top banner

Premier рассказал о новинках августа 2022 года

Автор: БК

2 августа 2022

Оригинальные проекты, дорамы и многое другое

ШТУРМ (эксклюзив)
Фильм одного из самых самобытных режиссеров Казахстана Адильхана Ержанова о захвате школы в Каратасе. По сюжету неизвестные захватывают школу в ауле Каратас, но не предъявляют никаких требований. Из-за снежной бури возникают проблемы со связью, и местные полицейские не могут вызвать подкрепление из города. Школьный учитель Тазши понимает, что в этой ситуации рассчитывать можно только на себя. Вместе с группой родителей, чьих детей держат в заложниках, учитель решает взять преступников штурмом, ведь счет идет на минуты, а помощи ждать неоткуда. В ролях: Азамат Нигманов, Александра Ревенко и Нурлан Батыров.

Оригинальный проект «Зверобой»
Подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников сознательно убивает преступника при задержании. Он уверен, что для тех, кто совершил нечто ужасное, тюрьма — слишком мягкое наказание. Но погибший оказывается медийной персоной, и чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова временно ссылают на службу в глухой город в тайге. Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать — меньше проблем. Хлебников берется за расследования и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне. В ролях: Павел Чинарев, Марина Ворожищева, Федор Лавров, Александр Голубков.

БУЛКИ (ко-эсклюзив)
Таня Бабанина из подмосковного города Протвино живет спокойной жизнью. Она работает на хлебозаводе, печет вкусные булки и мечтает о своем кафе. Вскоре Таня собирается выйти замуж и улететь с мужем на Бали – но оказывается, что муж Таню обманул. В полном отчаянии Таня решает кардинально изменить свою жизнь и покупает билет – на Шри-Ланку. Здесь начинаются ее комичные приключения. Таня оказывается под одной крышей с тремя парнями, которые обучают серфингистов и хотят прилично на этом заработать. Но Шри-Ланке нужен вовсе не серфинг, а самые вкусные Танины булки. Кажется, Таня наконец оказывается близка к исполнению мечты как никогда раньше. В ролях: Кристина Асмус, Борис Дергачев, Марк Богатырёв, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина. 

Оригинальный проект «На страже пляжа»
Солнечный и южный детектив, сюжет которого разворачивается в приморском городе Геленджик, куда переехал москвич Денис Дубов. Главный герой в прошлом занимался необычной работой – он чистил места преступлений. Поэтому он знает, как найти самые мелкие улики, а в сообразительности готов соперничать с выдающимися детективами. Однако Денис знает слишком много и поэтому вынужден сбежать из Москвы и скрыться. Чтобы залечь на дно он выбирает солнечный город Геленджик. Здесь по воле судьбы он знакомится со строгой сотрудницей уголовного розыска и помогает ей расследовать сложные преступления. В ролях: Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков. 

САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ
Ставший культовым фильм 2012 года, который появился в библиотеке PREMIER. Действие в картине разворачивается на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета – семья Бондурант, три брата, Джек, Форрест и Говард, которые занимаются запрещенным в то время бизнесом, бутлегерством. Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В ролях: Шайа ЛаБаф, Том Харди, Гэри Олдман, Гай Пирс, Джессика Честейн, Миа Васиковска. 

ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС 
9 ноября неподалеку от городка Палм-Спрингс идёт подготовка к свадьбе. Найлз, парень одной из подружек невесты, не торопится облачаться в смокинг — в шортах и гавайской рубашке он запрыгивает в бассейн и целый день расслабленно выпивает, а вечером произносит трогательную речь для молодожёнов. Он делает все так легко, как будто проживает этот день не в первый раз. Последнее особенно впечатляет старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается с Найлзом наедине под звёздным небом. По стечению обстоятельств Сара заходит вместе с Найлзом в загадочную пещеру – и на следующий день просыпается в том же самом дне. Теперь герои проживают «день сурка» вдвоем и ежедневно узнают о родственниках то, что знать совершенно не хотелось. 

ТЯЖЕЛАЯ ПОЕЗДКА
Музыкальная комедия о металлистах-неудачниках, которые внезапно становятся звездами – правда, только в своей деревне. Фильм высмеивает все клише, связанные с исполнителями тяжелой музыки и их слушателями. В небольшом финском городке четыре патлатых друга играют тяжелую музыку в подвале дома и по совместительству оленьей фермой одного из них, да так, что олени готовы покончить с собой. Когда проезжавший мимо иностранец оказывается промоутером крупного норвежского метал-фестиваля, и ребята дают ему свою демо-запись, все их соседи решают, что они – настоящие рок-звезды. 

«Призрачный доктор»
Главный герой Ко Сын Так – посредственный хирург, без таланта и даже без особых знаний в области медицины. Но он добрый и отзывчивый человек с мягким характером. По сюжету, в его тело вселяется дух погибшего при трагических обстоятельствах гениального хирурга Чха Ён Мина. Он начинает руководить Сын Таком во время операций и для окружающих бездарный врач внезапно превращается в гения, способного провести сложнейшую процедуру. Но не все так просто: при жизни Чха Ён Мин славился отвратительным эгоистичным характером. И теперь Сын Так должен совладать с темной стороной этого духа.

«Истинная красота»
Дорама о том, что внешность далеко не всегда определяет красоту человека. Главная героиня Старшеклассница Лим Джу-гён считает себя некрасивой от природы. Поэтому она достигла высокого мастерства в создании макияжа и активно применяет его каждый день – до неузнаваемости изменяя свою внешность. Вскоре созданная ею красавица с картинки начинает встречаться с двумя самыми привлекательными парнями школы. Но вдруг оказывается, что тот, кто действительно нравится девушке, устал от фальши и ищет истинную красоту.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Очная защита социально значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть первая
Подробнее
IVI анонсировал обновление библиотеки в августе 2022 года
Подробнее
Прокатные удостоверения можно будет оформить онлайн
Подробнее
Объединенная киносеть покажет релизы голливудских студий вместе с российскими проектами
Подробнее
Видеосервис more.tv анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Okko анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Очная защита социально значимых фильмов. Часть вторая
Подробнее
Wink анонсировал новинки августа 2022 года
Подробнее
Start представил обновления библиотеки в августе 2022 года
Подробнее
В Госдуме предложили создать механизм показа западного кино в России без согласия правообладателей
Подробнее
MIPCOM 2022 пройдет в октябре без российских участников
Подробнее
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России сократилось относительно начала 2022 года
Подробнее
Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пес-самурай и город кошек» все еще остается в лидерах
Подробнее
«Яндекс» опубликовал отчет по итогам второго квартала 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нахимовцы» обогнали «Родителей строго режима»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28–31 июля
Подробнее
Официальная касса России: «Пес-самурай и город кошек» занял первую строчку
Подробнее
Касса четверга: мультфильм «Пес-самурай и город кошек» сохраняет лидерство
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4-7 августа 2022 года
Подробнее