Новинки онлайн-кинотеатра KION в июне

«Бэби-тур», «Меньшее зло» и новые эпизоды «Детектива Финника»

В июне онлайн-кинотеатр KION продолжит пополнять свой каталог яркими премьерами оригинальных сериалов и фильмов, документальных проектов и лицензионных новинок.

«Бэби-тур». Комедия. Реж. Федор Стуков.

Едкий, сатирический и в то же время добрый взгляд на нашу жизнь в конце нулевых. Главные героини работают на местной птицефабрике в поселке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Анастасия Попова) подрабатывает — продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Зина рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане (Лина Миримская), сестре Геле (Анна Котова) и юной Кире (Мария Осипова) — дерзкой неформалке с огромным ирокезом.

Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур — вместе рожать дешевле. Впереди героинь ждут приключения и испытания: ведь им нужно не только придумать, как и где заработать кучу денег, но и найти потенциальных отцов. Мужья и другие мужчины в поселке не горят желанием участвовать в этом сомнительном, с их точки зрения, мероприятии.

МЕНЬШЕЕ ЗЛО. Комедия. Реж. Виктор Шамиров.

40-летние Вика (Полина Агуреева) и Макс (Алексей Розин) после 15 лет брака, кажется, стали одним целым. В их идеальной квартире с дизайнерским ремонтом не хватает только одного — ребенка. Все меняется в один роковой вечер, когда в гости к паре приходит вернувшийся после нескольких лет жизни в Москве друг Паша (Виктор Добронравов) с новой знакомой Алисой (Юлия Гревцова).

После нескольких бокалов вина Макс признается приятелю, что пара хочет завести ребенка, но сам он не может иметь детей, тогда как Вика полностью здорова. Узнав секрет новых знакомых, Алиса, недолго думая, предлагает Паше стать донором спермы и выручить друзей. Это неловкое предложение должно навсегда изменить жизнь героев.

ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ. Мультфильм, семейный. Реж. Владимир Саков.

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и веселыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. В чем сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей злодейкой?

ОХОТА. Экшн. Реж. Ли Джон Джэ.

Действия фильма разворачиваются в 1983 году. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.

БАНДЫ ПАРИЖА. Исторический боевик. Реж. Ромен Киро.

Париж, начало XX века. Жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Она планирует разобраться с каждым из них и добраться до их обаятельного вожака, к которому у неё неожиданно вспыхнут чувства. Что победит: неистовая любовь или застилающая глаза жажда мести?

«Детектив Финник». Мультсериал. Реж. Илья Максимов, Рафаэль Тер-Саргсян, Константин Бирюков и др. Новые эпизооды.

Берг кажется тихим и спокойным городком. Однако в реальности он полон тайн и загадок. То вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка — Финник, первый в мире детектив-домовой. Этот сыщик обладает уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города.