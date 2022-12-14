top banner

Premier анонсировал премьеры документальных проектов в 2023 году

Автор: БК

14 декабря 2022

Всего онлайн-кинотеатр выпустит более 20 историй

В 2023 году онлайн-кинотеатр Premier покажет 21 новый документальный проект. В частности, сериал «Вас беспокоят из банка» расскажет о телефонных ворах: зритель увидит процесс обмана со стороны мошенника, жертвы и того, кто расследует преступление, а также покажет, как мошенники используют психологию для обмана, какие есть сценарии и каких масштабов достигло телефонное мошенничество.

Проект «Белые вороны» представит истории молодых людей, которые с помощью соцсетей смогли превратить те свои особенности, которые многие считают неполноценностью, в преимущество: парень, лишившийся ноги, стал известной моделью в соцсетях, мужчина с мышечной дистрофией – запустил свой интернет-стартап.

Другие остросоциальные проекты – «Мальчики» и «Сироты» покажут жизни подростков в непростых ситуациях. «Мальчики» — история о жизни детей-мигрантов, которые познакомились в Санкт-Петербурге. «Сироты» рассказывают о выпускниках коррекционного интерната, получивших жилье в Новой Москве. Они пытаются разобраться в себе и жизни вокруг, совершая при этом множество ошибок.

В 2023 году выйдет ожидаемый документальный сериал «Кино 3.0» совместного производства с ID Production (продюсеры — Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Никита Карцев, Максим Ковалевич, Анастасия Темирджанова) об истории нового российского кино, его лицах и тенденциях, а также музыкальный проект «Поставь на рингтон» о популярных русских группах 1990-х и 2000-х «Ранетки» и «Дискотека авария». 

В новом году Premier также представит проекты о судьбах людей в других странах мира. Сериал «Голубоглазый японец» расскажет об уроженце Нижнего Тагила Виктора Старухина, жизнь которого интереснее любого блокбастера. Виктор который волей судьбы оказался в предвоенной Японии. Он выжил в концлагере, преодолел смертельную болезнь и стал абсолютным чемпионом по бейсболу и национальным героем Японии.

Проект «Шелковый путь» покажет четыре цирка из разных стран мира и постепенное исчезновение этого искусства. «Мандарины» расскажет о торговцах мандаринами из Абхазии и о том, как выглядит путь этих фруктов к новогоднему столу россиян. 

На видеосервисе также выйдет проект «Крионика» о семейном бизнесе по заморозке тел ради возможного «воскрешения» в будущем и расследование «Эверест» об охоте на миллионеров возле самого знаменитого в мире пика. 

В следующем году Premier представит документальные проекты о спорте: цикл из трех фильмов о спорте на Камчатке; проект о легендарной  хоккейной суперсерии «72 Канада – СССР» с воспоминаниями спортсменов и очевидцев событий; «Где рождаются чемпионы», в котором спортсмены покажут места своего детства. 

Специально для Premier телеканал «Пятница!” создал проект «Табачный дым» – продолжение документальных сериалов «Постковидная депрессия» и «Паническая атака».

Среди исторических проектов онлайн-кинотеатр заявил серию «Уроков истории» с Сергеем Минаевым об истории России, а также фильм-расследование «Романовы. Расстрел» о тайнах убийства царской семьи в 1918 году. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры определило размер господдержки кинопроизводства в 2023 году
Подробнее
Фестиваль «Зимний» раздал награды
Подробнее
Директором по маркетингу Kion назначена Анастасия Полякова
Подробнее
Стал известен состав спикеров III конференции «Киноиндустрия в новой реальности»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 9» продолжают лидировать
Подробнее
Kion представил киноновинки декабря 2022 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 5 по 11 декабря
Подробнее
Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок
Подробнее
«Треугольник печали» назван лучшим европейским фильмом года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 9» удерживают лидирующую позицию
Подробнее
Okko и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Представители киноотрасли обсудили будущее кинотеатров в России и показ голливудского контента
Подробнее
Эксперты обсудили состояние регионального кино на фестивале «Золотой ворон»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Непослушник 2»
Подробнее
Совет Федерации предложил дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и кредитов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 декабря
Подробнее
Касса четверга: «Елки 9» сохраняют лидерство
Подробнее
Объявлены номинанты «Золотого глобуса»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 декабря 2022 года
Подробнее
Касса России: «Елки 9» собрали более 100 млн рублей за уикенд
Подробнее