Президентом Каннского кинофестиваля назначена Айрис Кноблох

Глава смотра вступит в должность 1 июля

Продюсер Айрис Кноблох избрана новым президентом Каннского кинофестиваля до 2025 года. Она вступит в должность 1 июля и сменит на этой позиции Пьера Лескюра, занимавшего пост с 2014 года.

Кноблох в течение 15 лет руководила французским подразделением компании Warner Bros. Entertainment, а также курировала коммерческие и маркетинговые разработки WarnerMedia во Франции, странах Бенилюкса, Германии, Австрии и Швейцарии. В июне 2021 года продюсер покинула компанию.

«Я приложу все силы, чтобы фестиваль сохранил свое влияние в мире культуры», — отметила Кноблох.

В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.