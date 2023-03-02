Premier: новинки онлайн-кинотеатра в марте 

Разножанровые сериалы и поэтический концерт

В первый месяц весны онлайн-сервис Premier представит российскому зрителю следующие свежие релизы:

«Колотушка», сериал

Новое драмеди о культуре поп-ММА. Саня, среднестатистический, совершенно положительный житель Брянска в молодости был участником местных драк и разборок вместе со своим лихим братом Пашей, который и по сей день имеет отношение к боям. Когда братья после долгой разлуки выпивают лишнего, их настигают тени прошлого — Сане снова придется драться, чтобы решить свалившиеся на голову проблемы.

«Я могу тебя очень ждать», концерт

Первый поэтический концерт в онлайн-кинотеатре. На сцене Анна Егоян, молодая выдающаяся поэтесса и чтец. На музыкально-поэтическом концерте «Я могу тебя очень ждать» звучат стихи Эдуарда Асадова и Роберта Рождественского в ее исполнении под аккомпанемент рояля.

«Вторая линия», сериал

Павел — обыкновенный работник телефонной службы психологической поддержки, оказывающий помощь десяткам людей ежедневно. Однажды на линию к Павлу попадает некий Евсей, который угрожает убить жену и сына оператора. Таинственному собеседнику не нужны деньги, его единственное требование — назвать его настоящее имя и вспомнить, кому Павел не помог. У Павла есть всего лишь час на то, чтобы вспомнить всех своих неоднозначных абонентов и узнать звонящего, тем самым спасти свою семью.

ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ

Старший следователь районного следственного комитета Капитонов ведет двойную жизнь. Этого циника и коррупционера ничто не останавливает на пути по карьерной лестнице. Однажды в жизни Валерия наступает переломный момент, он оказывается перед тяжелым моральным выбором. Начальство требует от капитана снять обвинения в убийстве с местного авторитета Сафина и повесить их на невинного человека взамен на вознаграждение и новые карьерные возможности. Один настоящий день в жизни Капитонова — день, когда он сделает тот самый выбор.

«Кафе Куба», сериал

На дворе начало двухтысячных — время более спокойное, чем девяностые, но все еще далеко не безмятежное. В провинциальном городке живет бойкая и целеустремленная девушка Тамара, которая заправляет придорожным кафе «Куба» на трассе по направлению в Москву. Бизнес остался в наследство от покойного бывшего мужа, и однажды на пороге кафе появляются еще две претендентки на имущество — жена и брошенная невеста почившего. В силу обстоятельств, три очень разные женщины вынуждены решать проблемы вместе и помогать друг другу.

ВО ТЬМЕ

В российской лаборатории была произведена новая сверхсекретная вакцина, которая помогает лечить сразу несколько штаммов так называемых боевых вирусов. Один из сотрудников лаборатории оказался предателем и пытается продать формулу странам ближнего зарубежья. Об этом узнает Влад Артемьев, сотрудник российской СВР. Он начинает поиск предателя, стараясь опередить спецслужбы других стран.



Кроме этого, в первый месяц весны в библиотеке онлайн-кинотеатра появятся новинки, изданные ранее. Это комедия Жан-Пьера Амери ФРАНЦУЗСКИЙ БАТЯ, режиссерский дебют Даниэля Брюля ПО СОСЕДСТВУ, документальный сериал о будущем космической индустрии «Покорители космоса». Собрание Premier также пополнится итальянским комедийным фильмом НЕИДЕАЛЬНЫЕ ПОПУТЧИКИ, триллером ЗАКРЫТОЕ МОРЕ об акуле-людоеде и картиной ОЧЕНЬ ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ, драмеди о поиске гармонии и преодолении себя. Среди новинок — мелодрама РИМСКИЕ РАССТАВАНИЯ и криминальная драма ОДИН ПУТЬ с Кевином Бейконом.