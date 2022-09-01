Российское авторское общество подало иски к «Каро» и Объединенной киносети

Организация хочет взыскать задолженности, образовавшиеся до 24 февраля

Российское авторское общество подало иски к киносети «Каро» и объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк», отчисляющих ему вознаграждения за публичное воспроизведение музыки в фильмах. Соответствующие иски обнаружил «Коммерсант» в картотеке арбитражных дел. К юридическим лицам Объединенной киносети размер требований составляет 10,3 млн рублей, к юрлицам «Каро» — 7,4 млн рублей.

Представитель Объединенной киносети отметил, что из России ушли и зарубежные киностудии, и иностранные общества по коллективному управлению правами (ОКУП). Поэтому выплаты авторам, которые находятся в «недружественных» странах и заявившие о прекращении работы в России, считают возможным возобновить не ранее, чем указанные организации возобновят свою работу в стране. В киносети не считают позицию РАО конструктивной на фоне сокращения кассовых сборов на 75% из-за потери западных премьер.

При этом исполнительный директор РАО Алексей Карелов заявил, что общество пытается взыскать дебиторскую задолженность. По словам Карелова, проблема возникла до 24 февраля, а кинотеатры пытаются «использовать предлог для освобождения от выплаты вознаграждения, чтобы избежать уплаты накопленного долга». Как уточнили в РАО, вознаграждение авторам из «недружественных» стран может быть выплачено перечислением средств в рублях на спецсчет типа «О» — именно такой порядок выплат был введен в мае.