Premier анонсировал премьеры документальных проектов в 2023 году

Всего онлайн-кинотеатр выпустит более 20 историй

В 2023 году онлайн-кинотеатр Premier покажет 21 новый документальный проект. В частности, сериал «Вас беспокоят из банка» расскажет о телефонных ворах: зритель увидит процесс обмана со стороны мошенника, жертвы и того, кто расследует преступление, а также покажет, как мошенники используют психологию для обмана, какие есть сценарии и каких масштабов достигло телефонное мошенничество.

Проект «Белые вороны» представит истории молодых людей, которые с помощью соцсетей смогли превратить те свои особенности, которые многие считают неполноценностью, в преимущество: парень, лишившийся ноги, стал известной моделью в соцсетях, мужчина с мышечной дистрофией – запустил свой интернет-стартап.

Другие остросоциальные проекты – «Мальчики» и «Сироты» покажут жизни подростков в непростых ситуациях. «Мальчики» — история о жизни детей-мигрантов, которые познакомились в Санкт-Петербурге. «Сироты» рассказывают о выпускниках коррекционного интерната, получивших жилье в Новой Москве. Они пытаются разобраться в себе и жизни вокруг, совершая при этом множество ошибок.

В 2023 году выйдет ожидаемый документальный сериал «Кино 3.0» совместного производства с ID Production (продюсеры — Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Никита Карцев, Максим Ковалевич, Анастасия Темирджанова) об истории нового российского кино, его лицах и тенденциях, а также музыкальный проект «Поставь на рингтон» о популярных русских группах 1990-х и 2000-х «Ранетки» и «Дискотека авария».

В новом году Premier также представит проекты о судьбах людей в других странах мира. Сериал «Голубоглазый японец» расскажет об уроженце Нижнего Тагила Виктора Старухина, жизнь которого интереснее любого блокбастера. Виктор который волей судьбы оказался в предвоенной Японии. Он выжил в концлагере, преодолел смертельную болезнь и стал абсолютным чемпионом по бейсболу и национальным героем Японии.

Проект «Шелковый путь» покажет четыре цирка из разных стран мира и постепенное исчезновение этого искусства. «Мандарины» расскажет о торговцах мандаринами из Абхазии и о том, как выглядит путь этих фруктов к новогоднему столу россиян.

На видеосервисе также выйдет проект «Крионика» о семейном бизнесе по заморозке тел ради возможного «воскрешения» в будущем и расследование «Эверест» об охоте на миллионеров возле самого знаменитого в мире пика.

В следующем году Premier представит документальные проекты о спорте: цикл из трех фильмов о спорте на Камчатке; проект о легендарной хоккейной суперсерии «72 Канада – СССР» с воспоминаниями спортсменов и очевидцев событий; «Где рождаются чемпионы», в котором спортсмены покажут места своего детства.

Специально для Premier телеканал «Пятница!” создал проект «Табачный дым» – продолжение документальных сериалов «Постковидная депрессия» и «Паническая атака».

Среди исторических проектов онлайн-кинотеатр заявил серию «Уроков истории» с Сергеем Минаевым об истории России, а также фильм-расследование «Романовы. Расстрел» о тайнах убийства царской семьи в 1918 году.