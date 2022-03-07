Видеосервис Premier анонсировал новинки марта 2022 года

Сериалы, кинотеатральные релизы и другое

Уже на Premier — КОД 355

Голливудский боевик, снятый совместно с Китаем. В фильме главные герои и супер-агенты – женщины. Одна из них, агент ЦРУ Мейс, вынуждена объединиться с соперницами — крутым немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6, передовым IT-спецом Хадижей и опытным колумбийским психологом Грасиелой — для выполнения смертельно опасной миссии. Опасные наемники украли сверхсекретную технологию, женщинам предстоит вернуть ее, поставив под удар собственную преданность национальным интересам ради спасения мира.

Уже на Premier — «Мисс 89»

Несколько молодых девушек приезжают на закрытую территорию для участия в конкурсе красоты. Необходимость находится в закрытом городе объясняется тем, что все происходящее должно сохраняться в секрете – чтобы зрителям было интересно смотреть шоу. Но райское место вскоре превращается для девушек в тюрьму, потому что для красивой картинки их тела оказываются недостаточно красивыми. На территории конкурса красоты создана клиника пластической хирургии, где девушек переделывают так, как считают нужным организаторы шоу.

С 7 марта — КОРОЧЕ, Я ЖЕНЮСЬ

Главный герой фильма Костя решает жениться. Об этом он с радостью сообщает двум своим лучшим друзьям. Но есть один неловкий момент –- оба друга Кости раньше встречались с его невестой, а жених об этом не знает. Теперь друзьям нужно как-то рассказать ему правду, но сделать это оказывается непросто. Все их попытки оказываются чередой еще более неловких моментов.

С 8 марта — КНИЖНЫЙ В ПАРИЖЕ

Уже немолодой Винченцо посвящает все время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Девушка находится в инвалидном кресле, после травмы она замкнулась в себе, не говорит. Отец тратит на нее все время и силы, забывая о себе.

Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.

С 10 марта — НЕПОСЛУШНИК

Легкая и добрая комедия с Виктором Хориняком в главной роли. В фильме НЕПОСЛУШНИК он – блогер Дима, который ради аудитории снимает пранки и розыгрыши, которые иногда выходят за рамки общественной нормы. Одним из таких розыгрышей становится его появление в церкви в резиновой маске чудовища. Верующие не оценили юмор блогера и вызвали полицию. Уходя от погони и нависшей статьи за оскорбления чувств верующих, Дима прячется… в монастыре.

С 14 марта — «Исправление и наказание»

Анна Михалкова в роли доброго, но настойчивого замначальника колонии пытается исправить своих родственников, которые по иронии судьбы как раз отбывают срок. Все началось, когда в храме на голову олигарху Верхоланцеву упал здоровый колокол, на отлив которого он и пожертвовал огромную сумму. Родственники после смерти сразу принялись делить деньги Верхоланцева и отправились в глубинку к его внебрачной дочери – сотруднице колонии. Чтобы забрать ее долю наследства, они поджигают дом женщины. Но в итоге оказываются за решеткой, где сводная сестра начинает учить их человечности.

С 17 марта — КОГДА ОНА ПРИХОДИТ

Мистическая история о простом парне Максиме, который внезапно оказывается почти всемогущим. Максим становится свидетелем аварии, в которой пострадавшая девушка впадает в клиническую смерть. Так же на глазах Максима она «возвращается» в наш мир и, внезапно, получает силу для исполнения любого желания Максима. Но как далеко в своих мечтах может зайти обычный и свиду положительный парень?

С 18 марта — ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА

Комедийный и немного мелодраматичный фильм, в котором рассказывается о нескольких совершенно разных парах, судьбы которых переплетены. Их отношения разные, но в каждых случаются свои кризисы – и, как назло, 14-го февраля. Справятся ли герои с ними и сможет ли любовь победить все преграды?

С 23 марта — ИГРА ТЕНЕЙ

Лиам Нисон в роли сильного и смелого мужчины, который решился пойти против сильнейшей государственной системы ради своей семьи. Всю свою жизнь он честно выполнял свой долг как сотрудник ФБР. Он не задавал лишних вопросов и был лучшим агентом. Но когда он решил выйти из игры ради своей внучки, система его не отпустила. И тогда она решил бросить ей вызов и и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.

С 7 марта — ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ

Гротескная сатира на фильмы о крупных ограблениях. В комедии ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ несколько друзей из российской глубинки, возглавляемые продавцом китайских сковородок, решаются на крупное преступление. Им нужно похитить яйцо Фаберже из краеведческого музея, которое родному краю подарил русский олигарх. Родственник создателя яйца обещает друзьям большие деньги за «освобождение наследства«, и они решаются пойти на дело – так, как умеют.