Президентом Каннского кинофестиваля назначена Айрис Кноблох
Автор: БК
24 марта 2022
Глава смотра вступит в должность 1 июля
Продюсер Айрис Кноблох избрана новым президентом Каннского кинофестиваля до 2025 года. Она вступит в должность 1 июля и сменит на этой позиции Пьера Лескюра, занимавшего пост с 2014 года.
Кноблох в течение 15 лет руководила французским подразделением компании Warner Bros. Entertainment, а также курировала коммерческие и маркетинговые разработки WarnerMedia во Франции, странах Бенилюкса, Германии, Австрии и Швейцарии. В июне 2021 года продюсер покинула компанию.
«Я приложу все силы, чтобы фестиваль сохранил свое влияние в мире культуры», — отметила Кноблох.
В 2022 году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
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