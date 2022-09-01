top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Российское авторское общество подало иски к «Каро» и Объединенной киносети

Российское авторское общество подало иски к «Каро» и Объединенной киносети

Автор: БК

1 сентября 2022

Организация хочет взыскать задолженности, образовавшиеся до 24 февраля

Российское авторское общество подало иски к киносети «Каро» и объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк», отчисляющих ему вознаграждения за публичное воспроизведение музыки в фильмах. Соответствующие иски обнаружил «Коммерсант» в картотеке арбитражных дел. К юридическим лицам Объединенной киносети размер требований составляет 10,3 млн рублей, к юрлицам «Каро» — 7,4 млн рублей.

Представитель Объединенной киносети отметил, что из России ушли и зарубежные киностудии, и иностранные общества по коллективному управлению правами (ОКУП). Поэтому выплаты авторам, которые находятся в «недружественных» странах и заявившие о прекращении работы в России, считают возможным возобновить не ранее, чем указанные организации возобновят свою работу в стране. В киносети не считают позицию РАО конструктивной на фоне сокращения кассовых сборов на 75% из-за потери западных премьер.

При этом исполнительный директор РАО Алексей Карелов заявил, что общество пытается взыскать дебиторскую задолженность. По словам Карелова, проблема возникла до 24 февраля, а кинотеатры пытаются «использовать предлог для освобождения от выплаты вознаграждения, чтобы избежать уплаты накопленного долга». Как уточнили в РАО, вознаграждение авторам из «недружественных» стран может быть выплачено перечислением средств в рублях на спецсчет типа «О» — именно такой порядок выплат был введен в мае. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Александр Цекало и Иван Самохвалов запускают сценарное агентство «А+»
Подробнее
Илья Стюарт основал новую европейскую компанию Hype Studios
Подробнее
Предварительная касса четверга: мелодрама «После. Долго и счастливо» уверенно впереди
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля документального кино «Докер»
Подробнее
Видеосервис more.tv анонсировал новинки сентября 2022 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в лидеры вырвалась мелодрама «После. Долго и счастливо»
Подробнее
Лаборатория «Ленфильм-дебют» провела финальный питчинг проектов
Подробнее
Стали известны участники питчингов в рамках Potential Project Market 2022
Подробнее
«Амедиатека» представила премьеры сентября 2022 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start прокомментировал новость об утечке данных пользователей
Подробнее
В открытый доступ попали данные пользователей сервиса Start
Подробнее
Start презентовал обновления библиотеки в сентябре 2022 года
Подробнее
Kion анонсировал новинки сентября 2022 года
Подробнее
В столице состоялась церемония открытия 44-го ММКФ
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову»
Подробнее
Wink представил обновления библиотеки в сентябре 2022 года
Подробнее
IVI анонсировал новинки сентября 2022 года
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стала картина «После. Долго и счастливо»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1–4 сентября 2022 года
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Гостья из космоса»
Подробнее