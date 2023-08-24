Софии Копполе не разрешили использовать песни Элвиса Пресли в байопике о его жене

По словам постановщика, владельцы прав всего лишь защищают свой бренд

Режиссер София Коппола рассказала в свежем материале The Hollywood Reporter, что не получила разрешения на использование песен Элвиса Пресли в байопике ПРИСЦИЛЛА, рассказывающем о жизни супруги короля рок-н-ролла и их отношениях.

Утверждается, что корпорация Elvis Presley Enterprises, которая на 85% принадлежит конгломерату Authentic Brands Group (он же владеет правами на изображение Мухаммеда Али и Мэрилин Монро) и всего лишь на 15% членам семьи Пресли, отказала постановщику. «Они не любят проекты, авторами которых были другие люди, и поэтому защищают свой бренд, – заявила Коппола. – Но это заставило нас подойти к решению проблемы с более творческой стороны».

Взаимоотношения между картиной Копполы и владельцами бренда с самого начала задумки проекта были непростыми, а после смерти Лизы Мари Пресли еще сильнее усложнились.

Несмотря на то, что Присцилла и Элвис развелись в 1973 году, они оставались близки вплоть до его смерти в 1977-м, и именно бывшая жена стала ключевой фигурой в сохранении наследия певца. Пресли назвал в завещании своей единственной наследницей Лизу Мари, которой тогда было девять лет, а Присцилла стала соисполнителем: именно она помогала курировать легендарное поместье «Грейслэнд», превратив его в музей и подписав другие выгодные лицензионные сделки.

Сейчас бренд покойного певца приносит более $100 млн в год. В январе этого года Присцилла Пресли пыталась оспорить завещание Лизы Мари, по которому наследниками трастового фонда объявлялись ее дочь, актриса Райли Кио, и сын Бенджамин (покончил жизнь самоубийством в 2020 году) – жена Элвиса утверждала, что ее и бывшего бизнес-менеджера семьи Барри Сигела не поставили в известность об исключении из числа наследников. В мае стало известно, что адвокаты Присциллы и Райли смогли договориться, и внучка Элвиса стала единственным владельцем «Грейслэнда».

София Коппола написала сценарий ПРИСЦИЛЛЫ на основе мемуаров супруги короля рок-н-ролла «Элвис и я». Главные роли в фильме исполнили Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди, а его премьера состоится на грядущем Венецианском кинофестивале.

Буквально несколько дней назад дистрибьютор фильма A24 получил от Гильдии актеров США временное соглашение на промокампанию, что означает – актерский состав сможет присоединиться к Копполе на показе на острове Лидо. Выход картины в американский прокат запланирован на 27 октября.

Фото: кадр из фильма ПРИСЦИЛЛА