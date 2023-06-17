Новинки июня представил сервис Иви 

«Райцентр», комедия с Джеки Чаном и семейный мультфильм о пожарных

Иви представляет главные новинки июня, которые украсят долгожданное наступление лета. В июне зрители онлайн-кинотеатра смогут увидеть голливудские хиты с Киану Ривзом, новый сериал линейки «Сериалы Иви» «Райцентр» с Кристиной Асмус и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях, российские новинки, а также кинотеатральные релизы, которые уже завоевали сердца миллионов зрителей. Комедии, детективы, триллеры, фильмы для всей семьи — в июне на Иви.

Смотрите в июне на Иви:

ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ. Мультфильм, комедия, семейный. Реж. Теодор Ти, Лоран Зэйтун.

1920-е годы. В большом Нью-Йорке жила-была 6-летняя Джорджия Нолан, которая мечтала стать храбрым пожарным, как и ее папа. Однако в то время девочкам никак нельзя было выбрать эту профессию!

Спустя десять лет в городе объявился загадочный поджигатель, а пожарные, приезжающие на вызов, ...просто исчезают. По просьбе самого мэра Шон Нолан должен возглавить спасательную операцию. Своенравная Джорджия, так и не оставившая мечту стать пожарным, видит в этом свой шанс. Она решает притвориться юношей по имени Джо и присоединиться к разношерстной команде неопытных добровольцев.

«Услышь меня». Драма. Реж. Али Балджи

Девушка из бедного района Эким поступает в элитную школу с темными тайнами. Приоткрывая их, она преследует личную цель — найти того, кто сбил на машине ее лучшую подругу и избежал наказания. Напряженная турецкая драма о закрытом мире золотой молодежи, подростковой травле и любви.

Старшеклассница Эким вместе с двумя друзьями получает стипендию на учебу в самой престижной школе города. Такая щедрость объясняется очень просто: администрации нужно замять скандал из-за несчастного случая. Эким была свидетельницей того, как ее подругу сбил неизвестный водитель в маске клоуна. Он скрылся с места преступления, заехав на территорию элитной школы. Деньги и связи оказываются сильнее правосудия, но Эким обещает любой ценой найти виновника. Даже если ей придется погрузиться в жестокий и опасный мир богатых наследников, которые уверены, что им можно все.

ТРИ. Детектив, триллер, криминал. Реж. Руслан Пак.

Молодой стажер милиции присоединяется к поискам безумного маньяка, который получит прозвище «Железный клык» или «Алматинский каннибал». Детективный триллер с Аскаром Ильясовым и Игорем Савочкиным по мотивам реальной истории о запутанном расследовании в Казахстане рубежа 1970–80-х. Фильм снят совместно с Узбекистаном и Южной Кореей.

Новичок Шер Садыков начинает практику в спецотделе милиции под руководством сурового подполковника. С места в карьер стажер сталкивается со случаями особо жестоких убийств. Очевидно, что это дело рук одного сумасшедшего маньяка, который не собирается останавливаться. Для Шера его поимка становится личным делом после загадочного исчезновения старшей сестры. Есть опасения, что именно она окажется следующей жертвой. Смотреть атмосферный казахстанский триллер с пробирающим антуражем «Три» можно онлайн.

КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ. Комедийный боевик. Реж. Ларри Ян.

Бывший каскадер пытается спасти любимую трюковую лошадь, которую у него хотят забрать за долги. Он эффектно дает отпор коллекторам, и вирусное видео с этой дракой приносит ему славу. Великолепный Джеки Чан опять на коне!

В прошлом каскадер Лао Луо и его преданный конь были звездами кино, но дни славы давно остались позади. Теперь Лао работает аниматором, мало зарабатывает и погряз в долгах. Однажды наглые коллекторы пытаются забрать лошадь героя, но он прогоняет их. Запись поединка попадает в интернет, и Луо становится знаменитостью — это решает часть проблем, но и создает новые...Чтобы узнать, как сложится история героя, смотри онлайн на Иви «Кунг-фу жеребец».

Также скоро на Иви:

«Райцентр», комедийный триллер. Реж. Данил Чащин, Эдуард Мошкович.

В райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри машины — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников, их учителей и родителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.

ДЖОН УИК 4. Боевик. Реж. Чад Стахелски

Неубиваемый киллер Джон Уик, ставший мишенью для смертоносного Правления Кланов, получает шанс навсегда избавиться от преследователей и отвоевать себе свободу. Но у него на пути встает новый враг с большими связями — Маркиз де Грамон. Куда бы ни отправился Джон Уик, в любом уголке мира его ждет засада элитных ассасинов.

ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ. Мультфильм, семейный. Реж. Владимир Саков.

Где-то на болотах Тридевятого царства стоит избушка на курьих ножках, в которой живет Яга — молодая, красивая и совсем не страшная. Она объединяется с царевной Синеглазкой, чтобы добраться до злой волшебницы и вернуть себе украденную Книгу Заклинаний.

ПИЛИГРИМ. Триллер. Реж. Даниэль Диосдадо.

Леа — молодая, амбициозная журналистка, работающая на новостном канале. Когда в городе начинают происходить жестокие убийства видных священников, девушка решает заняться расследованием.

Одним вечером журналистке удается напасть на след загадочного маньяка и заснять на камеру очередное убийство. Кроме того, бесстрашная Леа узнает адрес и однажды посреди дня заявляется в квартиру преступника. Но девушкой двигают не благородные мотивы: Леа хочет, чтобы маньяк убил отца-мучителя в обмен на сохранение тайны.

Фото: кадр из мультфильма ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ