидова, сценарист Лиза Цыганова, продюсеры Алексей Лихницкий и Александра Алехина.

В параллельной программе пройдут альтернативный питчинг и спид-дейтинг (короткие тет-а-тет встречи с продюсерами). Участвовать могут все желающие по аккредитации и предварительной регистрации.

Продюсерский центр также представил расписание деловой программы, которую аккредитованные участники кинорынка могут посетить на Санкт-Петербургском международном Контент Форуме.

Расписание деловой программы Potential в рамках СПбМКФ:

26 сентября:

13:00 – Презентация «Что такое Контент Форум и его возможности для создателей контента»

Спикер: директор СПбМКФ Дмитрий Казуто.

13:30 – Дискуссия «Работа с дебютантами и развитие молодых талантов в Санкт-Петербурге»

Участники: Андрей Апостолов (Ленфильм), Александра Алехина (продюсерский центр Potential, Potential Project Market), Рейнбах Ольга Евгеньевна и Дарья Кондратова (Лендок).

15:30 – Мастер-класс «Современный док: новые подходы в создании и потенциал для кинопроката»

Спикеры: Юлия Миронова, Светлана Печеных (Лендок).

17:00 – Мастер-класс «Киномаркетинг: как и когда начинать продвижение проекта»

27 сентября:

11:30 – Мастер-класс «Идея, страсть и диалог. Секреты действительно взрослого питчинга»

Спикеры: глава кинокомпаний HHG Владислав Пастернак, актриса Анастасия Миловидова.

15:00 – Альтернативный питчинг-нетворкинг

Жюри: Александра Алехина (продюсерский центр Potential, Potential Project Market), Ирина Обидова (продюсерский центр Potential, Potential Project Market), Александр Вареников (продюсерский центр Potential, Potential Project Market), Владислав Пастернак (HHG), актриса Анастасия Миловидова.

Подробное расписание кинорынка и аккредитация доступны на официальном сайте рынка: https://potential-market.ru/