Траты по «Пушкинской карте» составили 5 млрд рублей за время существования программы

Порядка 18% покупок пришлись на билеты в кинотеатры

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что с начала существования программы «Пушкинская карта» по картам было совершено более 8 млн покупок на сумму свыше 5 млрд рублей. Из этих средств 3 млрд были потрачены в 2022 году.

Среди всех покупок по карте на кинотеатры приходятся 18 %. По данным Минкультуры, по «Пушкинской карте» куплено более 1,7 млн кинобилетов. Порядка 41 % покупок составляют билеты в театры, по 16 % – на выставки и концерты. На данный момент обладателями карты являются более 5 млн человек.

Наиболее активными регионами по покупке билетов в рамках программы являются Москва (10 % покупок), Республика Татарстан (9 %), Республика Башкортостан (7 %) и Санкт-Петербург (6 %).

Программа «Пушкинская карта» стартовала в России 1 сентября 2021 года. Карту могут оформить все россияне в возрасте от 14 до 22 лет. С помощью «Пушкинской карты» они могут оплачивать походы в музеи, театры и кинотеатры. В 2021 году на каждую такую карту зачислено по 5 тысяч рублей из государственного бюджета, из которых только 2 тысячи можно потратить на поход в кино.