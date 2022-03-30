Действие «Пушкинской карты» могут расширить на всё российское кино

С соответствующим предложением выступила Светлана Максимченко

Министерство культуры России предложит правительству расширить действие «Пушкинской карты» на российские фильмы, созданные без господдержки. Об этом сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.

«Мы услышали позитивный отклик продюсеров по работе «Пушкинской карты» и приняли решение предложить правительству расширить ее действие на все российские фильмы, а не только созданные при государственной поддержке, как это было ранее», — сказала Максимченко.

Кроме того, министр культуры Ольга Любимова отметила, что к программе за два первых месяца 2022 года присоединилось более 1,3 тыс. кинотеатров. Также по карте уже куплены почти 1 млн билетов в кино.

По данным Фонда кино, на уикенде с 10 по 13 марта более трети аудитории романтической комедии ХОЧУ ЗАМУЖ попали на сеансы этого фильма по «Пушкинской карте». В те же выходные около 30% сборов спортивной драмы МИСТЕР НОКАУТ обеспечили зрители, купившие билеты с помощью этой карты.

Сейчас обладатели «Пушкинской карты» — россияне от 14 до 22 лет — могут покупать кинобилеты на отечественные картины, созданные при поддержке Минкультуры или Фонда кино. На поход в кинотеары можно потратить до 2 тыс. рублей из общего номинала карты в 5 тыс рублей. Продюсер Сергей Сельянов на совещании предложил снять это ограничение как одну из мер поддержки российской киноотрасли.