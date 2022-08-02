Premier рассказал о новинках августа 2022 года

Оригинальные проекты, дорамы и многое другое

ШТУРМ (эксклюзив)

Фильм одного из самых самобытных режиссеров Казахстана Адильхана Ержанова о захвате школы в Каратасе. По сюжету неизвестные захватывают школу в ауле Каратас, но не предъявляют никаких требований. Из-за снежной бури возникают проблемы со связью, и местные полицейские не могут вызвать подкрепление из города. Школьный учитель Тазши понимает, что в этой ситуации рассчитывать можно только на себя. Вместе с группой родителей, чьих детей держат в заложниках, учитель решает взять преступников штурмом, ведь счет идет на минуты, а помощи ждать неоткуда. В ролях: Азамат Нигманов, Александра Ревенко и Нурлан Батыров.

Оригинальный проект «Зверобой»

Подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников сознательно убивает преступника при задержании. Он уверен, что для тех, кто совершил нечто ужасное, тюрьма — слишком мягкое наказание. Но погибший оказывается медийной персоной, и чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова временно ссылают на службу в глухой город в тайге. Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать — меньше проблем. Хлебников берется за расследования и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне. В ролях: Павел Чинарев, Марина Ворожищева, Федор Лавров, Александр Голубков.

БУЛКИ (ко-эсклюзив)

Таня Бабанина из подмосковного города Протвино живет спокойной жизнью. Она работает на хлебозаводе, печет вкусные булки и мечтает о своем кафе. Вскоре Таня собирается выйти замуж и улететь с мужем на Бали – но оказывается, что муж Таню обманул. В полном отчаянии Таня решает кардинально изменить свою жизнь и покупает билет – на Шри-Ланку. Здесь начинаются ее комичные приключения. Таня оказывается под одной крышей с тремя парнями, которые обучают серфингистов и хотят прилично на этом заработать. Но Шри-Ланке нужен вовсе не серфинг, а самые вкусные Танины булки. Кажется, Таня наконец оказывается близка к исполнению мечты как никогда раньше. В ролях: Кристина Асмус, Борис Дергачев, Марк Богатырёв, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина.

Оригинальный проект «На страже пляжа»

Солнечный и южный детектив, сюжет которого разворачивается в приморском городе Геленджик, куда переехал москвич Денис Дубов. Главный герой в прошлом занимался необычной работой – он чистил места преступлений. Поэтому он знает, как найти самые мелкие улики, а в сообразительности готов соперничать с выдающимися детективами. Однако Денис знает слишком много и поэтому вынужден сбежать из Москвы и скрыться. Чтобы залечь на дно он выбирает солнечный город Геленджик. Здесь по воле судьбы он знакомится со строгой сотрудницей уголовного розыска и помогает ей расследовать сложные преступления. В ролях: Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков.

САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ

Ставший культовым фильм 2012 года, который появился в библиотеке PREMIER. Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета – семья Бондурант, три брата, Джек, Форрест и Говард, которые занимаются запрещенным в то время бизнесом, бутлегерством. Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В ролях: Шайа ЛаБаф, Том Харди, Гэри Олдман, Гай Пирс, Джессика Честейн, Миа Васиковска.

ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС

9 ноября неподалеку от городка Палм-Спрингс идёт подготовка к свадьбе. Найлз, парень одной из подружек невесты, не торопится облачаться в смокинг — в шортах и гавайской рубашке он запрыгивает в бассейн и целый день расслабленно выпивает, а вечером произносит трогательную речь для молодожёнов. Он делает все так легко, как будто проживает этот день не в первый раз. Последнее особенно впечатляет старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается с Найлзом наедине под звёздным небом. По стечению обстоятельств Сара заходит вместе с Найлзом в загадочную пещеру – и на следующий день просыпается в том же самом дне. Теперь герои проживают «день сурка» вдвоем и ежедневно узнают о родственниках то, что знать совершенно не хотелось.

ТЯЖЕЛАЯ ПОЕЗДКА

Музыкальная комедия о металлистах-неудачниках, которые внезапно становятся звездами – правда, только в своей деревне. Фильм высмеивает все клише, связанные с исполнителями тяжелой музыки и их слушателями. В небольшом финском городке четыре патлатых друга играют тяжелую музыку в подвале дома и по совместительству оленьей фермой одного из них, да так, что олени готовы покончить с собой. Когда проезжавший мимо иностранец оказывается промоутером крупного норвежского метал-фестиваля, и ребята дают ему свою демо-запись, все их соседи решают, что они – настоящие рок-звезды.

«Призрачный доктор»

Главный герой Ко Сын Так – посредственный хирург, без таланта и даже без особых знаний в области медицины. Но он добрый и отзывчивый человек с мягким характером. По сюжету, в его тело вселяется дух погибшего при трагических обстоятельствах гениального хирурга Чха Ён Мина. Он начинает руководить Сын Таком во время операций и для окружающих бездарный врач внезапно превращается в гения, способного провести сложнейшую процедуру. Но не все так просто: при жизни Чха Ён Мин славился отвратительным эгоистичным характером. И теперь Сын Так должен совладать с темной стороной этого духа.

«Истинная красота»

Дорама о том, что внешность далеко не всегда определяет красоту человека. Главная героиня Старшеклассница Лим Джу-гён считает себя некрасивой от природы. Поэтому она достигла высокого мастерства в создании макияжа и активно применяет его каждый день – до неузнаваемости изменяя свою внешность. Вскоре созданная ею красавица с картинки начинает встречаться с двумя самыми привлекательными парнями школы. Но вдруг оказывается, что тот, кто действительно нравится девушке, устал от фальши и ищет истинную красоту.