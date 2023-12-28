Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о документальных премьерах 2024 года

Сервис представил 14 новых проектов

Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о четырнадцати новых документальных проектах, которые появятся на сервисе в следующем году.

В их числе – социальный проект о жизни людей с протезами («Киборг»), тру-крайм о психологии женщин-убийц («Сатана в юбке»), расследование работы телефонных мошенников («Вас беспокоят из банка»), спортивная драма о легендарной хоккейной Суперсерии СССР-Канада («72») и многое другое.

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Смотрите в 2024 году:

«Киборг»

Жизнеутверждающий сериал о нелегких буднях людей с роботизированными протезами. Несколько героев, получивших травмы рук или ног при разных жизненных обстоятельствах, расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу – а также выступят в роли наставников для героев, которые только недавно столкнулись с подобным испытанием. Одним из героев проекта станет олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров, недавно лишившийся ног из-за перенесенной болезни.

«Вас беспокоят из банка»

Телефонные мошенники – без преувеличения одна из самых распространенных проблем в современной России. Проект досконально исследует злободневную тему и дает важные советы. Героями «Вас беспокоят из банка» стали жертвы преступлений, среди которых – народный артист России Эдгар Запашный. Также эксклюзивное интервью дали и сами мошенники. Среди экспертов проекта – Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности Банка России, а также доктор наук, профессор, психотерапевт и специалист по НЛП Ситников Алексей Петрович. Каждый спикер представит свое видение проблемы и возможные пути ее решения. Зрители узнают больше о видах и сценариях мошенничества, организованных преступных структурах грандиозного масштаба и психологическом аспекте манипуляций.

«Отлив»

Документальный проект, снятый в Индии, штате Гуджарат. Там находится одна из крупнейших соляных пустынь в мире, где индицы ежедневно добывают соль для продажи по всему миру. Создатели проекта отправились туда вместе с российским блогером Егором Приказчиковым, чтобы узнать историю молодых парней, которые с детства работают на добыче соли по 14 часов в сутки. Несмотря на тяжелый ежедневный труд и вековые традиции, которые держат их на этой земле, они живут полной жизнью, мечтают, любят и ищут свой собственный путь в этом мире.

«За пределами»

Цикл документальных фильмов о личностном росте, непрерывном покорении новых высот и помощи окружающим. Проект объединяет в себе 5 историй героев, которые испытывают пределы своих возможностей в спорте на фоне невероятных природных ландшафтов Камчатского края: «Каякинг» о путешествии вокруг Командорских островов, «Снежные псы» о подготовке к самой крупной гонке на собачьих упряжках в России, «Маунтин байк» о поездке в самые труднодоступные места Камчатки на байках, «Вейкбординг» о необычных способах катания на вейке в нестандартных локациях и «Дрифт» о баттле известных дрифтеров в Камчатском морском порту.

«Челюскин. Задание императора»

Захватывающий документальный проект об опасной экспедиции по маршруту великого первооткрывателя Семена Челюскина. Группе под руководством известного альпиниста Дмитрия Ботова отправится в путь длиной 2200 км на кайтах (лыжи с парусом) – от пос. Хатанга до мыса Челюскин и обратно. В пути они столкнутся с суровой природой тундры и на себе ощутят подвиг, совершенный командой Челюскина в XVIII веке.

«Поставь на рингтон»

Российская поп-музыка девяностых и нулевых уже стала новой классикой, которую помнят и любят все от мала до велика. Группа «Ранетки», Шура, чье творчество оставило след в современной культуре, расскажут о том, как это было. Рассказ ведется от лица самих музыкантов и очевидцев событий, многие из которых никогда ранее не высказывались публично. Ведущие Александр Анатольевич и Ярослав Александрович объяснят значение героев в истории отечественной музыкальной индустрии.

«Где рождаются чемпионы»

Оригинальное совмещение форматов тревел-шоу и личных историй героев - великих спортсменов России. «Где рождаются чемпионы» – это попытка осмысления взаимосвязи между местом рождения и грандиозными спортивными успехами. В каждой серии известные российские спортсмены расскажут о своей малой родине, о том, как прошло их детство и каким образом они пришли в спорт.

«Цвет истории»

Продолжение документального проекта кинокомпании «Line UP» Данилы Шарапова и Сергея Минаева, который впервые показывает зрителю кадры советской военной кинохроники в цвете. Для создания документального сериала была проведена масштабная работа с военной кинохроникой времен 1941-1945 гг. Чтобы показать события, какими их видели герои войны, командой проекта был разработан уникальный алгоритм колоризации и реставрации черно-белой хроники. Каждый кадр сериала прошел ряд высокотехнологичных этапов обработки, основой которых стало обучение и использование искусственного интеллекта на практике.

«Лестница в небо»

Исследовательский фильм о крупнейшей трагедии в истории советского и российского футбола. В 1982 году на лестнице стадиона «Лужники» во время матча московского «Спартака» и нидерландского «Харлема» произошла давка, в которой, по официальным данным, погибли 66 человек. До сих пор большая часть информации о трагедии засекречена, и общественности о ней рассказывает только мемориал возле стадиона.

«Хирург»

Остросоциальный проект о сексуальном насилии, с которым, по статистике, сталкивается каждая третья женщина в России. Все чаще источниками насилия становятся те, кто должен защищать людей – врачи и учителя. Фильм описывает проблему насилия в состоянии уязвимости на примере громкого скандала с пластическим хирургом Варданом Хачатряном, которого пациентки обвинили в домогательствах.

«Сатана в юбке»

Как показывает статистика, процент женщин-убийц растёт. Среди них психологи различают шесть типов: «мстительница», «ангел смерти», «кровавая барыня», «мачеха Белоснежки», «чёрная вдова» и «корыстная убийца». Создатели сериала рассмотрят несколько преступных типажей в историческом, криминалистическом и человеческом аспекте, побывают в женских колониях. В исследовании феномена женщин-убийц приняли участие сами преступницы, выжившие жертвы и психологи-криминалисты. Создатели проекта постараются ответить на вопрос о том, что заставляет женщину примерить тот или иной типаж убийцы.

«Как воспитать маньяка»

Трилогия о серийных маньяках и их матерях расскажет о становлении самых жестоких убийц и роли воспитания (и его отсутствия) в том, кем они выросли. Героями стали Владимир Ческидов, мать которого 14 лет скрывала, что ее сын держит в плену девушку; Александр Пичушкин, который после каждого убийства смотрел с мамой советские комедии; Виктор Мохов, чья родительница помогала сыну избавляться от детей, рожденных рабынями сына. В проект вошли эксклюзивные интервью, исследования психологов и эксперимент с детектором лжи.

«72»

Документальная спортивная драма о легендарной хоккейной Суперсерии СССР-Канада 1972 года. Тогда, впервые на таком высоком уровне, развернулась настоящая борьба: советские хоккеисты развеяли миф о непобедимости канадской сборной и ее мировом первенстве, несмотря на фактический проигрыш СССР. Драматичная история воссоздана при помощи интервью с ключевыми игроками Суперсерии и рядом важных экспертов, которые современным языком рассказывают детали исторических матчей.

«Зита и Гита»

20 лет назад московские хирурги разделили двух сиамских близнецов, Зиту и Гиту Резахановых. Две девочки из крошечного киргизского села жили спаянными с рождения. Врачи дали сиамским близнецам новую, самостоятельную жизнь, но не смогли сделать их счастливее. Разделенные девочки прошли сквозь депрессию и отрицание того, что они никогда не смогут родить детей. Зите умерла молодой, в 24 года. А ее сестра Гита осталась жить – в еще большем одиночестве.

Фото: кадр из фильма «Отлив»